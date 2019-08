UEFA Supercup: Französin Frappart pfeift FC Liverpool vs. FC Chelsea

Novum in der Geschichte der UEFA. Mit Stephanie Frappart wird zum ersten Mal eine Frau ein Pflichtspiel der Männer leiten.

Die französische Schiedsrichterin Stephanie Frappart schreibt Fußball-Geschichte. Die 35-Jährige wird den UEFA Supercup zwischen Champions-League-Sieger und Europa-League-Champion am 14. August in Istanbul leiten und damit als erste Frau ein bedeutendes UEFA-Pflichtspiel der Männer pfeifen. Das gab die Europäische Fußball-Union am Freitag bekannt.

Erlebe den UEFA-Supercup im LIVE-STREAM bei DAZN! Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin erklärte: "Als europäischer Dachverband legen wir größten Wert darauf, dass sich der Frauenfußball auf allen Ebenen entwickelt." Frappart solle als Vorbild für "Millionen von Mädchen und Frauen in ganz Europa" dienen: "Sie sollen sehen, dass aus jedem Traum Wirklichkeit werden kann."

Schiedsrichter Boss ist von Frapparts Qualitäten überzeugt

Laut UEFA-Schiedsrichter-Boss Roberto Rosetti verfüge Frappart "über das Rüstzeug, auf der großen Bühne zu bestehen". Die Unparteiische habe "über Jahre hinweg gezeigt, dass sie eine der besten Schiedsrichterinnen ist, und zwar weltweit".

Wie schon jüngst bei der Leitung des Endspiels der Frauen-WM werden ihr Manuela Nicolosi ( ) und Michelle O'Neal (Irland) assistieren. Als Vierter Offizieller fungiert der Türke Cuneyt Cakir, als Video-Assistent ist Frapparts Landsmann Clement Turpin vorgesehen.

Frappart ist das französische Pendant zu Bibiana Steinhaus: Im April kam sie als erste Schiedsrichterin in der der Männer zum Einsatz. Frappart ist allerdings nicht die erste Schiedsrichterin bei einem UEFA-Pflichtspiel im Männer-Bereich. Die Schweizerin Nicole Petignat kam schon zwischen 2004 und 2009 bei drei Qualifikationsspielen zum UEFA-Pokal zum Einsatz.