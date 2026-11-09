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Harry Kanes enorm hohes Gehalt im neuen Vertrag beim FC Bayern sorgt mitunter für Skepsis. Von einem Ex-FCB-Profi gibt es Rückendeckung.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Thomas Strunz hat zur jüngsten Vertragsverlängerung von Harry Kane beim FC Bayern eine gänzlich andere Meinung als sein früherer Teamkollege Dietmar Hamann.

Letzterer hatte vor einigen Tagen in der Sky-Sendung "Triple – der Hagedorn-Fußballtalk" hinterfragt, ob es klug sei, dass der FCB für einen 33-Jährigen wie Kane derart tief in die Tasche greift. "Ob er in den nächsten drei Jahren weiterhin so viele Tore schießen wird, bleibt abzuwarten. Es ist ein gewisses Risiko", sagte Hamann über den Kane-Deal, der dem nun bis 2029 an den Rekordmeister gebundenen Engländer wohl inklusive Bonuszahlungen mehr als 30 Millionen Euro brutto pro Jahr einbringen könnte.

Harry Kane beim FC Bayern: "Egal, was er verdient"

Strunz sieht in dem hohen Gehalt allerdings kein Problem. "Egal, was er verdient: Er wird billiger sein als ein Spieler, den sie dafür neu verpflichten würden", betonte der Ex-Bayern-Profi in der Bild-Sendung "Lage der Liga". Strunz führte aus: "Auf dem Niveau kosten Spieler 70 Millionen Euro plus. Und die garantieren dir dann eben nicht 30 Tore im Jahr."

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Kane, 2023 von Tottenham Hotspur nach München gewechselt, hat für Bayern in bisher 162 Einsätzen schon 156-mal getroffen. Neben seinen Toren spreche für den frischgebackenen Ballon-d'Or-Gewinner auch "das Standing in der Mannschaft plus die Außenwirkung für den Klub als weltweiter Botschafter. Deswegen würde ich fast sogar behaupten, dass das ein Schnäppchen für den FC Bayern ist", so Strunz.