Eintracht Frankfurt fahndet nach dem 0:7-Debakel beim FC Brentford nun offenbar doch nach einer neuen Nummer eins. Wie der kicker berichtet, steht Noah Atubolu vom SC Freiburg im Fokus der Hessen.

Ein Transfer des bei den Breisgauern aussortierten Keepers zur SGE befinde sich derzeit zwar noch in einer sehr frühen Phase, könnte jedoch schon in den kommenden Tagen konkrete Formen annehmen.

Damit vollziehen die Frankfurter Verantwortlichen kurz vor dem Pflichtspielauftakt eine deutliche Kurskorrektur. Noch während des Sommertrainingslagers hatte Sportvorstand Markus Krösche betont: "Momentan ist es kein Thema, an der Konstellation etwas zu ändern."

Vorausgegangen war eine monatelange Debatte um den Platz zwischen den Pfosten der Eintracht, die sich bereits durch die gesamte zurückliegende Spielzeit gezogen hatte. Nach dem Abschied des langjährigen Kapitäns und Stammkeepers Kevin Trapp sollte eigentlich Kaua Santos das Erbe antreten.

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Wird Noah Atubolu Frankfurts neue Nummer eins?

Der junge Brasilianer kämpfte jedoch mit gravierenden Leistungsschwankungen sowie Verletzungssorgen, weshalb intern rasch Bedenken aufkamen. Auch der im Sommer zuvor vom SV Werder Bremen verpflichtete Michael Zetterer nutzte seine Gelegenheiten nicht nachhaltig, um sich dauerhaft festzusetzen.

Die Pleite bei der Generalprobe in England brachte den Stein schließlich endgültig ins Rollen. Kaua Santos erwischte in Brentford erneut einen schwachen Tag, was den Entschluss reifen ließ, eine neue, gestandene Kraft für das Tor zu verpflichten.

Neben der Torwartfrage verlangt auch der restliche Kader nach Nachbesserungen. In der Defensive wie im Angriff offenbaren sich Lücken. In der Offensive besteht weiterhin die Hoffnung auf eine erneute Leihe von Arnaud Kalimuendo.

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Eintracht Frankfurt will noch Spieler verkaufen

Gleichzeitig arbeitet die Führungsetage laut des Berichts an der Abgangsseite, um finanziellen Spielraum zu schaffen. Elye Wahi steht vor einer weiteren Leihe zu OGC Nizza, während Fares Chaibi das Interesse von Crystal Palace auf sich gezogen hat. Michy Batshuayi wird wohl zu Al-Shabab nach Saudi-Arabien gehen.

Auch bei Ellyes Skhiri zeichnet sich ein baldiger Verkauf ab. Zudem könnte sich für Ersatzkeeper Zetterer eine Option in England auftun.