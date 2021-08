Union Berlin empfängt zum Saisonauftakt in der Bundesliga Bayer Leverkusen. Hier gibt es die Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Der 1. FC Union Berlin bestreitet sein erstes Bundesligaspiel der neuen Saison heute gegen Bayer Leverkusen. Anstoß im Stadion An der Alten Försterei ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Bevor Union in der kommenden Woche beim finnischen Klub Kuopion PS sein Europapokal-Abenteuer in der Conference League startet, geht es zum Auftakt der neuen Bundesligasaison gegen Bayer Leverkusen. Die Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison hofft auf eine erneut starke Spielzeit.

Die Leverkusener unterdessen wollen mit dem neuen Trainer Gerardo Seoane zurück in die Erfolgsspur und die Champions-League-Plätze angreifen. Der Schweizer führte zuletzt in seiner Heimat die Young Boys aus Bern zu einem Titel nach dem anderen.

Union Berlin empfängt Bayer Leverkusen am 1. Spieltag der Bundesliga. Goal liefert die Infos zum Spiel.

Union Berlin vs. Bayer Leverkusen heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Union Berlin vs. Bayer Leverkusen WETTBEWERB Bundesliga | 1. Spieltag ORT Stadion An der Alten Försterei | Berlin ANSTOSS 15.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Union Berlin vs. Bayer Leverkusen heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Beide Mannschaften streben zum Saisonstart ein gutes Ergebnis an. Ihr wollt das Spiel sehen? Dann folgen jetzt alle Infos zur Übertragung.

Union Berlin vs. Bayer Leverkusen heute live: So wird die Bundesliga übertragen

Mit der neuen Saison tritt auch ein neuer TV-Vertrag in Kraft. So werden ab sofort nur noch die Samstagsspiele von Sky übertragen, die Partien am Freitag und Sonntag laufen komplett beim Streamingdienst DAZN. Somit ist auch klar, dass die Partie heute von Sky übertragen wird.

Union Berlin vs. Bayer Leverkusen heute live: Die Übertragung im Pay-TV bei Sky

Zeitgleich mit vier anderen Spielen startet die Partie zwischen Union und Leverkusen heute um 15.30 Uhr. Sky bietet die Nachmittagspartien auch weiterhin wie gewohnt im Einzelspiel sowie in der Konferenz an. Ab September sollen sogar alle Abonnenten die Möglichkeit haben, sich ihre Konferenz individuell selbst zusammenzustellen.

Die Vorberichterstattung zu den Samstagnachmittagpartien beginnt um 14.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 2 und in hochauflösender Qualität auf Sky Sport Bundesliga UHD. Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann führen durch die Sendung. Anschließend läuft die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 und UHD, das EInzelspiel zwischen Union und Leverkusen wird auf Sky Sport Bundesliga 3 gezeigt. Kommentator des Einzelspiels ist Hansi Küpper.

Union Berlin vs. Bayer Leverkusen heute live: Das kostet Sky

Bundesligafans können bei Sky zwischen zwei Paketen wählen: dem reinen Bundesliga-Paket oder dem Kombi-Paket aus Bundesliga und Sport. Für 25 Euro im Monat bekommt Ihr das Bundesliga-Paket und damit Zugriff auf die Samstagsspiele der 1. Bundesliga und alle Partien der 2. Bundesliga.

Wer noch fünf Euro mehr im Monat übrig hat, bekommt für 30 Euro das Kombi-Paket. Darin sind nicht nur die Spiele der Bundesliga enthalten, sondern ebenso der DFB-Pokal und die Premier League. Auch die Formel 1, Handball, Golf und Tennis finden damit den Weg auf Euren Fernseher.

Union Berlin vs. Bayer Leverkusen heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Wer am Samstagnachmittag lieber das schöne Wetter am See oder woanders genießen will, der muss nicht zwingend auf das Spiel verzichten. Denn die Partie kann natürlich auch via LIVE-STREAM verfolgt werden. Hierfür bietet Sky zwei Möglichkeiten an.

Für Abonnenten ist Sky Go die Lösung. Mit dem Streamingservice kann jeder Sky-Kunde die Inhalte seines Abonnements auf dem Computer oder den mobilen Geräten wie Smartphone oder Tablet sehen. Einfach die entsprechende App herunterladen und schon kann es nach dem Login losgehen.

🇨🇭🤝🇨🇭

Für Gerardo Seoane ist es morgen das @Bundesliga_DE-Debüt. Umso schöner ist es für ihn, dass er im Spiel gegen @fcunion auf einen Schweizer Landsmann trifft... 👋



🔜 #FCUB04 | #Werkself | #Bundesliga pic.twitter.com/JaFx5TqsD8 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 13, 2021

Wer sich nicht an einen Sky-Vertrag binden will oder generell lieber streamt, für den ist Sky Ticket vielleicht das Richtige. Denn mit den dortigen Supersport-Tickets erhaltet Ihr Zugriff auf das gesamte Sportangebot von Sky - und entscheidet dabei selbst, wie lange Ihr euch verpflichtet. Zur Wahl stehen das Tagesticket für 14,99 Euro, das Monatsticket für 29,99 Euro oder das Jahresticket für den vergünstigten Monatspreis in Höhe von 19,99 Euro.

Sky Ticket kann dabei auf verschiedenen Geräten genutzt werden. Zusätzlich zu Computer, Laptop, Tablet und Smartphone gibt es die entsprechende App auch für Smart-TVs, TV-Sticks oder Spielekonsolen.

Union Berlin vs. Bayer Leverkusen: Die Highlightshow auf DAZN

Die Höhepunkte zum Spiel zwischen Union und Leverkusen gibt es ab 17.30 Uhr in der Highlightshow bei DAZN. Diese lineare Sendung wird danach stündlich wiederholt und steht ab Mitternacht auch auf Abruf zur Verfügung.

Union Berlin vs. Bayer Leverkusen: Der LIVE-TICKER von Goal zur Bundesliga heute

Bestens informiert über das Spiel in Berlin-Köpenick seid Ihr auch im LIVE-TICKER auf unserer Seite. Dort bekommt Ihr alles Wichtige nahezu in Echtzeit geliefert. Egal, ob Tor, Elfmeter, Platzverweis oder was auch immer zu erwähnen ist - hier erfahrt Ihr es zuerst.

Union Berlin vs. Bayer Leverkusen heute live: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen beider Teams werden rund eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht. Sie werden dann an dieser Stelle schnellstmöglich nachgereicht.