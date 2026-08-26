Der Transfer von Noah Atubolu vom SC Freiburg zum Bundesligarivalen Eintracht Frankfurt nimmt Formen an. Der kicker berichtet, dass in dieser Woche durch eine durchaus ungewöhnliche Maßnahme eine wesentliche Hürde auf dem Weg zu einem Wechsel des Keepers an den Main genommen worden sei.

Demnach habe Atubolu seinen bis 2027 laufenden Vertrag beim SC verlängert. Grundsätzlich ein überraschender Schritt bei einem wechselwilligen Spieler, der in diesem Fall jedoch die Wahrscheinlichkeit eines Abgangs Richtung Frankfurt in der noch laufenden Transferperiode erhöht.

Hintergrund ist, dass Frankfurt den ehemaligen U21-Nationaltorhüter gerne als neue Nummer eins verpflichten möchte, aktuell einen festen Kauf aber finanziell nicht stemmen kann. Das Modell einer einjährigen Leihe mit Kaufpflicht oder Kaufoption wäre bislang nicht möglich gewesen, da Atubolus Vertrag nach der kommenden Saison auslief. Spieler mit auslaufendem Vertrag dürfen nicht verliehen werden.

Entsprechend ist diese Variante nun möglich und wohl auch wahrscheinlich. Laut kicker gibt es seit Sonntagabend Kontakt zwischen den Verantwortlichen beider Vereine mit dem Ziel, eine rasche Einigung zu finden. So soll es der Wunsch der SGE sein, dass Atubolu bereits am Samstag am ersten Spieltag der neuen Bundesligasaison bei Union Berlin das Tor hütet.

Noah Atubolus Plan von der Premier League zerschlägt sich

Die Zukunft des 24-Jährigen ist seit Wochen ein großes Thema. Dass er die Freiburger gerne verlassen möchte, steht seit geraumer Zeit fest. Der Europa-League-Finalist verpflichtete deshalb auch frühzeitig für zwölf Millionen Euro Ablöse Mio Backhaus (22) von Werder Bremen als Ersatz. Atubolu allerdings hat immer noch keinen neuen Verein. Mit dem angestrebten Wechsel in die Premier League wurde es nichts, auch Gerüchte um einen Transfer zu großen Namen wie Juventus oder Olympique Marseille konkretisierten sich nicht.





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Zwischenzeitlich trennte sich Atubolu wegen der verfahrenen Situation von seiner Berateragentur und soll sich nun auf einen Wechsel innerhalb der Bundesliga zur Eintracht festgelegt haben.

Die angebliche Verlängerung hat indes auch Vorteile für Freiburg: Die Gefahr, seine ehemalige Nummer eins nach der kommenden Spielzeit im Worst Case ablösefrei zu verlieren, ist damit gebannt. Ursprünglich sollen die Klubchefs sich eine Ablöse von 20 Millionen Euro für Atubolu erhofft haben, nun ist die Rede von einer Forderung in Höhe von 15 Millionen Euro.

Am Rande des Erfolgs bei Fortuna Düsseldorf in der ersten Runde des DFB-Pokals am vergangenen Wochenende (5:1) äußerte sich bereits SCF-Trainer Julian Schuster (41) zu einem möglichen Engagement Atubolus bei der Eintracht: "Grundsätzlich ist Frankfurt ein sehr, sehr großer Verein in Deutschland. Von daher kann das eine Möglichkeit sein, dass er dort zwischen den Pfosten steht."

Zudem betonte er, dass Atubolu im Falle eines Wechsels topfit bei seinem neuen Klub aufschlagen werde und der Keeper, der in den kommenden Jahren auch in der deutschen Nationalmannschaft eine ernsthafte Option sein dürfte, nicht vom Training ausgeschlossen wurde. "Wir sind immer wieder im Austausch und integrieren ihn dann entsprechend bei uns ins Training. Das ist unsere Aufgabe und unsere Pflicht, wenn jemand unter Vertrag steht. Und das tut er. Deshalb gucken wir, dass wir ihn belasten und trainieren, dass er da grundsätzlich auf einem neuen Level ist", sagte Schuster.



