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Die Diskussionen um Jamal Musiala gehen weiter, wobei sich der Aufsichtsrat des FC Bayern in der Debatte wohl klar positioniert haben soll.

Obwohl er im Moment kaum spielt, ist die Personalie Jamal Musiala beim FC Bayern München aktuell wohl eines der meist diskutierten Themen, wobei Uli Hoeneß mit seinen Aussagen zu den gesundheitlichen Problemen in Kombination mit dem gut dotierten Vertrag des 23-Jährigen vor wenigen Wochen für Aufsehen gesorgt hatte.

Wie die Sport Bild nun berichtet, steht der Aufsichtsrat der Roten aber geschlossen hinter dem Ehrenpräsidenten und langjährigen Manager des Klubs, dies sei auf der Aufsichtsratssitzung am Montag deutlich geworden. Hoeneß hatte im BR zuletzt von einem "Dilemma" gesprochen.

"Er hat eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist", sagte Hoeneß und schob einen brisanten Gedanken nach: "Aber ob er jemals wieder die Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte... "

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Was hat Jamal Musiala für eine Verletzung?

Musiala wurde nach seiner schweren Verletzung während der Klub-WM im Sommer 2025 immer wieder zurückgeworfen und laboriert seit Ende September an einem Muskelfaserriss - gegen Köln am Freitagabend dürfte er nun aber immerhin sein Comeback feiern.

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Zudem wurde im Zuge von zwei Zusammenbrüchen während der Vorbereitung auf die aktuelle Saison bekannt, dass der deutsche Nationalspieler unter einer neurologischen Dysfunktion leidet, die temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen zur Folge hat. Dabei handelt es sich um eine Form epileptischer Anfälle.

"Jetzt kriegt er aber weiterhin Geld. Aber stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen", ließ Hoeneß weiter aufhorchen und betonte: "Das, was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag steht." Auf Nachfrage bestätigte der FCB-Patron, dass die Krankheit in Musialas Vertrag nicht geregelt sei.

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Was haben Jan-Christian Dreesen und Vincent Kompany über Jamal Musiala gesagt?

Jan-Christian Dreesen, Vorstandsboss des Klubs, hatte vor wenigen Tagen bereits öffentlich Verständnis für die Aussagen von Hoeneß gezeigt. "Ich glaube, Uli Hoeneß hat vor allem eines getrieben: Die Sorge um den Klub, aber auch die Verantwortung für den Spieler", sagte er auf einer Veranstaltung der Abendzeitung.

Dreesen ergänzte: "Wir alle haben auch eine Verantwortung für den Klub. Wir hoffen, dass Jamal zurückkommt. Der wird sicherlich seine Zeit brauchen. Wir werden es bewerten und uns mit der Familie und dem Management zusammensetzen. Entweder freuen wir uns und es ist der alte Jamal oder wenn er auf dem Weg dahin ein anderer wird, muss man miteinander sprechen." Worüber er dann sprechen wolle, ließ Dreesen offen. Genau wie die Frage, wann er die Notwendigkeit für ein derartiges Gespräche gekommen sehe.

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Während die Bayern-Bosse sich also vor allem Sorgen um den wirtschaftlichen Aspekt machen, wollte sich der wieder genesene Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor allem auf das Sportliche konzentrieren. "Wir haben das Gefühl und die Überzeugung, dass Jamal auf den Platz zurückkommen und seine Leistungsfähigkeit zeigen wird", erklärte er. "Meine Rolle ist, dafür zu sorgen, dass Jamal bei Bayern München erfolgreich wird, dass er aus dieser Geschichte als bessere Version von sich herausgeht."