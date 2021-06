Die Ukraine trifft auf Nordmazedonien, beide Teams sind dringend auf einen Sieg angewiesen. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Bereits am zweiten Spieltag der Gruppenphase stehen die Ukraine und Nordmazedonien in der EM-Gruppe C mit dem Rücken zur Wand. Der Ball im rumänischen Nationalstadion in Bukarest rollt am Donnerstag (17.06.2021) ab 15.00 Uhr.

Nachdem beide Teams ihr erstes Gruppenspiel verloren, brauchen die Ukraine und Nordmazedonien nun einen Sieg im direkten Duell, um Drama zu vermeiden und sich eine gute Ausgangsposition fürs Weiterkommen zu sichern.

Während die Ukraine nach der unglücklichen 2:3-Niederlage gegen Gruppenfavorit Niederlande mit Selbstbewusstsein in die heutige Begegnung gehen kann, muss sich EM-Debütant Nordmazedonien nach der 1:3-Niederlage gegen Österreich steigern, wenn bei der ersten internationalen Turnierteilnahme eine Überraschung gelingen soll.

In diesem Artikel zeigen wir Euch, wie und wo die Begegnung zwischen der Ukraine und Nordmazedonien live übertragen wird.. Zudem präsentieren wir die Anfangsformationen beider Mannschaft, sobald diese offiziell verkündet worden sind.

Ukraine vs. Nordmazedonien: Die Partie auf einen Blick

Begegnung Ukraine vs. Nordmazedonien Wettbewerb Fußball-Europameisterschaft (2. Spieltag, Gruppenphase) Datum Donnerstag, 17.06.2021 | 15.00 Uhr Ort Arena Nationala | Bukarest, Rumänien

Ukraine vs. Nordmazedonien heute live: Wo die EM 2021 im TV gezeigt wird

Die komplette Europameisterschaft 2021 ist selbstverständlich live und in voller Länge in Deutschland zu sehen. Der Großteil der Spiel ist darüberhinaus live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Dafür sorgen ARD und ZDF, die sich zusammen mit MagentaTV die LIVE-Übertragungsrechte gesichert haben.

Hier erfahrt Ihr, auf welchem Weg Ihr das Spiel zwischen der Ukraine und Nordmazedonien verfolgen könnt.

Ukraine vs. Nordmazedonien heute live im deutschen Free-TV in der ARD

Im Falle von Ukraine vs. Nordmazedonien ist das ZDF der übertragende Sender. Das Zweite beginnt die Berichterstattung rund um diesen EM-Tag bereits um 14.00 Uhr, Moderator Jochen Breyer wird dabei von Christoph Kramer als Experte unterstützt. Mit Anpfiff übernehmen dann Martin Schneider und Hanno Balitsch als Kommentatoren aus dem rumänischen Nationalstadion zu Bukarest.

Die EM 2021 live auf MagentaTV: Ukraine vs. Nordmazedonien im TV sehen

Auch MagentaTV zeigt die Begegnung live - Abonnenten können die Begegnung auch dort verfolgen. Das Kommentatorenteam um Wolff Fuss und Marco Hagemann übernimmt die EM-Berichterstattung für Magenta-TV, so unter anderem auch bei der Partie Ukraine vs. Nordmazedonien in Bukarest.

Ukraine vs. Nordmazedonien live: Die EM 2021 heute im LIVE-STREAM verfolgen

Zusätzlich wird die Partie auch per LIVE-STREAM übertragen. Abrufbar ist der zum einen in der ZDF-Mediathek im Rahmen des "Sportstudios", alternativ könnt Ihr, nachdem Ihr die ZDF-App heruntergeladen habt, die Partie auch problemlos auf mobilen Geräten verfolgen. Den Link zum Download könnt Ihr hier finden.

Ukraine vs. Nordmazedonien heute im MagentaTV-LIVESTREAM

MagentaTV-Abonnenten verfügen auch hier wieder über eine Alternative: Denn auch der Pay-TV-Sender bietet natürlich einen LIVE-STREAM an.

Der ist im Abonnement eingeschlossen. Dieses kostet für Nicht-Telekom-Kunden 10,00 Euro pro Monat, für Kunden der Telekom gibt es einen Rabatt: Diese zahlen nämlich lediglich eine Rate von 5,00 Euro pro Monat.

⚽️ Where will the most goals be scored today?



🇺🇦🆚🇲🇰 | National Arena Bucharest

🇩🇰🆚🇧🇪 | Parken Stadium

🇳🇱🆚🇦🇹 | Johan Cruijff ArenA @bookingcom | #EUROfixtures | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021

Mit dem LIVE-TICKER nichts verpassen bei Ukraine vs. Nordmazedonien

Wenn Ihr die Begegnung zwischen der Ukraine und Nordmazedonien nicht live schauen könnt, aber trotzdem immer auf dem neusten Stand bleiben wollt, lohnt sich der regelmäßige Besuch bei Goal.com. Denn der LIVE-TICKER von Goal informiert euch über alle Spielereignisse fast in Echtzeit, liefert zudem Statistiken und Wissenswertes rund ums Spiel

EM 2021: Die Highlights der Partie Ukraine vs. Nordmazedonien heute bei DAZN

Auf DAZN erwartet Euch am Abend die Zusammenfassung des EM-Spieltags: In der DAZN-Mediathek findet die Highlights aller Spiele, damit Ihr garantiert kein Tor verpasst.Und das Beste: Mit dem Probemonat gibt es den ersten Abo-Monat sogar kostenlos!

Nach Ablauf des Probemonats gibt es das DAZN-Abonnement für 119,99 Euro jährlich oder 11,99 Euro monatlich. Weitere Infos zu Abo-Modellen und -Laufzeiten, sowie dem kostenlosen Probemonat von DAZN bekommt Ihr hier.

Ukraine vs. Nordmazedonien heute live: Die Aufstellungen

Hier könnt Ihr die Aufstellungen beider Mannschaften nachlesen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.