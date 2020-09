Union Berlin gegen FC Augsburg heute live im TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Union Berlin empfängt am 1. Spieltag der Bundesliga den FC Augsburg. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Am ersten Spieltag der neuen Bundesligasaison trifft auf den . Das Spiel wird um 15.30 Uhr in der Alten Försterei angepfiffen.

Die Eisernen und die Fuggerstädter konnten in der letzten Saison die Klasse halten und haben sich beide in der Pause mit prominenten Transfers (Max Kruse, Union; Daniel Caligiuri, FCA) verstärken. Was ist also für beide Teams in dieser Saison drin? In Köpenick dürfen heute 5.000 Zuschauer vor Ort das Spiel verfolgen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Union Berlin gegen FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Weiter unten erfahrt Ihr auch, mit welcher Aufstellung beide Teams auf den Platz geschickt werden.

Union Berlin gegen FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : (1. Spieltag)

: (1. Spieltag) Datum : Samstag, 19. September 2020

: Samstag, 19. September 2020 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort : Alte Försterei, Berlin

: Alte Försterei, Berlin Zuschauer: 5.000

Union Berlin gegen FC Augsburg heute live im TV

Der Pay-TV-Sender Sky darf in dieser Saison alle Samstagsspiele zeigen, Union gegen Augsburg wird also live und in voller Länge im Fernsehen übertragen! Dabei könnt Ihr Euch aussuchen, ob Ihr das Einzelspiel oder die Konferenz schauen möchtet. Die Konferenz wird von Klaus Veltman kommentiert (Sender: Sky Sport Bundesliga 1), das Einzelspiel übernimmt Oliver Seidler auf Sky Sport Bundesliga 6. Wer die Übertragung sehen möchte, der muss Sky abonniert haben und einen Sky-Receiver besitzen. Was das alles kostet, erfahrt Ihr über die Webseite von Sky. Der Pay-TV-Sender startet um 14 Uhr mit der Übertagung der Buli.

Union Berlin gegen FC Augsburg heute live im LIVE-STREAM

Sky bietet für die Bundesliga zwei LIVE-STREAMS an: Sky Go und Sky Ticket. Beide Streams bekommt Ihr über die jeweilige App zu sehen, die es als kostenlosen Download im Store gibt. Der Stream von Sky ist die einzige Möglichkeit, die Bundesliga live und legal im Internet sehen zu können.

Union Berlin gegen FC Augsburg heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go ist in jedem Abo-Paket von Sky enthalten und somit für alle Kunden frei zugänglich. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch anmelden – und schon kanns losgehen!

Union Berlin gegen FC Augsburg heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Sky Ticket ist für alle Zuschauer gedacht, die Sky nicht abonniert haben, aber trotzdem die Bundesliga sehen möchten. Für 29,99 Euro im Monat bekommt Ihr Zugriff auf die Streams von Sky. Der Vorteil vom Ticket ist, dass Ihr es jederzeit kündigen könnt. Alle weiteren Infos dazu gibt’s hier.

Union Berlin gegen FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Union Berlin gegen FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Wer kein Geld für die Übertragung ausgeben möchte, der kann hier den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal aufrufen und alle Ereignisse der Bundesliga schriftlich verfolgen!

Union Berlin gegen FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Kein Problem, denn DAZN lädt nur 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Bundesliga hoch!

Auf DAZN laufen aktuell so viele Sportevents, dass wir Euch hier nur die Wichtigsten Übertragungen nennen werden. Im Gratismonat enthalten ist zum Beispiel die Bundesliga, La Liga, , , NFL, NHL, NBA, MLB, Darts, Boxen, Motorsport oder Tennis. Nach dem Probemonat kostet das Portal 11,99 Euro, oder einmalige 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

Union Berlin gegen FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Union Berlin bisher 6 Spiele (wettbewerbsübergreifend) FC Augsburg 1 Siege 1 4 Remis 4 5 Tore 4 50,9 Mio. Euro Marktwert 101,9 Mio. Euro Max Kruse (6,5 Mio. Euro) wertvollster Spieler Felix Uduokhai (10 Mio. Euro)

