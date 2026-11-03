In einer intensiven und von Zweikämpfen geprägten ersten Halbzeit zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern kommt Schiedsrichter Francois Letexier ohne Gelbe Karte aus. Christoph Kramer rät dem Franzosen in der Pause, das womöglich demnächst zu korrigieren.

Der Weltmeister analysierte das zwischenzeitliche 0:0 zwischen den beiden europäischen Schwergewichten im Metropolitano zunächst in seiner Funktion als TV-Experte bei Prime Video und sah zwar "ein bisschen wenig Spielfluss", dafür aber auch "gutes Verteidigen". Sein Fazit: "Gutes Spiel!"

Was ihm weniger gut gefiel, war teilweise das Verhalten einiger Atletico-Spieler, wenn die Kugel nicht in der Nähe war. Kramer leitete zunächst ein: "Ich finde, dass du als Schiedsrichter irgendwann mal..." Dann brach er ab, setzte neu an und erklärte: "Ich liebe die spanische und die argentinische Wettkampfmentalität und ich will auch keine Gelbe Karte fordern. Aber so abseits des Balles, da musst du irgendwann sagen: 'Ich sehe, was ihr hier macht!' Also Olise wird schon krass angegangen."

Satte "15 Mal" sei ihm das aufgefallen, so der ehemalige Profi von Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen.

Olise, dessen Einsatz vor der Partie fraglich gewesen war, kam wie gewohnt auf der rechten Angriffsseite des FCB zum Einsatz. Dort bekam er es vornehmlich mit Atleticos Linksverteidiger Alejandro Grimaldo und dem fleißig hinten aushelfenden Alex Baena zu tun. Olise spielte ordentlich, allerdings ohne die ganz großen Glanzpunkte.

Dass der französische Superstar nach seiner Knieblessur aus dem Dortmund-Spiel vom Wochenende (2:2) auflaufen konnte, erklärte Bayerns Assistenztrainer Aaron Danks vor Anpfiff damit, dass Olise in der Schlussphase gegen den BVB lediglich "einen Schlag auf den Knochen" bekommen habe: "Es gab keine strukturelle Verletzung."