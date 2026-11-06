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Daniel Buse

"Unglaubliches Niveau": Toni Kroos ist schwer begeistert von einem Spieler des FC Bayern

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Dayot Upamecano ist in Topform und unterstrich das im Duell mit Atletico Madrid am Dienstag. Auch Toni Kroos schwärmt vom Franzosen.

Ex-Nationalspieler Toni Kroos hat sich begeistert von der Entwicklung von Bayern Münchens Dayot Upamecano gezeigt. Der Franzose ist dank beeindruckender Leistungen der FCB-Abwehrchef. Am Dienstag stellte er seine Klasse im Champions-League-Kracher bei Atletico Madrid (2:0) unter Beweis.

"Man hat ihm immer angesehen, dass er das draufhat, aber er hatte eben oft entscheidende Fehler oder Unkonzentriertheiten dabei. Das hat er brutal reduziert", sagte Kroos in seinem Podcast 'Einfach mal luppen", den er gemeinsam mit seinem Bruder Felix betreibt. Upamecano habe mittlerweile "eine komplett andere Ausstrahlung". Kroos sagte: "Er war immer schon ein guter Mann-gegen-Mann-Verteidiger, aber was er mittlerweile ausstrahlt, ist noch mal etwas anderes."

Im Duell mit Atletico gefiel Kroos besonders das Zweikampfverhalten Upamecanos gegen den argentinischen Weltmeister Julian Alvarez. "Der ist ein Weltklasse-Stürmer, aber er hat ihn mit dieser Wucht, mit dieser Ausstrahlung einfach weggedrückt und wirklich wegverteidigt", schwärmte Kroos und bilanzierte: "Er spielt momentan auf einem unglaublichen Niveau."

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Der FC Bayern hatte Upamecano im Sommer 2021 für 42,5 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig geholt. Nach zähen Verhandlungen verlängerte der Innenverteidiger im Februar bis 2030. Ein Umstand, den Bayerns Sportchef Max Eberl nach dem Spiel gegen Atletico nochmal besonders hervorhob: "Gott sei Dank haben wir mit dem verlängert. Gott sei Dank ist er bei uns im Verein. Er spielt schon seit Wochen auf Weltklasse-Niveau, hat das letzte Saison schon getan, auch bei der WM, jetzt wieder."

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Unter Cheftrainer Vincent Kompany hat sich Upamecano absolut unverzichtbar gemacht, ist im Abwehrzentrum der Münchener nicht wegzudenken. Auch in der laufenden Saison ist der 28-Jährige konstant in Höchstform, neben seinen starken Vorstellungen in der Defensive ist er dabei sogar torgefährlich. Dreimal hat Upamecano in bisher zwölf Einsätzen 2026/27 schon getroffen.

Der Abwehrmann spiele "unfassbar gut", schwärmte Eberl. "Er macht sogar Tore. Zu ihm ist eigentlich nichts zu sagen, außer Weltklasse."

Geschrieben vonDaniel Buse

Redakteur GOAL DE / SPOX

📝Bio: Für die Lokalzeitung startete ich sofort nach meinem 18. Geburtstag im Sport - weil ich dann endlich mit meinem neuen Führerschein alle Kreisliga-Plätze der näheren Umgebung abfahren konnte. Neben dem "kleinen" Fußball bekam ich auch noch den FC Twente von einem Kollegen an die Hand, bei dem ich seit 2006 regelmäßig im Stadion bin. 

Neben meinem Studium begann ich bei GOAL mit einem Praktikum, bei dem sich der Arbeitsumfang immer weiter erhöhte, bis es zu einem echten Job wurde. Seit 2015 bin ich fest bei GOAL und SPOX und als Redakteur für all das verantwortlich, was das Tagesgeschehen des "großen" Fußballs zu bieten hat. 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Als Sohn eines fußballbegeisterten Vaters, der in Dortmund groß geworden ist, hat man keine Wahl - sondern ist natürlich BVB-Fan. Die Liebe zu den Schwarz-Gelben ist allerdings nicht mehr ganz so intensiv wie noch als Jugendlicher, vielleicht auch, weil es der Job mit seinem neutral-kritischen Blick auf das Ganze mit sich bringt. 

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • internationalen News

  • dem Geschehen in der Bundesliga

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Wenn es mit der eigenen Karriere nicht mal ansatzweise geklappt hat, sind die Augenblicke, in denen man trotzdem auf der großen Bühne steht und die Fans außer sich vor Freude sind, etwas ganz Besonderes: 2011 ging es zum jubelnden BVB-Team durch den Spielertunnel bis auf den Rasen, vor die "Gelbe Wand" und zur Meisterschale. Und im selben Jahr stand ich bei der Twente-Meisterfeier im Hintergrund auf der Bühne und damit vor einem riesigen Pyro-Meer. 

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