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In der Debatte um seine neurologische Erkrankung ist Jamal Musiala dem FC Bayern offenbar entgegengekommen. Womöglich auch, um auch nur leise Verdächtigungen nun auszuräumen.

Wie die Sport Bild berichtet, habe der gebeutelte Ausnahmespieler dem Rekordmeister "eine transparente Akten- und Dokumenteneinsicht gestattet" bei seinen Ärzten. Musiala lässt sich aufgrund seiner Erkrankung nicht von Teamärzten der Münchner oder vom Verein angefragten Neurologen, sondern von zwei eigens ausgesuchten Experten behandeln, die der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen.

Dies führte offenbar intern zu Misstönen, weil der mächtige Aufsichtsrat, der von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge dominiert wird, sich schlecht und intransparent informiert gefühlt habe. Ein brisanter Bericht des Stern vom Dienstag legte sogar nahe, dass bei den Bayern-Granden der Verdacht bestehe, Musiala und seine Berater würden Details und schlechte Nachrichten bezüglich der Erkrankung - wie beispielsweise seine neuerliche Absence am Montag der vergangenen Woche - bewusst verschweigen.

Es folgte die berüchtigte "Abteilung Attacke", als Rummenigge am vergangenen Freitag in aller Deutlich- und Öffentlichkeit an Musialas Rückkehr zu alter Stärke zweifelte und vehement eine Anpassung des im Februar 2025 unterschriebenen Monstervertrags forderte, der Musiala laut Süddeutsche Zeitung dank Klauseln und "Nebenabsprachen" bis zu 30 Millionen Euro im Jahr einbringen soll.

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Haben der FC Bayern und Musialas Berater miteinander gesprochen?

Kurz nach der Vertragsunterschrift baute Musiala im April 2025 einen schweren Verkehrsunfall mit 194 km/h anstatt der erlaubten 120 km/h und mit seiner Schwester auf dem Beifahrersitz. Der Stern berichtete am Dienstag von "Menschen beim FC Bayern", die die Frage aufwerfen, ob der Unfall damals bereits in Zusammenhang mit Musialas Absencen stand.

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Laut Sport Bild soll die Erkrankung bei Musiala wenige Monate nach der Vertragsverlängerung festgestellt worden sein, Musiala habe anschließend "zeitgleich" den Verein und seine Berater bei 11WINS um Christian Schmid informiert.

Nach den öffentlich geäußerten Zweifeln von Uli Hoeneß, der vor wenigen Wochen schon von einem "Dilemma" bei Musiala mit Blick auf dessen enormes Grundgehalt sprach, und Rummenigge soll nun wieder Ruhe in der Causa einkehren.

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Am Dienstag weilten die Musiala-Berater Schmid und Tobias Altschäffl an der Säbener Straße, um die brisante Angelegenheit in einem Gespräch mit CEO Jan-Christian Dreesen, Präsident Herbert Hainer und Sportvorstand Max Eberl zu deeskalieren. Das sei zumindest nach Angaben von Eberl gelungen.

"Es war ein sehr, sehr konstruktives Gespräch", berichtete Eberl vor dem Abflug des Bayern-Trosses zum Champions-League-Spiel in Lille. Das Ergebnis der Unterredung? "Das große Zauberwort", sagte Eberl, heiße: "Ruhe, ihm die Zeit zu geben - und Vertrauen." Die sportliche Führung mit Trainer Vincent Kompany, Sportdirektor Christoph Freund und ihm selbst sei "der 100-prozentigen Überzeugung", dass Musiala sein Top-Niveau wieder erreichen könne.

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Über Geld oder eine mögliche Anpassung von Musialas millionenschwerem Vertrag sei bei dem Treffen nicht gesprochen worden, berichtete Eberl weiter. "Der Konsens war, Ruhe reinzukriegen. Dem Jungen den Support zu geben, den er verdient hat."

Getty Images