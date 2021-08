Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER

In der Bundesliga kommt es heute zum Spiel Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach. Goal begleitet das Spiel am 3. Spieltag im LIVE-TICKER.

Am 3. Spieltag der Bundesliga trifft Union Berlin auf Borussia Mönchengladbach. Anpfiff ist um 15.30 Uhr im Stadion an der Alten Försterei.

Nach der gelungenen Qualifikation für die Europa Conference League hofft Union Berlin gegen Gladbach auf den ersten Ligasieg. Doch auch die Fohlen warten nach dem schweren Auftaktprogramm auf ihren ersten Dreier, müssen dabei jedoch auf gleich vier Stammspieler verzichten.

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach: Goal liefert Euch das Duell in der Bundesliga im LIVE-TICKER. Hier erfahrt Ihr zudem, wo ihr das Spiel im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-TICKER

Union Berlin - Borussia Mönchengladbach Anpfiff: 15.30 Uhr Tore - Aufstellung Union Berlin Luthe - Baumgartl, Knoche, Jaeckel - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Öztunali - Awoniyi, Kruse Aufstellung Borussia Mönchengladbach Sommer - Scally, Beyer, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Wolf - Plea Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 3. Spieltages zwischen Union Berlin und Borussia Mönchengladbach.

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen

Aufstellung Union Berlin:

Luthe - Baumgartl, Knoche, Jaeckel - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Öztunali - Awoniyi, Kruse

Aufstellung Borussia Mönchengladbach:

Sommer - Scally, Beyer, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Wolf - Plea

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten

Borussia Mönchengladbach gewann nur eines seiner vier Bundesliga-Spiele gegen Union Berlin (2 Remis, 1 Niederlage): Mit 4-1 zu Hause im Mai 2020. Nur gegen RB Leipzig (10.0%) und gegen den FC Bayern (24.3%) hat die Borussia in ihrer BL-Historie eine niedrigere Siegquote als gegen die Eisernen (25.0%).

Der 1. FC Union Berlin verlor zu Hause noch keines seiner drei Pflichtspiele gegen Borussia Mönchengladbach – neben einem 2-2 (4-2 im Elfmeterschießen) im Halbfinale des DFB-Pokals 2000/01 gab es in der Bundesliga für die Eisernen 2019 einen 2-0-Heimsieg und ein 1-1 in der vergangenen Saison.

Union Berlin ist erstmals in der Vereinsgeschichte nach den ersten beiden Saisonspielen in der Bundesliga noch ungeschlagen (2 Remis). Saisonübergreifend sind die Eisernen sogar seit vier Partien im Oberhaus ohne Niederlage (3 Remis, 1 Sieg), so lange wie letztmals von Februar 2021 bis März 2021 (5 Spiele).

Union Berlin ist seit 17 Heimspielen in der Bundesliga ungeschlagen (8 Siege, 9 Remis) – laufender Vereinsrekord und die drittlängste derartige Serie aktuell in der Liga hinter Frankfurt (20) und den Bayern (28).

Seit einem 0-0 auswärts in Bielefeld in März 2021 wartet Union Berlin seit 12 Bundesliga-Spielen auf eine Weiße Weste, das ist laufender Vereins-Negativrekord und die längste Serie ligaweit. In den 12 BL-Spielen zuvor waren den Eisernen noch fünf Weiße Westen gelungen.

In den ersten beiden Bundesligaspielen der aktuellen Saison nahm Borussia Mönchengladbach insgesamt fünf Gegentore hin, so viele waren es für die Fohlen in diesem Jahrtausend zum Vergleichszeitpunkt zuvor nur 2015/16 (6).

Borussia Mönchengladbach kassierte in jedem der letzten fünf Auswärtsspiele in der Bundesliga mindestens zwei Gegentore (17 insgesamt) - die längste derartige Serie für die Fohlen seit 2013, damals waren es saisonübergreifend sogar acht Partien. Seit Beginn der Vorsaison kassierte nur Schalke 04 in der Bundesliga auswärts mehr Gegentore (52) als Borussia Mönchengladbach (41).

Borussia Mönchengladbachs Adi Hütter konnte keines seiner ersten beiden Bundesliga-Spiele als Fohlen-Coach gewinnen (1 Remis, 1 Niederlage), das passierte zuvor letztmals Holger Fach im Frühjahr 2003. Fach musste sogar bis zum siebten Spiel auf seinen ersten Bundesliga-Sieg mit der Borussia warten.

Union Berlins Taiwo Awoniyi traf an beiden Spieltagen in der bisherigen Bundesliga-Saison (2 Tore insgesamt) und ist damit der erste Spieler der Vereinsgeschichte der Eisernen, der an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen trifft.

Gegen Borussia Mönchengladbach muss Union Berlin auf den gesperrten Marvin Friedrich verzichten. Seit dem Bundesliga-Aufstieg 2019/20 absolvierte der Verteidiger 67 Bundesliga-Spiele für die Eisernen (von 70 möglichen) und ist somit Rekordspieler der Köpenicker im Oberhaus.

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach heute ... im TV DAZN1 im LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal

In der Bundesliga wird heute der 3. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Union Berlin und Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Bundesligist Borussia Mönchengladbach kann am Sonntag bei Union Berlin (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) wieder auf Angreifer Alassane Plea zurückgreifen. "Er hat diese Woche ordentlich trainiert", sagte Trainer Adi Hütter am Freitag, "ich bin froh, dass er sich in Leverkusen im Gegensatz zu Marcus Thuram und Stefan Lainer nicht schwerer verletzt hat und uns somit am Wochenende wieder zur Verfügung steht."

Sportdirektor Max Eberl hat derweil nochmals unterstrichen, die Stammkräfte Matthias Ginter und Denis Zakaria halten zu wollen, wenngleich es zuletzt immer wieder Transferspekulationen um das Duo gegeben hatte. Möglich erscheinen nun sogar eine Vertragsverlängerungen. "Es ist nicht unser Wunsch, dass wir mit einem Spieler in die Saison gehen, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Wenn Ginter und Zakaria hierbleiben, werden wir natürlich auch Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit ihnen führen", kündigte Eberl am Freitag an.

Quelle: SID

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick