Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Unter anderem der FC Bayern wirft wohl ein Auge auf Brajan Gruda. Leipzigs Ablöseforderungen hätten es in sich.

Brajan Gruda ist derzeit in aller Munde, glänzte in seinen ersten beiden Länderspielen und hat sich bei RB Leipzig super entwickelt. Dementsprechend teuer wäre ein Transfer.

Wie die Bild berichtet, wäre Leipzig im Sommer kommenden Jahres nur für den Fall zu einem Verkauf Grudas bereit, dass "ganz unmoralische Angebote" eintrudeln. Laut des Berichts müssten interessierte Vereine an der 100-Millionen-Euro-Marke kratzen, um RB ins Grübeln zu bringen.

Auch für den FC Bayern München wäre eine Verpflichtung Grudas nächsten Sommer also ein kompliziertes Unterfangen. Interesse seitens des Rekordmeisters soll jedenfalls bestehen, berichtete jüngst die Sport Bild. Demnach beobachte Bayern ganz genau, wie sich Gruda derzeit entwickelt und soll unter anderem dessen breites Einsatzgebiet in der Offensive schätzen. Schließlich kann der frischgebackene deutsche Nationalspieler problemlos auf beiden offensiven Flügeln, aber auch als Zehner agieren.

Werbung Werbung

RB Leipzig wird Brajan Gruda für 25 Millionen Euro fest verpflichten

Grudas Vertragskonstellation in Leipzig stellt sich laut Bild wie folgt dar: Aktuell noch von Brighton & Hove Albion ausgeliehen, dürfte die Kaufpflicht demnach schon Anfang 2027 greifen. Das soll nämlich der Fall sein, sobald Gruda im kommenden Jahr mindestens drei Bundesligaspiele absolviert hat, was schon Mitte Januar erreichbar wäre. Dann müsste Leipzig, das Anfang Februar 2026 eine Million Euro Leihgebühr an Brighton überwiesen hatte, 25 Millionen Euro Ablöse berappen, um Gruda fest zu verpflichten.

Verwandte Themen

Bundesliga Spiele Gladbach - Borussia Dortmund DAZN

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim DAZN

Union Berlin - RB Leipzig DAZN

Augsburg - Mainz 05 DAZN

Werder Bremen - Hamburger SV DAZN









Der Vertrag des 22-Jährigen bei den Sachsen gilt anschließend langfristig bis 2031, sodass Leipzig nächsten Sommer keineswegs unter Verkaufsdruck ist. Zudem soll keine Ausstiegsklausel vorgesehen sein.

Mit seinen ersten beiden Auftritten für die deutsche A-Nationalmannschaft hat Gruda seinen Marktwert zuletzt weiter gesteigert. Bei seinem Länderspieldebüt gegen Serbien (3:1) gelang dem Superdribbler ein sehenswertes Tor nach traumhaften Solo, am Montag zählte er dann auch beim 5:0-Kantersieg gegen die Niederlande zu den überragenden Akteuren, lieferte zwei Assists und erzielte einen Treffer selbst.

Getty Images

Werbung

Klopp hatte wohl auch Zweifel wegen Gruda

Dass Bundestrainer Jürgen Klopp schon länger sehr viel von Gruda hält, ist kein Geheimnis. Damals noch Head of Global Soccer bei Red Bull, war er Anfang des Jahres in den Transfer des ehemaligen Mainzers nach Leipzig involviert. Klopp schwärmt von Grudas Qualitäten am Ball und dessen Zocker-Mentalität, soll laut Bild aber ob der defensiven Bereitschaft bei der Verpflichtung mit RB auch noch seine Zweifel gehabt haben.

Diese hat Gruda mittlerweile eindrucksvoll ausgeräumt, war Klopp doch nach dem rauschenden Triumph über die Niederlande auch mit der Arbeit des Leipzigers gegen den Ball hochzufrieden. So sagte der DFB-Coach bei der ARD über Gruda und dessen ebenfalls glänzendes Flügel-Pendant Derry Scherhant (SC Freiburg): "Die können beide kicken, du lieber Himmel. Aber was die gearbeitet haben und was die arbeiten mussten heute – das ist brutal. Und das macht eine Mannschaft am Ende aus. Kicken können andere auch. Aber am Ende geht es darum, was du an Leidenschaft und Einsatz da rein packst."

Werbung

Dass RB Gruda letztlich vergleichsweise günstig bekommt, liegt indes daran, dass sich der Klopp-Liebling in Brighton nicht nachhaltig durchsetzen konnte. Die Engländer hatten für ihn 2024 satte 31,5 Millionen Euro Ablöse an Mainz 05 überwiesen, die hohen Erwartungen erfüllte Gruda allerdings nicht und war oft nur Joker.

In Leipzig musste er daher in der Rückrunde der vergangenen Saison erst in den Rhythmus finden, startete zuletzt dann so richtig durch. In den vergangenen acht Pflichtspielen machte Gruda mit zwei Toren und fünf Assists auf sich aufmerksam. "Ich freue mich sehr für ihn, aber ich freue mich noch mehr für RB Leipzig, weil es ein Ziel des Vereins ist, Spieler zu entwickeln", lobte RB-Trainer Martin Demichelis auf der Pressekonferenz am Donnerstag, ermahnte Gruda allerdings auch.

Werbung

Leipzig-Trainer ermahnt Gruda: "Auf dem Boden bleiben"

"Er muss mit beiden Füßen immer noch auf dem Boden bleiben", betonte Demichelis und führte aus: "Es ist immer schön, für die Nationalmannschaft zu spielen, aber zurückzukommen und sofort Leistung für den Verein zu bringen, ist das Wichtige und Schwierige. Er muss sofort den nächsten Schritt machen, und der nächste Schritt ist unser nächstes Spiel."

Am Samstag ist Gruda mit Leipzig bei Union Berlin zu Gast. Kommenden Dienstag steht dann in der Champions League ein wichtiges Heimspiel gegen RC Lens auf dem Programm.