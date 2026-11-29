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Uli Hoeneß spricht nach dem abermals turbulenten Spiel der Bayern beim HSV. Die unbefriedigenden Ergebnisse, die anhaltende Verletzungsseuche und Kimmichs jüngste Auftritte moderiert der Klub-Patron in bemerkenswerter Manier.

Es waren und sind wahrlich turbulente Tage beim FC Bayern. Da wäre einerseits das unfassbare Verletzungspech, dass nach Harry Kane, Ismael Saibari (beide Syndesmosebandriss), Jamal Musiala (Muskelfaserriss) und Manuel Neuer (Sehnenverletzung) nun auch noch Konrad Laimer erwischt hat.

Der österreichische Dauerbrenner gesellte sich infolge einer gegen den HSV am Samstag erlittenen "Sehnenluxationsverletzung am rechten Sprunggelenk" ins Lager der Langzeitverletzten und verschärft somit Vincent Kompanys Personalprobleme noch einmal auf dramatische Art und Weise.

Auch vor diesem Hintergrund wollte Uli Hoeneß den verbliebenen und einsatzfähigen Münchnern, die beim HSV auch noch auf Michael Olise, Serge Gnabry und Alphonso Davies verzichten mussten, trotz eines dürftigen 0:0 in Hamburg ein Kompliment machen.

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"Ich gratuliere der Mannschaft. Ich habe eine kämpferisch überragende Leistung gesehen, gerade in Unterzahl. Man darf nicht vergessen, dass wir nach Konrad Laimers Ausfall ohne neun Leistungsträger spielen mussten", betonte Hoeneß.

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Uli Hoeneß lässt bei Joshua Kimmich Milde walten

Und anstatt den unter der Woche noch so kritischen Vizekapitän Kimmich für dessen "völlig unentschuldbaren" (Kimmich selbst) Platzverweis nach Tätlichkeit kurz vor der Pause in die Pfanne zu hauen, gab sich der Klubpatron milde. "Jeder darf mal einen Fehler machen, damit ist es auch erledigt", sagte Hoeneß zu Kimmichs Aussetzer am Samstag.

Dabei hatte der 31-Jährige selbst unter der Woche noch wenig Milde gegenüber der Klubführung walten lassen, die er verbal nach der 1:2-Niederlage der Münchner gegen Lille in der Champions League wegen der Causa rund um Jamal Musiala in den Senkel stellte. "Nicht Bayern-like" sei das Verhalten der Münchner Bosse in der Öffentlichkeit gegenüber dem Spieler Musiala gewesen.

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Hoeneß selbst hatte die Diskussionen über das horrende Gehalt des so geplagten wie hochbegabten Offensivspielers, das er aktuell nicht mehr mit Leistung rechtfertigen könne, Anfang November mit einem brisanten Auftritt im Bayerischen Rundfunk erstmals angestoßen, ehe Karl-Heinz Rummenigge dann am am Freitag am Rande des 1:1 der Münchner gegen den 1. FC Köln die ganz großen Geschütze auffuhr.

"Es ist bekannt, dass er ein gesundheitliches Problem hat. Und es ist bekannt, dass er einen Vertrag hat, der sehr stolze Summen beinhaltet", sagte Rummenigge mit Blick auf die bei Musiala im April 2025 diagnostizierte neurologische Dysfunktion, die kurzzeitige Absencen auslöst. "Das, was wir wissen, lässt leider vermuten, dass es schwierig wird, wieder auf das Niveau zu kommen, was er hier in diesem Stadion oft gezeigt hat."

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Deshalb müsse man "sprechen mit dem Spieler, mit der Familie und vor allem auch mit der Agentur, weil dann sind diese Summen mit Verlaub nicht mehr darstellbar", so Rummnigge weiter, der sogar auf einen möglichen Verkauf Musialas angesprochen wurde. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jamal den Verein verlassen will oder dass irgendein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen kaufen würde", entgegnete Rummenigge.

Aufgrund von Rummenigges Aussagen war die Situation rund um Musialas Zustand und seinen Vertrag derartig eskaliert, dass dessen Berater am vergangenen Dienstag zum Friedensgipfel an der Säbener Straße weilten. Kimmich hatte Tags drauf dann gegen das Verhalten der Klub-Granden geschossen, dabei aber offenbar besonders Rummenigge ins Visier genommen.

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"Ein absolutes No-Go" seien desse Aussagen gewesen: "Es darf niemals passieren, dass das auf dem Rücken eines Spielers ausgetragen wird." Kimmichs Worte hätten Hoeneß nach Angaben des kicker keinesfalls gestört, schließlich dürfe er sich als Kapitän "selbstverständlich" vor die Mannschaft stellen. Nun wird der Mittelfeldstratege den Münchnern in der Bundesliga aber aller Voraussicht nach bis zum Jahresende fehlen und eine Drei-Spiele-Sperre absitzen müssen.

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Uli Hoeneß warnt Konkurrenz des FC Bayern

Währenddessen werden die Münchner voraussichtlich im Jahresendspurt immerhin auf Serge Gnabry, Alphonso Davies und Michael Olise zurückgreifen können. Gnabry und Davies trainierten schon am Freitag nach überstandenen Muskelverletzungen wieder mit der Mannschaft. Olise, der sich gegen den 1. FC Köln eine schmerzhafte Fußprellung zugezogen hatte, soll entweder im DFB-Pokal am kommenden Dienstag gegen Hertha BSC oder am darauffolgenden Freitag in der Liga gegen den SC Paderborn wieder in den Kader zurückkehren.

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Schadensbegrenzung lautet nun das Motto an der Säbener Straße - und sich irgendwie in der Bundesliga und der Ligaphase der Champions League noch achtbar aus der Affäre ziehen, um dann im neuen Jahr mit den Rückkehrern und frischen Kräften wieder angreifen zu können. In der Bundesliga kann der Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund am Sonntagabend auf vier Punkte anwachsen, in der Königsklasse beträgt der Rückstand auf Platz acht und den direkten Einzug ins Achtelfinale zwei Punkte.

"Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir aus dieser Pechsträhne gestärkt hervorgehen, dann werden sich einige warm anziehen müssen", mahnte Hoeneß daher die Konkurrenz, sollte diese sich angesichts der Misere in München schon Hoffnungen gemacht haben.

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