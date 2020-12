Union Berlin gegen BVB (Borussia Dortmund) heute im ZDF sehen: Die Übertragung der Bundesliga live im Free-TV

In der Bundesliga treffen am Freitagabend Union Berlin und Borussia Dortmund aufeinander. Goal liefert Euch alle Informationen zur Übertragung im ZDF.

Als neuer BVB-Trainer sollte Edin Terzic unter Woche direkt mit einem 2:1 gegen starten. In der Tabelle hat jedoch bereits sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer - und ist deshalb am Freitag gegen auf drei Punkte angewiesen.

Doch auf die leichte Schulter sollte der BVB das Duell nicht nehmen: Die Hausherren befinden sich in dieser Saison in bestechender Form und belegen in der Tabelle aktuell Rang sechs. Zuletzt mussten sie allerdings vier sieglose Spiele in Folge hinnehmen und gieren deshalb auf das nächste Erfolgserlebnis.

Ihr möchtet wissen, wie Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Union Berlin und dem BVB (Borussia Dortmund) heute live im Free-TV verfolgen könnt? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der im ZDF.

Union Berlin gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live sehen: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung Union Berlin - Borussia Dortmund Datum Freitag, 18. Dezember | 20.30 Uhr Ort Stadion An der Alten Försterei, Berlin

Union Berlin gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im ZDF: Die Bundesliga-Übertragung im Free-TV

Die Begegnung zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund wird nicht nur beim Streamingdienst DAZN, sondern auch live im Free-TV übertragen. Bei der Vergabe der nationalen TV-Rechte wurde nämlich entschieden, dass das ZDF das letzte Freitagsspiel der Kalenderjahres ebenfalls zeigen darf.

Dortmund kommt! Da werden Erinnerungen wach - auch bei unserem Cheftrainer. #fcunion | #BVBFCU pic.twitter.com/k6t4nnipPv — 1. FC Union Berlin (@fcunion) December 17, 2020

Schon um 20.15 Uhr beginnt der öffentlich-rechtliche Sender mit der Übertragung und versorgt Euch mit allen wichtigen Informationen zum Aufeinandertreffen. Jochen Breyer ist am Abend als Moderator im Einsatz und begrüßt an seiner Seite den ehemaligen Nationalspieler Per Mertesacker.

Wenige Minuten vor dem Anstoß schaltet das ZDF schließlich zu Kommentator Bela Rethy auf die Pressetribüne, der die gesamten 90 Minuten aus der Alten Försterei am Mikrofon begleiten wird. Unterbrochen wird die Übertragung nur in der Halbzeit vom heute journal (21.15 bis 21.25 Uhr).

Union Berlin gegen BVB (Borussia Dortmund) heute im ZDF sehen: Die Bundesliga im kostenlosen LIVE-STREAM

Indem es sich beim ZDF um einen öffentlich-rechtlichen Sender handelt, der sein Programm rund um die Uhr auch im Internet zur Verfügung stellen muss, könnt Ihr Union Berlin gegen Borussia Dortmund zusätzlich im kostenlosen LIVE-STREAM verfolgen.

Um die Bundesliga auch außer Haus schauen zu können, müsst Ihr nur die ZDF-Webseite auf einem mobilen Endgerät aufrufen. Ein TV-Gerät wird für die Nutzung nicht benötigt. Einzige Voraussetzung ist dagegen eine stabile Internetverbindung.

BVB bei Union Berlin heute live im ZDF sehen: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Union Berlin:

Luthe - Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz - Prömel, Griesbeck - Teuchert, Becker, Bülter - Awoniyi

Mit dieser Aufstellung geht Borussia Dortmund ins Spiel:

Bürki - Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro - Witsel, Can - Sancho, Reus, Reyna - Moukoko

Union Berlin gegen BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Parallel zur Übertragung im ZDF wird es auch möglich sein, das Duell zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund im LIVE-TICKER von Goal zu verfolgen. Wie alle Inhalte auf unserer Webseite ist auch dieses Angebot für Euch kostenlos - und kann mit interessanten Statistiken sogar eine Ergänzung zum TV-Bild sein.

