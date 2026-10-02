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Jochen Tittmar

"Und der Rest - null": Jorge Jesus und Portugals Spieler reagieren unmissverständlich auf Posse um Cristiano Ronaldo

UEFA Nations League A
Portugal
Dänemark - Portugal
J. Jesus
C. Ronaldo

Portugal schlägt Dänemark und zeigt sich auf sowie abseits des Spielfelds ziemlich unbeeindruckt von der Unruhe um Cristiano Ronaldo.

Portugal marschiert weiter durch die Nations League. Im Parken-Stadion von Kopenhagen feierten die Portugiesen einen 4:2-Erfolg gegen die Dänen. Es war der dritte Sieg im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Jesus.

Doch über dem sportlichen Erfolg liegt dieser Tage natürlich der handfeste Eklat um die vorzeitige Abreise von Superstar Cristiano Ronaldo. Der Angreifer von Al-Nassr hatte das Trainingslager der Selecao vor der Partie verlassen, weil er im vorherigen Gruppenspiel gegen Norwegen nicht zum Einsatz gekommen war und ihm dasselbe Schicksal erneut drohte.

Von diesen Turbulenzen zeigte sich die Mannschaft auf dem Platz aber gänzlich unbeeindruckt. Auf die Frage, wie schwer es sei, bei solchen Vorkommnissen den Fokus aufrechtzuerhalten, reagierte Jesus gelassen. "Es fällt mir nicht schwer, mich zu konzentrieren. Wissen Sie, was mir schwerfällt? Nicht zu wissen, wie ich meine Spieler trainieren soll. Das ist es, was mir schwerfällt. Und der Rest - null", stellte er klar.

Auch Spekulationen über Risse innerhalb der Mannschaft wies der Coach entschieden zurück: "Die Dinge, die passieren, spalten die Gruppe nicht. Sie haben uns nicht gespalten und sie werden uns nicht spalten." Jesus betonte vielmehr die schnelle positive Entwicklung unter seiner Regie. "Ich habe das Gefühl, dass sich die Mannschaft von Spiel zu Spiel verbessert. Wir entwickeln uns anhand der Analysen weiter, die wir zu den Spielen durchführen, und im nächsten Spiel zeigt die Mannschaft in der Regel eine noch bessere Leistung, sowohl defensiv als auch offensiv. Hier mit 4:2 zu gewinnen, ist nicht einfach", sagte er.

조르제 제수스 (Jorge Jesus)Getty Images

Portugals Spieler loben Trainer Jorge Jesus

Dass die Taktik des Trainers greift, bestätigten auch die Akteure auf dem Rasen. Mittelfeldakteur Vitinha äußerte sich im Gespräch mit RTP voll des Lobes über den 72-Jährigen: "Das ist alles der Arbeit des Trainers zu verdanken. Wir haben ein hervorragendes Spiel abgeliefert. Lasst euch nicht vom Ergebnis täuschen, denn es war ein sehr schwieriges Spiel. Außerdem war es unsere bisher beste Leistung. Wir entwickeln uns weiter, und je mehr wir mit dem Trainer arbeiten, desto besser verinnerlichen wir seine Ideen. Die Arbeit des Trainers beginnt Früchte zu tragen, und das war heute mehr als deutlich."

Auf die Frage nach der Reaktion des Teams nach Ronaldos Abgang ergänzte Vitinha: "Wir haben versucht, uns auf das Spiel zu konzentrieren und ich glaube, das ist uns gelungen. Wir haben unglaublich gut reagiert."

Auch Goncalo Ramos, der Ronaldo im Sturmzentrum ersetzte und mit einem Tor sowie einer Vorlage glänzte, hob den Einfluss des Cheftrainers hervor: "Vor allem ist der neue Trainer eine große Hilfe. Wir haben klarere Vorstellungen, wir wissen genau, wo sich jeder Mitspieler befindet, sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff. Wir verbessern uns von Tag zu Tag, das alles ist Teil eines Prozesses."

크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

Portugals Fans reagieren auf Abgang von Cristiano Ronaldo

Auf den Rängen sorgte das Thema CR7 derweil für geteilte Reaktionen. Während einige Anhänger mit der Aufschrift "We love you Jesus" auf ihren Trikots dem Trainer den Rücken stärkten, zeigten andere Fans ein Transparent mit Ronaldos Namen und einem Herz als Zeichen der Solidarität mit dem einstigen Kapitän.

Jesus deutete indes an, nach dem anstehenden Spiel gegen Norwegen am Sonntag darzulegen, was zwischen ihm und Ronaldo vorgefallen ist. Mit einem erneuten Sieg gegen die Norweger würde Portugal vorzeitig den Einzug ins Halbfinale der Nations League perfekt machen.

Häufig gestellte Fragen

Mit 41 Jahren hat Cristiano Ronaldo nicht mehr die Schnelligkeit und Spritzigkeit wie zu Beginn seiner Karriere, als er vor allem auf den Flügeln spielte. Inzwischen ist der Portugiese auf dem Feld vor allem in der Sturmspitze als torgefährlicher Angreifer zu finden.

