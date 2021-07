Union Berlin vs. Dynamo Dresden live: TV, LIVE-STREAM und Aufstellungen des Testspiels

Im Rahmen der Saisonvorbereitung empfängt Union Berlin Dynamo Dresden zu einem Testspiel. Goal verrät euch, wo ihr das Match verfolgen könnt.

Wenn am heutigen Samstag um 14.30 Uhr im Stadion an der Alten Försterei angepfiffen wird, stehen sich zwei echte Traditionsvereine des Ostens gegenüber: Union Berlin empfängt Dynamo Dresden zum Testspiel.

Der Klassiker hat aber nicht nur nostalgischen Wert, sondern wird sowohl Fans als auch neutralen Beobachtern wohl einiges an fußballerischer Qualität bieten können. Schließlich ist Union dem Status der Überraschungsmannschaft der Bundesliga mittlerweile sogar so weit entwachsen, dass es gar für das internationale Geschäft gereicht hat: Die Eisernen werden die Liga in der neu gegründeten Conference League vertreten.

Und auch Dynamo braucht sich nicht zu verstecken: Der in die Zweitklassigkeit aufgestiegene Drittligameister strotzt nach einer überragenden letzten Saison vor Selbstbewusstsein und wird Union keinesfalls kampflos das Feld überlassen. Außerdem konnten alle bisherigen Testspiele gewonnen werden.

Union Berlin vs. Dynamo Dresden - ein echter Ost-Klassiker! Ihr wollt die Partie LIVE im TV verfolgen oder sucht einen LIVE-STREAM? Goal hat für euch alle Infos zum Spiel!

Union Berlin vs. Dynamo Dresden heute live: Das Testspiel im Überblick

Duell Union Berlin vs. Dynamo Dresden Datum Samstag, 17. Juli 2021, 14.30 Uhr Ort Stadion an der Alten Försterei, Berlin

Union Berlin vs. Dynamo Dresden heute: Das Testspiel LIVE im TV

Wer das Spiel live im TV sehen möchte, hat gute Karten: Union vs. Dynamo wird tatsächlich im Free-TV übertragen! Hierbei findet man das Match weder auf einem Pay-TV- noch auf einem privaten Sender, sondern im öffentlich-rechtlichen Programm.

Union Berlin vs. Dynamo Dresden heute: Das Testspiel LIVE im RBB

Der Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB) ist ab 14 Uhr live vor Ort und versorgt alle Fans und Interessierten mit den Infos rund ums Spiel. Uri Zahavi wird hierbei moderieren. Der Sender ist auf jedem TV-Gerät deutschlandweit problemlos empfangbar - egal ob Satelliten- oder Kabelfernsehen.

Union Berlin vs. Dynamo Dresden heute: Das Testspiel im LIVE-STREAM

Kein TV-Gerät in der Nähe, aber trotzdem wollt ihr nichts verpassen? Kein Problem, denn Union Berlin vs. Dynamo Dresden gibt es auch im LIVE-STREAM!

Auch hier versorgt der RBB alle Interessierten mit einer Online-Übertragung. Auf der Internetseite des Senders ist das Spiel live und kostenfrei verfügbar - egal, ob man einen Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone vor sich hat.

Hier findet ihr den LIVE-Stream des RBB.

Hoffentlich kommt es diesmal im Übrigen nicht zu einer ähnlichen Panne wie beim letzten Testspiel von Union. Das geplante Heimspiel gegen Dukla Prag fiel nämlich kurzfristig aus, weil die Gäste in einem massiven Verkehrsstau hängengeblieben waren und wieder nach Hause fuhren. Da bereits die Fans im Stadion warteten, entschlossen sich die Berliner kurzerhand, ein internes Testspiel stattfinden zu lassen, was zu solchen kuriosen Tweets führte:

Union Berlin vs. Dynamo Dresden heute live: Die Aufstellungen

Aufstellung Union Berlin:

Luthe - van Drongelen, Ryerson, Öztunali, Khedira, Voglsammer, Behrens, Baumgartl, Puchacz, Knoche, Ingvartsen

Aufstellung Dynamo Dresden:

Broll - Knipping, Will, Sollbauer, Yannick, Löwe, Herrmann, Mörschel, Schröter, Daferner, Königsdörffer