🎙 Edin #Terzic über #FCUBVB: „Man hat gesehen was für Energie in Union steckt. Sie sind sehr stabil, sehr mutig und haben sehr gute Transfers getätigt. Wir müssen gewappnet sein, versuchen die Stärken des Gegners zu minimieren und unsere auf den Platz bringen.“ — Borussia Dortmund (@BVB) December 17, 2020

Bereits eine halbe Stunde vor Anstoß beginnen wir, Euch mit abwechslungsreichen Vorberichten auf die Begegnung einzustimmen. Ab 20.30 Uhr liefern wir Euch schnelle und detaillierte Beschreibungen, damit Ihr auch garantiert keine entscheidende Szene Eures Lieblingsvereins verpasst.

Um zu unserem LIVE-TICKER zu gelangen, könnt Ihr einfach diesem Link folgen. Alternativ lässt sich dieser auch über die kostenlose Goal-App abrufen: Die Anwendung könnt Ihr für Android-Geräte aus dem Google Play-Store und für iOS-Geräte aus dem App-Store herunterladen.

Union Berlin gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live sehen: Die Opta-Fakten

Union Berlin gewann nur 1 der 4 Pflichtspiele gegen Borussia Dortmund (2 Niederlagen und ein 1-1 n.V., 0-3 i. E. im ): mit 3-1 zu Hause im August 2019. Dies war zugleich Unions erster Sieg in der Bundesliga.

Union Berlin kassierte beim 0-5 in Dortmund im Februar 2020 seine höchste Niederlage in der Bundesliga – in keinem anderen Bundesliga-Spiel kassierten die Eisernen so viele Gegentore.

Union Berlin schoss in dieser Bundesliga-Saison bereits 7 Tore in der Anfangs-Viertelstunde, das sind bereits jetzt so viele wie in der kompletten Vorsaison. Borussia Dortmund hingegen traf in Bremen erstmals in der laufenden BL-Saison in den ersten 15 Minuten.

Union Berlin ist aktuell seit 4 Bundesliga-Spielen sieglos (3 Remis, 1 Niederlage) – einen längeren Negativlauf im Oberhaus hatten die Eisernen nur von März bis Juni dieses Jahres (7 sieglose Spiele).

Union Berlin verspielte beim 2-2 in Stuttgart bereits im 4. Bundesliga-Spiel in Folge eine Führung – nie zuvor verspielten die Eisernen in der 1. oder 2. Liga in so vielen Spielen in Folge eine Führung.

Union Berlin traf in Stuttgart im 14. Pflichtspiel in Folge, das ist eingestellter Vereinsrekord im Profifußball und war den Eisernen zuvor nur 2013 zu Zweitliga-Zeiten gelungen.

Borussia Dortmund gewann 10 der letzten 12 Bundesliga-Gastspiele und verlor dabei nur eins (0-2 in Augsburg). Wettbewerbsübergreifend ist der BVB erstmals seit Herbst 2018 (damals sogar 7 Spiele) in 6 Gastspielen in Folge unbesiegt (5 Siege, 1 Remis).

Borussia Dortmund bewahrte in keinem der letzten 6 Bundesliga-Spiele eine Weiße Weste, das war dem BVB zuletzt vor über 3 Jahren im Herbst 2017 unter Peter Bosz passiert (sogar in 10 Spielen in Folge).

Union Berlins Christopher Trimmel sammelte in Stuttgart seine 14. Torbeteiligung für Union in der Bundesliga (alles Assists) und löste den bisherigen Rekordhalter Sebastian Andersson ab (13) – seine 1. sammelte er im August 2019 beim 3-1 gegen Dortmund.

Raphael Guerreiro war in jedem seiner letzten 4 Bundesliga-Spiele (mindestens) an einem Tor direkt beteiligt, das ist eingestellter persönlicher Rekord. Noch nie sammelte er so viele Torbeteiligungen an den ersten 12 BL-Spieltagen wie aktuell (6).

