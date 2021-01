Wer zeigt / überträgt Union Berlin - Bayer Leverkusen? So läuft die Bundesliga am Freitag LIVE im TV und LIVE-STREAM

Kampf um Europa in der Bundesliga: Am Freitagabend empfängt Union Berlin Bayer Leverkusen. Goal erklärt, wer das Spiel zeigt / überträgt.

Das nächste Topspiel in der wartet auf uns: An diesem Freitagabend empfängt der FC Bayer 04 Leverkusen. Anstoß im Stadion an der Alten Försterei ist am Freitag um 20.30 Uhr.

Die Saison erreicht bald die Halbzeit, noch zwei Spiele, bis die Hinrunde vorbei ist. Bis jetzt hatte die Bundesliga einiges zu bietet - inklusive positiver Überraschungen, wovon sowohl Union als auch ein Lied singen können.

Bayer Leverkusen stand in dieser Spielzeit bereits an der Tabellenspitze, Union Berlin konnte sich auf die internationalen Ränge vorschieben - beides war vor dem Start der Spielzeit so nicht unbedingt zu erwarten.

Bayer Leverkusen wird in der Hauptstadt den nächsten Angriff auf die Tabellenführung wagen, allerdings hat Favoritenschreck Union da sicher etwas gegen. Goal erklärt in diesem Artikel genau, wie das Spiel am Freitag gezeigt / übertragen wird.

FC Union Berlin - Bayer Leverkusen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Freitag LIVE? Die Partie im Überblick

Begegnung FC Union Berlin vs. Bayer 04 Leverkusen Datum Freitag, 15. Januar 2021, 20.30 Uhr Wettbewerb Bundesliga, 16. Spieltag Zuschauer Keine Ort Stadion an der Alten Försterei | Berlin

Bild: Getty Images

Union Berlin gegen Bayer Leverkusen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Freitagabend LIVE im TV?

Es ist jedes Wochenende die gleiche nervige Leier: Durch die komplizierte Rechtevergabe beim Fußball muss man immer genau nachgucken, wo ein Spiel übertragen wird. Oft genug werden Fußballfans enttäuscht, weil ihr Spiel gar nicht oder auf dem falschen Fernsehsender übertragen wird.

Nun fragen sich viele Fans, vor allem Anhänger*innen von Union Berlin und Bayer Leverkusen selbstverständlich, ob und wenn ja, wo das Spiel übertragen wird. Für alle diese Fans haben wir schlechte Nachrichten: Die Partie der Bundesliga wird nicht im TV übertragen!

Union Berlin gegen Bayer Leverkusen LIVE: So seht ihr die Bundesliga kostenlos

Keiner der zahlreichen Fernsehsender auf dem deutschen Markt wird die Bundesliga übertragen - sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV. Allerdings sollten Fans nicht den Kopf in den Sand stecken: Es gibt nämlich eine Alternative!

Der Streamingdienst DAZN überträgt am Freitag nämlich die Begegnung zwischen Union Berlin und Bayer Leverkusen! Was genau es damit auf sich hat und wie man das Spiel kostenlos verfolgen kann erklären wir in diesem Artikel!

Bundesliga: Union Berlin vs. Bayer Leverkusen - Fußball am Freitagabend LIVE verfolgen

DAZN ist ein Streamingdienst, was heißt, dass dieser sein Programm in Form von STREAMS überträgt. Das sind Sendungen, die über das Internet ausgestrahlt werden. Sie sind also nicht im linearen Fernseher zu finden, mit einigen Tricks kann man diese aber auch auf dem TV-Gerät einrichten.

Alles was man dafür benötigt ist ein Smart-TV, also ein moderner Fernseher mit Internetanschluss. Auf diesem benötigt ihr nur die kostenlose DAZN-App und ein (kostenloses) Abonnement, schon könnt ihr auf alle DAZN-Inhalte zugreifen.

