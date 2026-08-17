Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
KonstanteliasGetty Images
Jochen Tittmar

Ungewöhnliche Szene! Giannis Konstantelias muss sich offenbar für Transfer zum BVB rechtfertigen

Bundesliga
G. Konstantelias
Transfers
Borussia Dortmund
PAOK Thessaloniki FC

Giannis Konstantelias von PAOK Saloniki soll in Bälde den BVB verstärken, der Mittelfeldspieler ist bereits in Dortmund angekommen. Noch am Flughafen kam es dabei zu einer bizarren Szene.

Der Offensivspieler wurde am Ausgang von einem mutmaßlichen PAOK-Anhänger angesprochen und musste offenbar seinen vieldiskutierten Abschied aus Griechenland erklären.

Der Unbekannte sprach Konstantelias an und hielt ihm ein Mobiltelefon entgegen. Mehr als eine Minute dauerte die Unterhaltung, wobei der Grieche wiederholt in seiner Muttersprache in das Handy sprach.

Offenbar waren auf diese Weise weitere Anhänger aus seiner Heimat zugeschaltet. Dabei ging es offensichtlich um seinen bevorstehenden Abschied aus Thessaloniki, der bei den PAOK-Fans für reichlich Diskussionen sorgt. Laut den Ruhr Nachrichten sagte Konstantelias dabei: "Das ist meine Entscheidung." Zugleich beteuerte er mehrfach: "Ich liebe PAOK."

Schließlich griff einer seiner Berater ein und beendete die Unterhaltung mit dem Hinweis, dass der nächste Termin bereits anstehe: Der Medizincheck im Krankenhaus müsse absolviert werden.

Wie emotional die Diskussion um einen möglichen Abschied geführt wird, hatte zuletzt auch die einflussreiche Ultragruppe "Gate 4" unterstrichen. In einem Statement über die sozialen Medien verlangten die Anhänger, dass Konstantelias auch künftig das PAOK-Trikot tragen müsse. Aus Thessaloniki kursieren zudem Bilder, die zahlreiche Fans vor der PAOK-Geschäftsstelle zeigen.

Conference League Qualification
PAOK Thessaloniki FC crest
PAOK Thessaloniki FC
PAO
Brann crest
Brann
BRA
Deutschland Super Cup
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayern München crest
Bayern München
FCB
Werbung

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen