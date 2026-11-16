So seht Ihr Ukraine gegen Georgien mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und stellt eine Verbindung zum ausgewählten Server her, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des übertragenden Sportsenders.

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Spielvorschau

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Kosice Football Arena

Die Ukraine empfängt Georgien in der Kosice Football Arena in Kosice zum Spiel der Gruppe 2 der UEFA Nations League B. Beide Teams gehen mit sehr unterschiedlicher Form in die Partie.

Die Ukraine von Andrea Maldera erlebt eine schwierige Spielzeit. Sie hat drei ihrer letzten fünf Spiele verloren, darunter im Oktober zwei Partien in Folge gegen Nordirland und Ungarn. Vor dieser Begegnung steht sie in der Gruppe auf Rang drei.

Auch für Georgien verläuft die Nations League turbulent. Das Team von Ramaz Svanadze steht nach fünf Spielen am Ende der Gruppe 2 und hat vier seiner letzten fünf Partien verloren. Nach der 0:2-Niederlage gegen Ungarn am 14. November ist seine Lage prekär.

Beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit trennten sich beide Teams im September in Tiflis 0:0. Für Georgien, das seitdem keinen Punkt mehr geholt hat, fühlt sich dieses Ergebnis inzwischen wie eine ferne Erinnerung an.

Ein Sieg würde der Ukraine helfen, den Druck nach einer Reihe schwacher Ergebnisse zu verringern. Georgiens Aufgabe ist leichter zu benennen als zu erfüllen: gewinnen oder den fast sicheren Abstieg hinnehmen.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Ukraine gegen Georgien live zu sehen, darunter die Anstoßzeit sowie die Möglichkeiten zur Übertragung im TV und Livestream.

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