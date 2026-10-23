Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist nicht zufrieden mit der Entwicklung von Nationalspieler Lennart Karl.

In einem Interview mit der Welt am Sonntag kündigte der Klub-Patron des deutschen Rekordmeisters an: "Ich habe mir vorgenommen, ein ernstes Gespräch mit ihm zu führen." Der 18 Jahre alte Karl sei nämlich "noch lange kein Superstar, junge Spieler brauchen Demut. Vergleiche mit Olise tun ihm offensichtlich nicht gut, da liegen noch Welten dazwischen."

Wie der Ton des Gesprächs ausfallen dürfte, deutete Hoeneß auch schon an: "Junge Spieler brauchen auch Druck. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob es Lennart Karl guttut, wenn man ihn immer nur in den Arm nimmt."

Zu Hoeneß' Aussagen passt, dass die Verantwortlichen des FC Bayern gemäß eines Berichts der Bildmit Sorge auf die Aktivitäten Karls abseits des Rasens schauen. Ihnen sei vor allem ein Dorn im Auge, wie der Teenager sich bei Social Media präsentiere. Karl zeige dort schlichtweg zu viel von "seinem Glamour-Lifestyle und seinem Privatleben mit seiner Influencer-Freundin Zoe Käppele", heißt es.

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Die interne Vorgabe an Karl fällt laut des Berichts entsprechend deutlich aus: Weniger Instagram, mehr Präsenz und Leistung auf dem Rasen. Die Münchner Verantwortlichen sollen Karl ein Gegenbeispiel vor Augen führen: Am drei Jahre älteren Tom Bischof soll er sich orientieren. Dessen Lebensgefährtin sei in den Sozialen Netzwerken zwar ebenfalls außerordentlich präsent, Bischof selbst halte seine Beziehung jedoch konsequent aus der Öffentlichkeit heraus.

Dass Hoeneß sich öffentlich kritisch Richtung Karl äußert, ist nichts Neues. Anfang Mai verteilte der 74-Jährige einen medialen Rüffel, weil der zuvor verletzte Karl beim 4:3-Erfolg des FCB in der Champions League gegen Real Madrid im Stadion in pinker Hose, pinker Jacke und pinker (Schlumpf-) Mütze sowie passenden Schuhen aufgetaucht war. Bei DAZN sagte Hoeneß: "Man muss ja nicht gerade im pinken Anzug im Internet auftauchen. Wir haben aber dasselbe erlebt mit Bastian Schweinsteiger, als er seine Fingernägel schwarz lackierte. Da haben Franz (Beckenbauer, d. Red.) und ich auch eingegriffen."

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Auf den Einwurf, dass zum Beispiel Michael Olise bei der französischen Nationalmannschaft stets auch mit sehr auffälligen Klamotten anreise, sagte Hoeneß: "Ja, aber der ist ja auch schon Weltstar, da darf der das. Da sind natürlich die Medien, die das antreiben. Seine neue Freundin, die wird es natürlich auch interessieren."

Uli Hoeneß zu Lennart Karl: "Das muss man nicht schon mit 18 machen"

Ein pinker Anzug sei jedoch "nie vernünftig. Er muss begreifen, dass er durch Fußball überzeugen muss. Er muss die Menschen auf dem Platz begeistern. Und wenn er danach vielleicht ein auffälliges Auto fährt oder Ähnliches, dann ist das eine andere Sache. Aber das muss man nicht schon mit 18 machen."

Schon damals kündigte Hoeneß an: "Ich denke, ich werde Lennart irgendwann mal bei Gelegenheit, wenn ich ihn mal sehe, schon mal zur Seite nehmen und ihm sagen, was im Leben wichtig ist und was nicht."

Neben einer überschaubaren sportlichen Ausbeute in den vergangenen Wochen sucht Karl nach seinem Muskelbündelriss im Sommer noch spürbar nach dem Rhythmus der vergangenen Spielzeit. Aus bislang drei Startelfeinsätzen in dieser Saison resultierten erst zwei Torbeteiligungen.