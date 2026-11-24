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Neue Enthüllungen zur Diskussion um Jamal Musialas Leistungsfähigkeit und einen möglichen Gehaltsverzeicht beim deutschen Rekordmeister zeigen ein hochkomplexes Spannungsfeld rund um den Mittelfeldstar.

Die Situation um Jamal Musialas Vertrag gepaart mit seiner neuronalen Erkrankung schlägt beim FC Bayern weiter hohe Wellen. Sportvorstand Max Eberl gerät dabei offenbar intern erneut in die Kritik.

Aus einem Bericht des Stern geht hervor, dass im von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge dominierten Aufsichtsrat bereits bei der kostspieligen Vertragsverlängerung 2025 eine große Skepsis bezüglich der astronomischen finanziellen Dimension des Deals geherrscht habe.

Eberl sei im Zuge dessen vorgeworfen worden, er habe sich von Musialas Lager um dessen Berater Christian Schmid und vom medialen Hype um den Spieler treiben lassen. Hoeneß - eigentlich durchaus ein Befürworter Eberls - sei "genervt" gewesen, heißt es.

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Schmid, der in dem betreffenden Bericht von einem Insider der Branche als "kalt und rücksichtslos" beschrieben wird, habe Eberl erfolgreich suggeriert, dass es durchaus großes Interesse von internationalen Topklubs an Musiala gebe, was jedoch nach Ansicht einiger Entscheidungsträger beim deutschen Rekordmeister nie konkret gewesen und daher ein solcher Vertrag auch nicht gerechtfertigt gewesen sei.

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Zuvor hatte schon Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung im Podcast 'Und nun zum Sport' berichtet, dass besonders Rummenigge mit dem von Eberl ausgehandelten neuen Vertrag für Musiala nicht einverstanden gewesen, "als man noch nichts von der Erkrankung wusste", wenngleich er ihn als Aufsichtsratsmitglied letztlich trotzdem "voll und ganz" abgesegnet habe.

Wie hoch ist Jamal Musialas Gehalt beim FC Bayern?

Durch die Vertragsverlängerung im Frühjahr 2025 avancierte Musiala zum Topverdiener des Klubs mit einem Jahresgrundgehalt in Höhe von 25 Millionen Euro. Zuvor hatte er lediglich neun Millionen Euro verdient. Zudem erhielt er einen Unterschriftsbonus in Höhe von 22 Millionen Euro. Laut SZ könne das Jahresgehalt sogar durch unterschiedliche verwinkelte Klauseln und "Nebenabsprachen" auf 30 Millionen Euro ansteigen. Laut Schneider sei Musialas Vertrag "tatsächlich von den Bayern in dem Moment auch gar nicht bis ins letzte Detail durchschaut" worden.

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Für reichlich Wirbel sorgt mit Blick auf Musialas Gesundheitszustand nach der schweren Verletzung im Sommer 2025, immer wiederkehrenden Muskelverletzungen und den mittlerweile auftretenden Absencen aufgrund einer diagnostizierten neuronalen Dysfunktion nun beispielsweise die ungewöhnliche Klausel der Lohnfortzahlungen.

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Musiala soll laut übereinstimmenden Medienberichten im Krankheitsfall eine Lohnfortzahlung von bis zu sechs Monaten zugesichert worden sein. Üblich ist laut Spielergewerkschaft VDV in einem DFL-Musterarbeitsvertrag die gesetzliche Lohnfortzahlung von sechs Wochen. Danach würde bei Arbeitsunfällen die gesetzliche Unfallversicherung einspringen, im Profisport die VBG, die dann Verletztengeld zahlt.

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Der 23-Jährige machte seine Erkrankung nach zwei Zusammenbrüchen im August selbst öffentlich, zuvor soll es ein Gespräch mit Hoeneß am Tegernsee gegeben haben, in dem der Klubpatron Musiala jegliche Unterstützung zugesichert habe. Auch soll es eine mündliche Abmachung zwischen Musialas Beratern und dem Verein geben. Dabei sei vereinbart worden, Musialas Vertrag anzupassen, sollte der Spieler nicht an seine alten Leistungen anknüpfen können.

Musialas Management ist von der Rückkehr zu alter Stärke überzeugt

Das Management Musialas verweise laut Stern diesbezüglich jedoch auf die eigens ausgewählten und bezahlten Neurologen, die Musiala aufgrund der Erkrankung behandeln. Beide sollen grundsätzlich trotz der Erkrankung keine Bedenken gegen eine Karriere im Hochleistungssport haben und dem Spieler attestieren, irgendwann wieder zu alter Leistungsstärke zurückfinden zu können.

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Weil das aber nun seit Monaten nicht der Fall ist und die richtige Medikamenten-Einstellung sich als wesentlich komplizierter herausgestellt habe, folgte die berühmt berüchtigte Abteilung Attacke, die sich explizit nicht gegen den Spieler, sondern besonders gegen Musialas Beraterteam und wohl auch in Richtung Eberl richtet.

Hoeneß soll bei der turnusmäßigen Aufsichtsratssitzung am Montag vor einer Woche besonders gegenüber Eberl "laut" geworden sein und dem Sportvorstand eine seit sechs Monaten anhaltende "Untätigkeit" in der Angelegenheit vorgeworfen haben. Sowohl der Ehrenpräsident, als auch Rummenigge sollen in diesem Zuge einen härteren Kurs gegen Musiala und seine Berater befürworten - und dafür auch breite Zustimmung erhalten haben.

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Uli Hoeneß bringt das Vertragsdilemma erstmals zur Sprache

Es folgte nach ersten Andeutungen einer größeren Thematik in Form von Hoeneß' Auftritt im Bayerischen Rundfunk, bei dem dieser erstmals leise Zweifel an Musialas vollständiger Genesung streute und von einem "Dilemma" mit Blick auf die finanzielle Komponente sprach, am vergangenen Freitag der große Knall.

