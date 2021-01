UFC 257: Conor McGregor vs. Dustin Poirier 2 heute Nacht live im TV und LIVE-STREAM anschauen

UFC 257 steht an: Conor McGregor trifft in Abu Dhabi heute auf Dustin Poirier. Goal zeigt, wie der Kampf heute im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Conor McGregor ist zurück: "The Notorious" steigt heute ins Oktogon um gegen den US-Amerikaner Dustin Poirier zu kämpfen. Los geht der Fight in der Nacht auf Sonntag um 6 Uhr, die Hauptkämpfe starten bereits um 4 Uhr.

McGregor vs. Poirier - das gab es doch schonmal? Richtig, 2014 begegneten sich die beiden Herren schonmal auf der Kampffläche. Damals als Vorkampf vor UFC 178 – Johnson vs. Cariaso - heute also ganz oben als Hauptattraktion der Nacht.

Vor sechs Jahren konnte sich McGregor durch technischen KO durchsetzen - ob es heute auch wieder so schnell geht? Nur 1 Minute und 46 Sekunden dauerte es damals, bis der Kampf Geschichte war. Für McGregor ist es der erste Kampf seit über einem Jahr, am 18. Januar 2020 gewann er durch technischen KO gegen Donald "Cowboy" Cerrone.

Dustin Poirier vs. Conor McGregor: Uns erwartet heute ein echtes Highlight! Goal erklärt in diesem Artikel alles, was es zum Kampf und dessen Übertragung zu Wissen gibt.

UFC 257: Diese Kämpfe finden heute nach statt - McGregor vs. Poirier ist Main Event

Leichtgewicht (M) | Dustin Poirier vs. Conor McGregor

Leichtgewicht (M) | Dan Hooker vs. Michael Chandler

Fliegengewicht (F) | Jessica Eye vs. Joanne Calderwood

Leichtgewicht (M) | Matt Frevola vs. Ottman Azaitar

Strohgewicht (F) | Marina Rodriguez vs. Amanda Ribas

UFC 257 heute LIVE: McGregor, DAZN, Abu Dhabi - Wissenswertes zur MMA

UFC in verfolgen: Da gibt es seit Jahren nur eine Adresse. Der beliebte Streamingdienst DAZN überträgt den McGregor-Kampf heute, los geht die Übertragung der Hauptkämpfe um 4 Uhr morgens am Sonntag.

Ihr habt also die Wahl: Früh aufstehen oder gar nicht erst ins Bett gehen. Bis das eigentliche Highlight, der Kampf zwischen Conor McGregor und Dustin "The Diamond" Poirier anfängt, ist es sogar noch später: Um 6 Uhr beginnt die Attraktion.

Grund dafür ist der Austragungsort: Der Wettkampf wird auf der Fight in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden. Die Zeitumstellung von Deutschland zu den VAE beträgt nur drei Stunden - die Kämpfe beginnen also bereits um 7 Uhr Ortszeit, Poirier und McGregor steigen um 9 Uhr ins Oktogon.

UFC 257: MMA-Kampf sollte auf McGregor-Wunsch eigentlich in den USA stattfinden

Normalerweise finden Kämpfe selten bis nie um diese Uhrzeit statt, da allerdings keine Zuschauer zugelassen sind, werden die Kämpfe aus Rücksicht auf die USA so früh stattfinden, damit Fans und Boxer weniger Anpassungsschwierigkeiten haben.

Eigentlich wollte McGregor, dass der Kampf im AT&T Stadium in Dallas stattfindet. Die Stadt liegt in Texas, also im Süden der USA. Da allerdings das Infektionsgeschehen bezüglich Covid-19 in den Staaten außer Kontrolle ist, hat sich die UFC dazu entschieden, den Kampf auf der arabischen Halbinsel auszutragen.

UFC 257 im LIVE-STREAM: So seht ihr die MMA und McGregor vs. Poirier heute kostenlos

Schauen wir uns jetzt etwas genauer die Übertragung in Deutschland an: Wie bereits erklärt überträgt der Streamingdienst DAZN die Fight Night aus Abu Dhabi. Im Fernsehen wird der Kampf also nicht übertragen, es gibt aber eine Möglichkeit, um den Kampf auch auf dem TV-Gerät zu sehen.

DAZN überträgt sein Programm nämlich im LIVE-STREAM via Internet. Wer einen Smart-TV, also einen modernen Fernseher mit Internetanschluss hat, der kann sich die kostenlose DAZN-App herunterladen und daraufhin den Kampf auf dem Fernseher verfolgen.

UFC 257 heute LIVE: Mit diesen Geräten könnt ihr McGregor im kostenlosen DAZN LIVE-STREAM verfolgen

Alternativ funktioniert DAZN natürlich auch auf einer Vielzahl von anderen Geräten (siehe die folgende Aufzählung). Für die meisten davon benötigt ihr die kostenlose DAZN-App, wenn ihr aber das Spiel im Browser verfolgen wollt, müsst ihr nur dazn.com/de aufsuchen.

Handy

Tablet

Browser (Laptop, PC...)

Playstation PS3 PS4 PS5

XBox XBox One XBox Series X / S

Amazon Fire TV Stick

Apple TV

Google Chromecast

und mehr...

UFC 257 kostenlos verfolgen: MMA mit dem DAZN Probemonat sehen

DAZN ist nicht nur auf vielen Geräten kompatibel, sondern bietet eine ganze Reihe von Eigenschaften, die bei Sportfans auf der ganzen Welt gut ankommen: So ist beispielsweise der DAZN Probemonat eine tolle Gelegenheit, Geld zu sparen.

Mit diesem habt ihr 30 Tage lang Zugriff auf alle DAZN Inhalte, ohne Einschränkung - und ohne etwas bezahlen zu müssen: Der Probemonat ist kostenlos und unverbindlich. Interessiert? Hier findet ihr dazu mehr.

Mehr als nur MMA: Fußball, Basketball, American Football - das DAZN-Programm kann nicht enttäuschen

Dabei bietet DAZN weit mehr als nur MMA: Egal welcher Sport, die Wahrscheinlichkeit ist riesig, dass DAZN diesen im Programm ausstrahlt. Allein beim beliebtesten Sport in Deutschland, dem Fußball, hat man die Qual der Wahl: , , , , , ... Die Auswahl an Spitzenfußball ist schier unendlich.

Dazu kommt noch Boxen, MMA, NFL, NBA, NHL, Leichtathletik, Radsport, Tennis, Darts... Achtung, Sprichwort: Hier ist wirklich für jeden etwas dabei. Und das beste: Egal welches Abo oder mit dem Probemonat: Man hat stets Zugriff auf alle Inhalte. Für gewisse Inhalte, wie zum Beispiel der MMA-Nacht heute, muss man sich mit dem Reisepass / Personalausweis /... ausweisen, dass man über 18 Jahre alt ist.

McGregor vs. Poirier: UFC 257 heute Nacht verfolgen - das sind die Übertragungsmethoden