Bundesliga auf DAZN: Mit diesen Geräten könnt ihr Union Berlin - Bayer Leverkusen LIVE sehen

Kein Smart-TV zur Hand? Das ist auch kein Problem: Glücklicherweise ist DAZN mit nahezu jedem internetfähigem Gerät kompatibel, wie zum Beispiel Handy, Tablet oder Playstation. Alles was ihr dafür benötigt ist die kostenlose App - außer für den Browser, hier müsst ihr nur die Website dazn.com aufsuchen. Hier ist eine Übersicht der DAZN-kompatiblen Geräte.

Handy (App unter anderem im Play Store und App Store)

(App unter anderem im und Tablet (App unter anderem im Play Store und App Store)

(App unter anderem im und PC / Laptop

Playstation PS3 PS4 PS5

XBox XBox Series S XBox Series X XBox One

Google Chromecast

Apple TV

Amazon Fire TV

FC Union Berlin gegen Bayer 04 Leverkusen: So läuft die DAZN-Übertragung ab

Beginn der Übertragung: 20 Uhr

20 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Moderator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Bild: Getty Images

Bayer Leverkusen bei Union Berlin: Die Bundesliga wird im LIVE-STREAM übertragen / gezeigt - So geht's!

Wie bereits angesprochen ist DAZN kein Fernsehsender, sondern ein Streaminganbieter - was vor allem Haushalte freut, die kein TV-Gerät daheim besitzen.

Wie und auf welchen Geräten man DAZN verfolgen kann und sollte, haben wir in diesem Artikel bereits beschrieben. Allerdings gibt es noch ein paar andere ungeklärte Fragen, die wir jetzt beantworten wollen.

FC Union Berlin vs. Bayer Leverkusen: So teuer ist DAZN

Zum einen gibt es natürlich die ominöse Preis-Frage: Jeder Mensch will Geld sparen, daher gilt auch "Je günstiger, desto besser". Bei DAZN müsst ihr allerdings keine Sorge haben, dass ihr viel Geld verliert. In der folgenden Tabelle haben wir euch die zwei Abonnement-Möglichkeiten aufgezählt, wobei zu beachten ist, dass beide das gleiche Programm zeigen. Die einzigen Unterschiede belaufen sich nur auf Kosten und Laufzeit.

Monatsabo 11,99 Euro pro Monat Monatlich kündbar | Monatliche Abbuchung Jahresabo 119,99 Euro pro Jahr Jährlich kündbar | Jährliche Abbuchung

Union Berlin - Bayer Leverkusen: Die Bundesliga kostenlos sehen - so geht's!

Nun wäre also die Preisfrage geklärt, allerdings sind wir euch noch mindestens eine Antwort schuldig: Schließlich haben wir in diesem Artikel bereits erwähnt, dass es eine kostenlose Möglichkeit gibt, die Bundesliga auf DAZN zu verfolgen. Dabei handelt es sich um den Probemonat.

Mit dem Probemonat könnt ihr 30 Tage lang auf alle Inhalte von DAZN zugreifen. Sei es LIVE-STREAMS, Highlight-Videos, Interviews oder Extras: Alles, was bezahlende Kunden sehen können, seht ihr auch. Dabei ist der Probemonat nicht nur gratis, sondern auch unverbindlich: Ihr könnt also problemlos rechtzeitig kündigen und müsst kein Abonnement daraufhin abschließen.

#Infotweet Auch bei diesem Wetter kann man draußen Spaß haben ☝️#fcunion pic.twitter.com/yJ1xQ87bAL — 1. FC Union Berlin (@fcunion) January 12, 2021

Mehr als nur Awoniyi gegen Bailey: So viel Sport zeigt nur DAZN!

Ihr seid noch nicht vom Angebot überzeugt? Dann solltet ihr mal einen Blick auf die unglaubliche Programmvielfalt werden, die DAZN anbietet. Schließlich sollte hier jeder, der auch nur ansatzweise irgendetwas mit einer Sportart zu tun hat, seine LIVE-Events finden.

Insgesamt überträgt DAZN derer über 8.000 im Jahr. Dabei ist nicht nur der Fußball dank Bundesliga, , und weiteren internationalen Top-Ligen prominent vertreten: Auch dank Basketball, American Football, Motorsport, Leichtathletik, Wintersport, Tennis und vielem mehr ist der junge Streamingdienst so populär.

Bild: Getty Images

