Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BAYERN MUNICHAFP
Falko Blöding

Umgang der Atletico-Spieler mit Michael Olise gefällt Christoph Kramer nicht: "Ich finde, dass du als Schiedsrichter irgendwann mal..."

Champions League
Atletico Madrid - Bayern München
Atletico Madrid
Bayern München
M. Olise

Abseits des Spielgeschehens wird Bayern Münchens Superstar massiv von den Rojiblancos bearbeitet. Christoph Kramer entgeht das nicht.

Premium Dienstag
amazon prime video

Amazon Prime Video

✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag

✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs

✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon

Preis ab8,99 € pro Monat
Freier Zugang
ZDF Logo

ZDF

✅ Zeigt jeden Mittwochabend eine ausführliche Highlight-Sendung im Free-TV

✅ Überträgt das große Finale der Champions League kostenlos live

✅ Jederzeit ohne zusätzliches Abo digital über die ZDF-Mediathek abrufbar

Preis abFreier Zugang
Maximale Abdeckung
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Überträgt die überwiegende Mehrheit aller Live-Spiele exklusiv

✅ Bietet die beliebte Live-Konferenz an jedem Spieltag

✅ Stellt alle Partien im Nachgang in voller Länge auf Abruf bereit

Preis ab34,99 € pro Monat
Premium Dienstag
amazon prime video

Amazon Prime Video

✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag

✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs

✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon

Preis ab8,99 € pro Monat
Freier Zugang
ZDF Logo

ZDF

✅ Zeigt jeden Mittwochabend eine ausführliche Highlight-Sendung im Free-TV

✅ Überträgt das große Finale der Champions League kostenlos live

✅ Jederzeit ohne zusätzliches Abo digital über die ZDF-Mediathek abrufbar

Preis abFreier Zugang
Maximale Abdeckung
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Überträgt die überwiegende Mehrheit aller Live-Spiele exklusiv

✅ Bietet die beliebte Live-Konferenz an jedem Spieltag

✅ Stellt alle Partien im Nachgang in voller Länge auf Abruf bereit

Preis ab34,99 € pro Monat
Premium Dienstag
amazon prime video

Amazon Prime Video

✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag

✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs

✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon

Preis ab8,99 € pro Monat

In einer intensiven und von Zweikämpfen geprägten ersten Halbzeit zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern kommt Schiedsrichter Francois Letexier ohne Gelbe Karte aus. Christoph Kramer rät dem Franzosen in der Pause, das womöglich demnächst zu korrigieren.

Der Weltmeister analysierte das zwischenzeitliche 0:0 zwischen den beiden europäischen Schwergewichten im Metropolitano zunächst in seiner Funktion als TV-Experte bei Prime Video und sah zwar "ein bisschen wenig Spielfluss", dafür aber auch "gutes Verteidigen". Sein Fazit: "Gutes Spiel!"

Was ihm weniger gut gefiel, war teilweise das Verhalten einiger Atletico-Spieler, wenn die Kugel nicht in der Nähe war. Kramer leitete zunächst ein: "Ich finde, dass du als Schiedsrichter irgendwann mal..." Dann brach er ab, setzte neu an und erklärte: "Ich liebe die spanische und die argentinische Wettkampfmentalität und ich will auch keine Gelbe Karte fordern. Aber so abseits des Balles, da musst du irgendwann sagen: 'Ich sehe, was ihr hier macht!' Also Olise wird schon krass angegangen."

Satte "15 Mal" sei ihm das aufgefallen, so der ehemalige Profi von Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen.

Nächste Spiele
M05

M05

Bundesliga

07. Nov. 2026

FCB

FCB

ATM

ATM

La Liga

08. Nov. 2026

BAR

BAR

Olise, dessen Einsatz vor der Partie fraglich gewesen war, kam wie gewohnt auf der rechten Angriffsseite des FCB zum Einsatz. Dort bekam er es vornehmlich mit Atleticos Linksverteidiger Alejandro Grimaldo und dem fleißig hinten aushelfenden Alex Baena zu tun. Olise spielte ordentlich, allerdings ohne die ganz großen Glanzpunkte.

Dass der französische Superstar nach seiner Knieblessur aus dem Dortmund-Spiel vom Wochenende (2:2) auflaufen konnte, erklärte Bayerns Assistenztrainer Aaron Danks vor Anpfiff damit, dass Olise in der Schlussphase gegen den BVB lediglich "einen Schlag auf den Knochen" bekommen habe: "Es gab keine strukturelle Verletzung."

FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BAYERN MUNICHGetty Images

Häufig gestellte Fragen

Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.

Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.

Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.

Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter. 

Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.

Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.

Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.

Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.

Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.

Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse. 

Michael Olise hat eine Tochter namens Aaliyah Noor mit seiner Ex-Freundin Fatima Zaunbrecher, die er nach einem Vaterschaftstest offiziell anerkannte.

Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.

Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt.

Er hat bereits vier Titel mit dem FC Bayern gesammelt. 2025 und 2026 die deutsche Meisterschaft sowie 2026 den DFB-Pokal und 2026 den DFL-Supercup.

Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.

Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.

Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen