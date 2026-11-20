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Tut sich beim FC Bayern personell demnächst auch im Abwehrzentrum etwas? Die potenzielle Einkaufsliste soll schon einen Top-Kandidaten haben.

Nach Informationen von Sky genießt die Verpflichtung eines neuen linken Flügelspielers beim FC Bayern München im kommenden Sommer-Transferfenster weiterhin oberste Priorität, um Luis Diaz zu entlasten. Allerdings könnte sich auch etwas in der Innenverteidigung tun.

Demnach dürfe Hiroki Ito, der auch ohne Verletzung in dieser Saison überhaupt keine Rolle unter Trainer Vincent Kompany spielt, den Verein verlassen. Zudem sei abermals die Zukunft von Min-Jae Kim ungewiss, der bereits in der Vergangenheit als Verkaufskandidat galt. Inzwischen hat sich die Situation des Südkoreaners aber schlagartig geändert.

Kim scheint den inneren Fehlerteufel besiegt zu haben und glänzte in der laufenden Spielzeit als sicherer Rückhalt neben Abwehrchef Dayot Upamecano. Obendrein befindet er sich in der internen Hackordnung derzeit vor Jonathan Tah und ist in wichtigen Spielen gesetzt.

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FC Bayern: Kims Gehalt ein Knackpunkt

Ein Knackpunkt stellt allerdings Kims Gehalt dar, das inklusive Prämien 15 bis 16 Millionen Euro brutto pro Jahr betragen soll. Allerdings habe sich seine Haltung seit Sommer nicht verändert. Kim habe aktuell keine Absichten, den Verein zu verlassen. Sein Vertrag ist noch bis 2028 datiert.

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Upamecano verfügt indes über eine Ausstiegsklausel, die zwischen 60 und 65 Millionen Euro betragen soll. Laut Sky ist ein Wechsel im Sommer unwahrscheinlich, wenngleich unter anderem PSG schon seine Fühler nach dem Franzosen ausgestreckt haben soll.

Getty Images

Im Falle eines Abgang hat der FC Bayern dem Bericht zufolge aber schon einen Ersatz im Visier. Tomas Araujo von Benfica Lissabon soll weit oben auf der Kandidatenliste stehen, um den sich schon länger Gerüchte halten. Die Münchner sollen den 24-Jährigen bereits seit geraumer Zeit beobachten. Zudem pflege man gute Kontakte zu dessen Agentur Epic Sports um den selbsternannten Star-Berater Ali Barat, der im vergangenen Jahr auch die Leihe von Nicolas Jackson eingefädelt hatte.