So seht Ihr Uganda U17 gegen Neukaledonien U17 mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

Uganda U17 trifft in der Gruppe B der U17-WM auf Neukaledonien U17. Beide Teams wollen die Gruppenphase mit einem besseren Ergebnis abschließen.

Uganda geht mit einem Punkt in die Partie. Zuletzt spielte die Mannschaft 0:0 gegen Ecuador und stabilisierte sich damit nach der 0:3-Niederlage gegen Südkorea.

Nach diesem Unentschieden liegt die afrikanische Mannschaft auf Platz drei der Gruppe B und hat noch etwas, wofür es sich zu spielen lohnt. Dass sie gegen Ecuador ohne Gegentor blieb, dürfte der Abwehr Selbstvertrauen geben.

Neukaledonien ist in einer deutlich schwierigeren Lage. Im jüngsten Spiel verlor die Mannschaft 0:6 gegen Südkorea. Die knappe 0:1-Niederlage gegen Ecuador zuvor war bislang das beste Ergebnis des Teams bei diesem Turnier.

Die Mannschaft aus Ozeanien ist Vierter der Gruppe. Nun hat sie die Chance, den letzten Platz zu vermeiden und ihrem jungen Kader etwas von der größten Bühne des Nachwuchsfußballs mitzugeben.

Uganda hat die bessere jüngste Form und steht in der Tabelle besser da. Damit steht die Mannschaft unter Druck, eine entsprechende Leistung zu zeigen.

Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel sehen könnt.

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