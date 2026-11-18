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Während Präsident Herbert Hainer den Vereinslegenden Thomas Müller und Manuel Neuer einen Posten beim FC Bayern in Zukunft anbieten will, hat Uli Hoeneß große Zweifel daran, dass es tatsächlich dazu kommen wird.

"Das sind Ikonen des FC Bayern, und der Verein war immer bekannt dafür, dass er ehemalige Spieler einbindet. Die Tür steht offen", sagte Hainer vor der Jahreshauptversammlung der Münchner am Samstag im Interview mit t-online.

Sowohl Neuer (40) als auch Müller (37) dürften ihre aktive Karriere in naher Zukunft beenden. Er sei sich jedoch "nicht sicher, ob Thomas Müller oder Manuel Neuer schon wissen, was sie nach ihrer Karriere machen wollen", ergänzte Hainer. Zudem habe der FC Bayern "aktuell einen Vorstand, mit dem wir sehr zufrieden sind". Die Verträge von Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und Sportvorstand Max Eberl waren vor kurzem verlängert worden.

Grundsätzlich sei ihm die "Verjüngung" in der Vereinsführung jedoch "ein wichtiges Anliegen", betonte Hainer. "Uli Hoeneß ist 74, Karl-Heinz Rummenigge 71, ich bin 72. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der FC Bayern in den nächsten 126 Jahren genauso erfolgreich ist wie in den vergangenen. Dafür müssen wir Leute finden, die übernehmen", sagte er: "Der ganze Prozess, den FC Bayern für die Zukunft aufzustellen, läuft sehr gut."

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Uli Hoeneß zweifelt an Rückkehr von Vereinslegenden zum FC Bayern

Für den von Hainer angesprochenen Uli Hoeneß ist die Einbindung von Vereinslegenden wie Müller, Neuer oder auch Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm ins operative Geschäft jedoch wesentlich komplizierter.

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Zwar sei es "eine wundervolle Idee", verdiente Spieler des Klubs in verantwortungsvollen Aufgaben an der Vereinsspitze zu haben, diese "Idee" sei jedoch aktuell schlichtweg "nicht realisierbar, sagte Hoeneß der Sport Bild.

Grund dafür sei laut Hoeneß das viele Geld, dass jene Profis verdient haben. "Deshalb" sei es für Hoeneß schwer vorstellbar, dass diese Ex-Profis "wenn es hart auf hart kommt, sechs Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag arbeiten" wollen.

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"Wenn man jemanden überzeugen muss, macht es ohnehin keinen Sinn", sagte Hoeneß und spielte damit wohl auf das vergebliche Werben der Bayern um Philipp Lahm an, der einen Posten im Management des Rekordmeisters unmittelbar nach seinem Karriereende 2017 abgelehnt hatte.

"Wir werden weiter auf jemanden warten, der alle Voraussetzungen erfüllt. Derjenige muss nicht nur Fußballer gewesen sein, sondern auch ein wirtschaftliches Netzwerk haben und wissen, was eine Abschreibung ist", ergänzte Hoeneß.