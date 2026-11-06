Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Dayot Upamecano ist in Topform und unterstrich das im Duell mit Atletico Madrid am Dienstag. Auch Toni Kroos schwärmt vom Franzosen.

Ex-Nationalspieler Toni Kroos hat sich begeistert von der Entwicklung von Bayern Münchens Dayot Upamecano gezeigt. Der Franzose ist dank beeindruckender Leistungen der FCB-Abwehrchef. Am Dienstag stellte er seine Klasse im Champions-League-Kracher bei Atletico Madrid (2:0) unter Beweis.

"Man hat ihm immer angesehen, dass er das draufhat, aber er hatte eben oft entscheidende Fehler oder Unkonzentriertheiten dabei. Das hat er brutal reduziert", sagte Kroos in seinem Podcast 'Einfach mal luppen", den er gemeinsam mit seinem Bruder Felix betreibt. Upamecano habe mittlerweile "eine komplett andere Ausstrahlung". Kroos sagte: "Er war immer schon ein guter Mann-gegen-Mann-Verteidiger, aber was er mittlerweile ausstrahlt, ist noch mal etwas anderes."

Im Duell mit Atletico gefiel Kroos besonders das Zweikampfverhalten Upamecanos gegen den argentinischen Weltmeister Julian Alvarez. "Der ist ein Weltklasse-Stürmer, aber er hat ihn mit dieser Wucht, mit dieser Ausstrahlung einfach weggedrückt und wirklich wegverteidigt", schwärmte Kroos und bilanzierte: "Er spielt momentan auf einem unglaublichen Niveau."

Werbung Werbung

Der FC Bayern hatte Upamecano im Sommer 2021 für 42,5 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig geholt. Nach zähen Verhandlungen verlängerte der Innenverteidiger im Februar bis 2030. Ein Umstand, den Bayerns Sportchef Max Eberl nach dem Spiel gegen Atletico nochmal besonders hervorhob: "Gott sei Dank haben wir mit dem verlängert. Gott sei Dank ist er bei uns im Verein. Er spielt schon seit Wochen auf Weltklasse-Niveau, hat das letzte Saison schon getan, auch bei der WM, jetzt wieder."

Premium Dienstag Amazon Prime Video ✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag ✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs ✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon Preis ab 8,99 € pro Monat Jetzt anmelden Freier Zugang ZDF ✅ Zeigt jeden Mittwochabend eine ausführliche Highlight-Sendung im Free-TV ✅ Überträgt das große Finale der Champions League kostenlos live ✅ Jederzeit ohne zusätzliches Abo digital über die ZDF-Mediathek abrufbar Preis ab Freier Zugang Jetzt anmelden Premium Dienstag Amazon Prime Video ✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag ✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs ✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon Preis ab 8,99 € pro Monat Jetzt anmelden Freier Zugang ZDF ✅ Zeigt jeden Mittwochabend eine ausführliche Highlight-Sendung im Free-TV ✅ Überträgt das große Finale der Champions League kostenlos live ✅ Jederzeit ohne zusätzliches Abo digital über die ZDF-Mediathek abrufbar Preis ab Freier Zugang Jetzt anmelden Premium Dienstag Amazon Prime Video ✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag ✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs ✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon Preis ab 8,99 € pro Monat Jetzt anmelden

Unter Cheftrainer Vincent Kompany hat sich Upamecano absolut unverzichtbar gemacht, ist im Abwehrzentrum der Münchener nicht wegzudenken. Auch in der laufenden Saison ist der 28-Jährige konstant in Höchstform, neben seinen starken Vorstellungen in der Defensive ist er dabei sogar torgefährlich. Dreimal hat Upamecano in bisher zwölf Einsätzen 2026/27 schon getroffen.

Der Abwehrmann spiele "unfassbar gut", schwärmte Eberl. "Er macht sogar Tore. Zu ihm ist eigentlich nichts zu sagen, außer Weltklasse."