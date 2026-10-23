Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding

Uli Hoeneß kündigt "ernstes Gespräch" mit Lennart Karl an: "Vergleiche mit Olise tun ihm offensichtlich nicht gut"

Bundesliga
Bayern München
L. Karl

Nicht zum ersten Mal plant der langjährige Bayern-Manager, das Supertalent des deutschen Rekordmeisters einzunorden.

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist nicht zufrieden mit der Entwicklung von Nationalspieler Lennart Karl.

In einem Interview mit der Welt am Sonntag kündigte der Klub-Patron des deutschen Rekordmeisters an: "Ich habe mir vorgenommen, ein ernstes Gespräch mit ihm zu führen." Der 18 Jahre alte Karl sei nämlich "noch lange kein Superstar, junge Spieler brauchen Demut. Vergleiche mit Olise tun ihm offensichtlich nicht gut, da liegen noch Welten dazwischen."

Wie der Ton des Gesprächs ausfallen dürfte, deutete Hoeneß auch schon an: "Junge Spieler brauchen auch Druck. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob es Lennart Karl guttut, wenn man ihn immer nur in den Arm nimmt."

Zu Hoeneß' Aussagen passt, dass die Verantwortlichen des FC Bayern gemäß eines Berichts der Bildmit Sorge auf die Aktivitäten Karls abseits des Rasens schauen. Ihnen sei vor allem ein Dorn im Auge, wie der Teenager sich bei Social Media präsentiere. Karl zeige dort schlichtweg zu viel von "seinem Glamour-Lifestyle und seinem Privatleben mit seiner Influencer-Freundin Zoe Käppele", heißt es.

Die interne Vorgabe an Karl fällt laut des Berichts entsprechend deutlich aus: Weniger Instagram, mehr Präsenz und Leistung auf dem Rasen. Die Münchner Verantwortlichen sollen Karl ein Gegenbeispiel vor Augen führen: Am drei Jahre älteren Tom Bischof soll er sich orientieren. Dessen Lebensgefährtin sei in den Sozialen Netzwerken zwar ebenfalls außerordentlich präsent, Bischof selbst halte seine Beziehung jedoch konsequent aus der Öffentlichkeit heraus.

Dass Hoeneß sich öffentlich kritisch Richtung Karl äußert, ist nichts Neues. Anfang Mai verteilte der 74-Jährige einen medialen Rüffel, weil der zuvor verletzte Karl beim 4:3-Erfolg des FCB in der Champions League gegen Real Madrid im Stadion in pinker Hose, pinker Jacke und pinker (Schlumpf-) Mütze sowie passenden Schuhen aufgetaucht war. Bei DAZN sagte Hoeneß: "Man muss ja nicht gerade im pinken Anzug im Internet auftauchen. Wir haben aber dasselbe erlebt mit Bastian Schweinsteiger, als er seine Fingernägel schwarz lackierte. Da haben Franz (Beckenbauer, d. Red.) und ich auch eingegriffen."

FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images

Auf den Einwurf, dass zum Beispiel Michael Olise bei der französischen Nationalmannschaft stets auch mit sehr auffälligen Klamotten anreise, sagte Hoeneß: "Ja, aber der ist ja auch schon Weltstar, da darf der das. Da sind natürlich die Medien, die das antreiben. Seine neue Freundin, die wird es natürlich auch interessieren."

Uli Hoeneß zu Lennart Karl: "Das muss man nicht schon mit 18 machen"

Ein pinker Anzug sei jedoch "nie vernünftig. Er muss begreifen, dass er durch Fußball überzeugen muss. Er muss die Menschen auf dem Platz begeistern. Und wenn er danach vielleicht ein auffälliges Auto fährt oder Ähnliches, dann ist das eine andere Sache. Aber das muss man nicht schon mit 18 machen."

Schon damals kündigte Hoeneß an: "Ich denke, ich werde Lennart irgendwann mal bei Gelegenheit, wenn ich ihn mal sehe, schon mal zur Seite nehmen und ihm sagen, was im Leben wichtig ist und was nicht."

Neben einer überschaubaren sportlichen Ausbeute in den vergangenen Wochen sucht Karl nach seinem Muskelbündelriss im Sommer noch spürbar nach dem Rhythmus der vergangenen Spielzeit. Aus bislang drei Startelfeinsätzen in dieser Saison resultierten erst zwei Torbeteiligungen.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen