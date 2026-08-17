Ungewöhnliche Szene! Giannis Konstantelias muss sich offenbar für Transfer zum BVB rechtfertigen

Der Offensivspieler wurde am Ausgang von einem mutmaßlichen PAOK-Anhänger angesprochen und musste offenbar seinen vieldiskutierten Abschied aus Griechenland erklären.

Der Unbekannte sprach Konstantelias an und hielt ihm ein Mobiltelefon entgegen. Mehr als eine Minute dauerte die Unterhaltung, wobei der Grieche wiederholt in seiner Muttersprache in das Handy sprach.

Offenbar waren auf diese Weise weitere Anhänger aus seiner Heimat zugeschaltet. Dabei ging es offensichtlich um seinen bevorstehenden Abschied aus Thessaloniki, der bei den PAOK-Fans für reichlich Diskussionen sorgt. Laut den Ruhr Nachrichten sagte Konstantelias dabei: "Das ist meine Entscheidung." Zugleich beteuerte er mehrfach: "Ich liebe PAOK."

Schließlich griff einer seiner Berater ein und beendete die Unterhaltung mit dem Hinweis, dass der nächste Termin bereits anstehe: Der Medizincheck im Krankenhaus müsse absolviert werden.

Wie emotional die Diskussion um einen möglichen Abschied geführt wird, hatte zuletzt auch die einflussreiche Ultragruppe "Gate 4" unterstrichen. In einem Statement über die sozialen Medien verlangten die Anhänger, dass Konstantelias auch künftig das PAOK-Trikot tragen müsse. Aus Thessaloniki kursieren zudem Bilder, die zahlreiche Fans vor der PAOK-Geschäftsstelle zeigen.