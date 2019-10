Uli Hoeneß verabschiedet sich vom FC Bayern: "Ich empfinde nichts als Dankbarkeit“

Uli Hoeneß wird ab Mitte November nicht mehr Präsident des FC Bayern sein. Nun meldete er sich zum Abschied im FCB-Vereinsheft zu Wort.

Am 15. November endet die Amtszeit von Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern. Nun hat sich der 67-Jährige im FCB-Mitgliedermagazin 51 mit einem Abschieds-Interview zu Wort gemeldet. Hoeneß sprach dabei über sein neues Leben, seine Bilanz, den Gegenwind der vergangenen Monate und die Zukunft des deutschen Rekordmeisters.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Ich habe diese Entscheidung getroffen und sie keine Sekunde bereut. Es wird jetzt eine Zeit kommen, die ich nicht gewohnt bin, ich war ja stets von Terminen und Vorhaben gelenkt. Es wird sicher interessant - ich selbst bin am meisten darauf gespannt", sagte Hoeneß.

Er habe immer versucht, seine Aufgaben beim FC Bayern so perfekt wie möglich zu erledigen, erklärte der gebürtige Ulmer. Nun habe er das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt für den Rückzug sei.

"Wenn man beim FC Bayern meinen Rat braucht, bin ich da. Wenn sie ihn nicht brauchen, ist es ein gutes Zeichen", sagte Hoeneß: "Es wird nicht so sein, dass ich zuhause vor dem Telefon sitze und warte, dass jemand anruft. Ich bin nicht so ehrgeizig, dem Verein jetzt weiter meinen Stempel aufzudrücken."

Seine Stärke sei es immer gewesen, erklärte Hoeneß weiter, nie von sich gedacht zu haben, alles besser zu wissen. Vielmehr habe er sich mit Leuten umgeben, die er um Rat habe fragen können und die ihn gegebenenfalls korrigiert hätten. So eine Ratgeberfigur wolle er nun für die handelnden Personen beim FCB sein.

Hoeneß: "Ich habe keinen Tag bereut"

Hoeneß' Bilanz fällt positiv aus. "Ich kann sagen, dass ich durch und durch zufrieden bin. Wenn ich morgens aus dem Fenster schaue, bin ich glücklich. 49 Jahre FC Bayern - ich habe keinen Tag bereut. Ich habe diesem Klub alles zu verdanken und mich nie als Angestellter, sondern immer als sein erster Fan gesehen. Ich empfinde in Bezug auf den FC Bayern nichts als Dankbarkeit", so der frühere Nationalspieler.

Daran würden auch die vergangenen Monate nichts ändern, in denen sich Hoeneß auch aus den eigenen Reihen teils heftige Kritik gefallen lassen musste. Er glaube, meinte Hoeneß weiter, dass "im tiefen Bewusstsein der Fans sicher weiterhin abgespeichert ist, dass ich mir für sie immer den Hintern aufgerissen habe".

Die Kritik, er sei aus der Zeit gefallen, kann Hoeneß nicht nachvollziehen: "Darüber kann ich nur lächeln. Jedem, der so denkt, sage ich nur: Dann bin ich gerne aus der Zeit gefallen."

Hoeneß mit Spitze gegen DFB-Funktionäre

Hoeneß, der viele Jahre Manager des FC Bayern gewesen ist und anschließend Präsident des Klubs wurde, äußerte sich außerdem zur Zukunft des Fußballs. Dieser mache derzeit viele Dinge, die ihn eigentlich kaputtmachen müssten.

"Aber das Interesse ist weltweit ungebrochen, das beruhigt mich. Ich höre bei den Sponsoren immer, dass es zum FC Bayern keine Alternative gibt. Die Entwicklung der DFB-Auswahl stimmt mich bedenklicher. Da hat man das Gefühl, das Interesse ebbt ab, und da sollten sich einige fragen, ob sie das richtige Konzept haben, ob man da nicht manchmal den Fußball am Menschen vorbei inszeniert", konnte sich Hoeneß eine Spitze in Richtung der Verantwortlichen der Nationalmannschaft nicht verkneifen.

Hoeneß: "Unser Konzept prosperiert wie nie"

Dagegen seien die Münchner für die Zukunft gut aufgestellt, meinte der scheidende Präsident. "Ich glaube, dass unser Konzept in den nächsten Jahren prosperiert wie nie. Es gibt weltweit kaum einen Verein, der so wie wir auf der Geldanlage-Seite geführt wird. Viele Klubs steuern stattdessen darauf zu, einen Schuldenberg jenseits einer Milliarde Euro anzuhäufen. Die wird es in absehbarer Zeit nicht mehr geben. Das wird Große treffen", prophezeite Hoeneß.

Er erklärte zudem, dass es Visionäre heute weitaus schwieriger hätten, als es beispielsweise bei ihm der Fall gewesen sei. "In unserer schnelllebigen Welt reichen drei Fehler, und du wirst gekillt. Mir rollen viel zu schnell Köpfe. Sobald einer mal etwas Mist baut, verurteilen ihn gleich alle: "Der muss weg!" Dabei sollte sich jeder eingestehen: Ich baue auch mal Mist. Weiterkommen heißt auch: Einander verstehen, Fehler verzeihen, nachgeben", so Hoeneß.