Rummenigge hatte am Rande des Heimspiels gegen den 1. FC Köln behauptet, dass Musiala aufgrund seiner neuronalen Dysfunktion wahrscheinlich eher nicht mehr zu alter Stärke zurückfinden werde. "Das, was wir wissen, lässt leider vermuten, dass es schwierig wird, wieder auf das Niveau zu kommen, was er hier in diesem Stadion oft gezeigt hat", sagte der ehemalige Vorstandsvorsitzende bei Sky. Mehr oder weniger deutlich bestätigte das Aufsichtsratsmitglied auch den Wunsch, dass Musiala vor diesem Hintergrund als Geste einem Gehaltsverzicht in dieser Phase zustimme. Man müsse "sprechen mit dem Spieler, mit der Familie und vor allem auch mit der Agentur, weil dann sind diese Summen - mit Verlaub - nicht mehr darstellbar", sagte Rummenigge.

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Der "kühl kalkulierte Auftritt" von Rummenigge habe nach Angaben von SZ-Reporter Schneider "wirklich viele in der Bayernspitze erschrocken zurückgelassen". Explizit Namen nannte er im Podcast nicht, allerdings wertete er den Rummenigge-Auftritt auch in die Richtung von Eberl.

"Mindestens ein Finger von Karl-Heinz Rummenigge zeigt immer auf Max Eberl, wenn es um Jamal Musiala geht", behauptete er. Rummenigge habe sich demnach am Freitag mit seinen getätigten Aussagen erneut auch gegen den Sportvorstand positionieren wollen, um zu zeigen: "Schaut, wer versucht jetzt wieder diesen Fehler korrigieren. Das ist nicht Max Eberl, sondern schon wieder seine Vorgesetzten."

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Rummenigge hatte sich schon beim Beschluss im Kontrollgremium für Eberls Vertragsverlängerung bis 2029 Ende August als einziger explizit enthalten und deutlich gemacht, den Sportvorstand wesentlich kritischer zu sehen. Beinahe hätte er sogar Eberls Vertragsverlängerung im Alleingang torpediert.

"Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich bei der Verlängerung mit Max mit 'Nein' stimmen soll. Erst im Verlauf der Sitzung habe ich mich entschieden, mich zu enthalten", erklärte er Ende September im Gespräch mit der Abendzeitung: "Dazu stehe ich."

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Auch Uli Hoeneß hatte sich lange kritisch gegenüber einer Eberl-Verlängerung gezeigt, seine "60 zu 40"-Aussagen am Rande des Pokalfinals im Mai sorgten für reichlich Wirbel. Eberl habe sich jedoch besonders ihm, Rummenigge und Präsident Herbert Hainer gegenüber mittlerweile viel mehr geöffnet, die Bayern-Granden wesentlich besser in Kenntnis gesetzt und sich somit die Vertragsverlängerung verdient.

Hoeneß und Eberl fühlen sich angeblich zu spät informiert

Das soll in der Causa Musiala aber nun nicht mehr der Fall sein. Denn wie der Stern berichtet, führte das einstige Herrscher-Duo auch deshalb zuletzt einen so harten öffentlichen Kurs gegen die Musiala-Seite, weil sich der Aufsichtsrat nicht ausreichend und zu spät über die Erkrankung des Spielers informiert gefühlt habe. Es sei der Eindruck entstanden, die Musiala-Seite würde bewusst etwas verschweigen und das konkrete Ausmaß der neuronalen Erkrankung verheimlichen.

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Tatsächlich sollen Hoeneß und Rummenigge von einer erneuten Absence des Offensivspielers am vergangenen Montag erst im Laufe der Woche erfahren haben. In den ersten Tagen danach sei der Vorfall lediglich der sportlichen Leitung um Eberl bekannt gewesen, nicht jedoch Rummenigge, Hoeneß und Co. Dass Letztere wohl erst im Laufe der vergangenen Woche in Kenntnis gesetzt wurden, habe für großen Ärger gesorgt.

Der Stern berichtet derweil auch, dass Musiala am Vormittag des 7. April, - also vor über sieben Monaten - an dem die Bayern im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals der vergangenen Saison bei Real Madrid zu Gast waren, eine weitere Absence erlitten habe, von der öffentlich bisher nichts bekannt war.

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Die öffentlichen Aussagen von Hoeneß, Rummenigge und auch CEO Jan-Christian Dreesen, die letztlich allesamt auf eine Vertragsanpassung aufgrund von Musialas Erkrankung abzielen, wurden zuletzt besonders von Spielergewerkschaften scharf kritisiert.

FIFPRO-Präsident Sergio Marchi warf den handelnden Personen einen "tiefen Mangel an Menschlichkeit und Feingefühl" vor. Musiala verdiene "die Unterstützung seines Vereins und die Gewissheit, dass sein Vertrag eingehalten wird", sagte Marchi weiter und verurteilte die Aussagen der Bayern-Offiziellen "aufs Schärfste".

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Carsten Ramelow, Präsident der Spielergewerkschaft Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV), ergänzte, dass die Münchner mit dem Umgang mit Musiala ein "schlechtes Signal" sendeten und sich dabei "ein richtiges Eigentor geschossen" hätten: "Eine solche Diskussion öffentlich zu führen, passt eigentlich nicht zum FC Bayern. Das macht man nicht."

Am Dienstag kam es letztlich zu einem dringend benötigten Treffen an der Säbener Straße zwischen CEO Dreesen, Aufsichstratschef und Präsident Herbert Hainer und Musialas Beratern Christian Schmid und Tobias Altschäffl.