Union Berlin vs. BVB heute live im ZDF: Der Vorbericht zum Spiel

Edin Terzic ist ein Trainer moderner Prägung. Taktisch versiert, kommunikationsstark, emotional. Mit Zauberkräften kann der neue Chefcoach von Borussia Dortmund allerdings nicht aufwarten. "In meiner Stellenbeschreibung stand nicht, dass ich Hellseher bin", scherzte der 38-Jährige am Donnerstag.

Wann seine Mannschaft und insbesondere die beiden Offensivstars Marco Reus und Jadon Sancho zu ihrer spielerischen Leichtigkeit zurückfinden, vermag der Nachfolger des am Sonntag entlassenen Lucien Favre somit nicht zu beantworten. Der gebürtige Sauerländer ist sich aber sicher: Es wird nicht mehr lange dauern.

"Manchmal geht es schnell, dann lässt eine Aktion den Knoten platzen", erklärte Terzic bei der Pressekonferenz vor dem letzten Dortmunder Bundesliga-Spiel des Jahres bei Union Berlin am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und DAZN). Beim fußballerisch holprigen 2:1 bei Werder Bremen in Terzics Debütspiel sei insbesondere Kapitän Reus "vorweg gegangen", lobte der Coach, für den erstmal die Ergebnisse und die Einstellung zählen.

Der Vizemeister belegt schließlich nach etwas mehr als einem Drittel der Saison nur den vierten Tabellenplatz mit bereits sechs bzw. fünf Punkten Rückstand auf das Spitzentrio Bayer Leverkusen, Bayern München und . Weitere Ausrutscher wie in der Endphase der Favre-Ära gegen den (1:2) und Aufsteiger (1:5) sind verboten.

In Bremen habe die Mannschaft einen Willen an den Tag gelegt, den "wir immer zeigen müssen", forderte Terzic. Der spät eingewechselte Emre Can habe das ganze Spiel "Lautstärke vorgelebt" und die Kollegen nach vorne gepeitscht. Der Rest wird mit der Zeit schon kommen, glaubt der Coach, der zunächst bis zum Saisonende das Vertrauen genießt.

Spätestens mit der Rückkehr von Erling Haaland dürfte die Offensive wieder an Durchschlagskraft gewinnen. Der Norweger hat seine Reha in nach Muskelfaserriss mittlerweile beendet. Bei Instagram zeigte der Angreifer, die langen blonden Haare zu einer kleinen Palme hochgesteckt, bereits wieder seine berüchtigten Antritte.

Im neuen Jahr soll der 20 Jahre alte Dortmunder "Sturm-Routinier" wieder dabei sein. Beim Tabellensechsten aus der Hauptstadt dürfte das 16 Jahre alte Toptalent Youssoufa Moukoko in vorderster Front seinen zweiten Startelfeinsatz erhalten - flankiert von Reus und Sancho, die Verantwortung übernehmen sollen.

"Wir haben gemeinsam Potenzial erkannt, wo wir uns spielerisch verbessern können", bemerkte Terzic, der die kurze Weihnachtspause nach dem Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig am Dienstag nutzen will: "Dann werden wir ein paar Dinge ansprechen, für die jetzt keine Zeit da ist." Jetzt geht es vor allem darum, drei Punkte zu holen.

Union-Trainer Urs Fischer erwartet einen aggressiven Gegner, der in Bremen "eine Reaktion gezeigt" habe. Dass sein Landsmann Favre nicht mehr auf der BVB-Bank sitze, versteht der Schweizer allerdings nicht. "Ich hatte das Gefühl, dass eigentlich alles, was er gemacht hat, falsch ist", sagte Fischer: "Wenn am Schluss gar nichts mehr richtig ist, fragt man sich als Trainerkollege schon: Was willst du eigentlich noch machen?"

Union Berlin gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live sehen: Die Übertragung auf einen Blick