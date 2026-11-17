So seht Ihr Ungarn gegen Nordirland mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website des Sportsenders auf, der die Rechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Puskas Arena

Ungarn empfängt Nordirland in der Puskás Aréna in Budapest in Gruppe 2 der UEFA Nations League B. Die Mannschaft von Marco Rossi will an ihre jüngste Erfolgsserie in diesem Wettbewerb anknüpfen.

Ungarn geht in guter Form in die Partie und hat drei seiner bislang vier Nations-League-Spiele gewonnen. Das jüngste Gruppenspiel endete mit einem 2:0-Auswärtssieg gegen Georgien. Damit steht das Team vor dieser Begegnung in der Tabelle weiterhin gut da.

Nordirland gewann sein letztes Nations-League-Spiel mit 1:0 gegen die Ukraine. Das Ergebnis zeigte, dass die Mannschaft von Michael O'Neill in dieser Gruppe Punkte holen kann.

Der Fitnesszustand von Dominique Szoboszlai war vor dem Spiel ein Thema. Der Mittelfeldspieler von Liverpool benötigte bei einem Einsatz für seinen Klub eine starke Bandagierung am Knie und wurde von Ungarns medizinischem Personal genau beobachtet. Ob er zum Einsatz kommt, bleibt bis zum Anstoß abzuwarten.

Nordirland zeigte im bisherigen Wettbewerb schwankende Leistungen, kann aber aus dem jüngsten Sieg Selbstvertrauen schöpfen. O'Neills Mannschaft spielte zuvor in der Gruppenphase 0:0 gegen Ungarn und weiß daher, dass sie diesen Gegner in Schach halten kann.

Da beide Mannschaften in der Schlussphase der Gruppenphase noch um wichtige Punkte kämpfen, hat diese Begegnung große Bedeutung.