Cristiano Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 als jüngstes von vier Kindern in der Gemeinde Santo Antonio in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira, geboren.

Aktuell trägt Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr FC die Rückennummer 7, und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft läuft der Angreifer mit dieser Trikotnummer auf. Das war jedoch nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere trug er bei Sporting Lissabon die Nummer 28, anschließend lief er bei Manchester United und Real Madrid mit der Rückennummer 7 auf, wobei Ronaldo bei den Madrilenen kurzeitig die Trikotnummer 9 inne hat. In der portugiesischen Nationalmannschaft lief Cristiano Ronaldo zudem bereits mit den Rückennummern 11 und 17 auf.

Cristiano Ronaldo ist 1,87 Meter groß. Trotz seiner Körpergröße war CR7 in seiner besten Zeit für seine Schnelligkeit bekannt.

Cristiano Ronaldo weist derzeit ein Körpergewicht von 83 Kilogramm auf. Der Portugiese ist bekannt für sein Hartes Training und eine strenge Ernährung. Trotz seines Alters von 41 Jahren ist Ronaldo körperlich weiterhin topfit.

Die Schuhgröße von Cristiano Ronaldo beträgt 41,5, was für seine Körpergröße vergleichsweise klein ist.

Cristiano Ronaldo ist Rechtsfuß. Doch auch sein linker Fuß zählt zu seinen Stärken. Bereits über 140 Tore konnte er mit dem linken Fuß erzielen.

In der Jugend hat Cristiano Ronaldo bei insgesamt drei Vereinen gespielt. Als Achtjähriger trat er in den Amateurklub CF Andorinha ein. Anschließend wechselte Ronaldo zu Nacional Funchal und dann aufs portugiesisches Festland zu Sporting Lissabon, wo er letztendlich sein Profidebüt gab.

Cristiano Ronaldo wohnt derzeit in einem Anwesen im exklusiven Wohngebiet Al Muhammadiyah in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wo der Angreifer seit 2023 bei Al-Nassr FC spielt. Ronaldo hat sich mittlerweile ein beachtliches Immobilienportfolio aufgebaut. Der Weltstar besitzt Häuser und Apartments auf der ganzen Welt, beispielsweise in seinem Heimatort Madeira, in Lissabon, Madrid, Manchester oder auch in New York. Ende 2024 kaufte CR7 zudem eine Villa auf Jumeirah Bay Island in Dubai, die auch als "Milliardärs-Insel" bekannt ist.

Cristiano Ronaldo besitzt eine multinationale Luxuswagen-Sammlung mit über 40 Fahrzeugen, darunter seltene Hypercars, Klassiker und Alltags-SUVs. Zu den bekanntesten Marken in seinem Besitz gehören Bugatti, Ferrari und Rolls-Royce.

Cristiano Ronaldo spricht kein Deutsch. Durch seine Stationen in Europa hat er jedoch einige Sprachen erlernt. Der Portugiese spricht fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und natürlich Portugiesisch.

Cristiano Ronaldo ist Vater von fünf Kindern: Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina und Bella. Die beiden Letztgenannten wurden von seiner derzeitigen Partnerin Georgina Rodriguez geboren.

Cristiano Ronaldo ist mit dem argentinisch-spanischen Model und Influencerin Georgina Rodriguez liiert. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Rodriguez ist die leibliche Mutter von Ronaldos Kindern Alana Martina und Bella.

Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Cristiano Ronaldo derzeit der am höchsten bezahlte Sportler der Welt. Bei Al-Nassr FC kassiert CR7 eine Summe von 200 Millionen Euro im Jahr. Sein Vermögen wird auf über eine Milliarde Euro geschätzt.

Cristiano Ronaldo ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt. Insgesamt 34 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Karriere bislang gewinnen. Zu seinen größten Erfolgen zählen fünf Champions-League-Titel und der Gewinn der Europameisterschaft 2016.

Nicht nur mit seinen Vereinen konnte sich Cristiano Ronaldo über zahlreiche Titel freuen. Der Angreifer hat in seiner Karriere auch eine Vielzahl individueller Auszeichnungen erhalten. Cristiano Ronaldo gewann mit dem Ballon d’Or, der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im europäischen Fußball, ganze fünf Mal. Seinen letzten Ballon d’Or sicherte sich CR7 2017.

Auch die Wahl zum FIFA-Weltfußballer hat der portugiesische Stürmer bereits mehrfach gewonnen. Insgesamt durfte sich Ronaldo dreimal FIFA-Weltfußballer nennen, zuletzt im Jahr 2017.

Cristiano Ronaldos Spitzname "CR7" ist mittlerweile legendär. Dabei ist sein Beiname eine einfache Zusammensetzung seiner Initialen und seiner Rückennummer. Ronaldo erhielt in seiner Karriere bislang eine Vielzahl weiterer Spitznamen. So war er zu seiner Zeit in Spanien auch als "El Bicho" bekannt, was so viel wie "der Käfer" oder "das Tier" heißt.

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