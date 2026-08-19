Wie der brasilianische Erstligist Corinthians am Dienstagabend mitteilte, hat Memphis Depay seinen Vertrag überraschend bis zum 31. Juli 2028 verlängert. Aus der offiziellen Vereinsmeldung des Traditionsklubs aus Sao Paulo geht hervor, dass sich die Parteien trotz des vorausgegangenen öffentlichen Eklats auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen konnten.

Der 32-jährige Offensivspieler äußerte sich im vereinseigenen Sender Corinthians TV gelöst über den Abschluss des neuen Arbeitspapiers: "Viele Gefühle gehen mir durch den Kopf und durch den Körper. Zunächst einmal möchte ich mich bei allen bedanken, die an diesem Erneuerungsprozess beteiligt waren."

Dabei zeichnete sich eine weitere Zusammenarbeit bis zuletzt keineswegs ab. Noch in der vergangenen Woche schien das Tuch zwischen dem niederländischen Nationalspieler und den Verantwortlichen endgültig zerschnitten. Corinthians hatte öffentlich verkündet, das Arbeitspapier mit Depay nicht ausweiten zu wollen, was bei dem Angreifer eine emotionale Gegenreaktion auslöste.

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Wo lag das Problem zwischen Memphis Depay und Corinthians?

Über die Plattform X Luft verschaffte sich der Routinier Luft und warf den Klubbossen Wortbruch vor. "Ich bin sehr enttäuscht darüber, dass Corinthians beschlossen hat, unsere bestehende Vereinbarung zur Verlängerung meines Vertrags um weitere zwei Jahre nicht einzuhalten", schrieb der Angreifer in seinem Statement.

Gleichzeitig sprach der Niederländer eine deutliche Drohung aus: "In den kommenden Tagen werde ich öffentlich sprechen, aber seien Sie versichert, dass ich dieses inakzeptable Verhalten nicht ungestraft lassen werde."

Der Kern der Schlammschlacht waren die Finanzen. Aus Berichten brasilianischer Medien geht hervor, dass die Südamerikaner ihrem Starspieler eine Summe von etwa acht Millionen US-Dollar schuldeten, Zinsansprüche exklusive.

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Memphis Depay spielt seit zwei Jahren bei Corinthians

Nach intensiven Verhandlungen konnte die finanzielle Streitigkeit schließlich beigelegt werden, was auch Vereinspräsident Osmar Stabile erleichtert zur Kenntnis nahm. "Es waren lange Verhandlungen, die jedoch für Corinthians und Memphis bestmöglich ausgegangen sind. Ich danke Memphis von ganzem Herzen für all seine Bemühungen, beim Verein zu bleiben. Wir freuen uns sehr über die Vertragsverlängerung und sind bereit für die nächste Etappe", erklärte der Klubchef.

Der frühere Angreifer von Barcelona und Atletico Madrid wechselte im September 2024 nach Brasilien. Sportlich verzeichnet der Niederländer seither eine Bilanz von 20 Treffern in 79 Pflichtspielen für den Klub. In diesem Zeitraum gewann Depay mit Corinthians drei Trophäen: die Campeonato Paulista, die Copa do Brasil 2025 sowie die Supercopa Rei 2026.

Der Offensivakteur strebt nach der Versöhnung nun die nächsten Erfolge an. "Natürlich ist Corinthians ein Gigant. Ich habe gesehen, und alle haben gesehen, wie groß dieser Verein ist. Wie groß wir gemeinsam sind. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich kann es kaum erwarten, wieder an die Arbeit zu gehen. Wir haben viele Ziele, für die wir kämpfen werden. Ich bin sehr glücklich", fasste er die Wende zusammen.