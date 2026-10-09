Umbruch bei der AC Milan: Übernimmt jetzt ein Ex-Profi des FC Bayern die Verantwortung?

Nach einer enttäuschenden Saison samt verpasster Champions-League-Qualifikation vollzog der italienische Traditionsklub im sportlichen Bereich einen radikalen Umbruch. Milan trennte sich im Sommer von Trainer Massimiliano Allegri, Sportdirektor Igli Tare, dem technischen Direktor Geoffrey Moncada und Geschäftsführer Giorgio Furlani.

Das Traineramt übernahm Ruben Amorim, auf Funktionärsebene übernahmen Massimo Calvelli, Hendrik Almstadt, Bobby Gardiner und Domenico Lomonte mehr Verantwortung. Zudem soll aber noch ein externer Experte kommen. Unmittelbar vor der WM wurde Ralf Rangnick gehandelt, er verlängerte aber letztlich seinen Vertrag als Österreichs Teamchef. Zuletzt galt auch Sportvorstand Markus Krösche von Eintracht Frankfurt als Kandidat.

Mittlerweile führen die Spuren aber offenbar zu Benatia. Der 39-jährige Marokkaner ist nach seinem Abschied von Olympique Marseille im Sommer vereinslos und hat dem Vernehmen nach Interesse am Posten.

Medhi Benatias Werdegang seit seinem Abschied vom FC Bayern

Benatia spielte von 2014 bis 2016 für den FC Bayern und gewann mit dem deutschen Rekordmeister zweimal die Bundesliga sowie einmal den DFB-Pokal. Zudem war er in Italien für Juventus Turin, die AS Roma und Udinese Calcio aktiv. 2021 beendete er seine aktive Karriere in der Türkei bei Fatih Karagümrük, ehe er bei seinem Jugendklub Olympique Marseille in Frankreich ins Management einstieg.

Von Januar 2025 bis Juni 2026 fungierte er als Sportdirektor. Benatia tätigte einige vielversprechende Transfers, fiel aber auch mit aufbrausendem Verhalten am Spielfeldrand auf - mehrmals sah er deswegen die Rote Karte. Mitte Februar trat er im Zuge von Negativergebnissen und der Entlassung von Trainer Roberto De Zerbi totz laufenden Vertrags bei OM zurück. Der Klub akzeptierte Benatias Entscheidung jedoch nicht, woraufhin er bis zum Saisonende im Amt blieb.

Milan startete unter Amorim ordentlich in die Saison. Nach drei Siegen und zwei Remis aus fünf Spielen steht in der Serie A aktuell Platz fünf.