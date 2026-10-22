UEFA macht es offiziell: Deutschland muss Geisterspiel in der Nations League bestreiten

Geisterspiel in Belgrad: Auf die deutsche Nationalmannschaft warten in der Nations-League-Partie in Serbien ungewöhnliche Umstände. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag auf SID-Anfrage bestätigte, sind für das Spiel am 13. November im Stadion Rajko Mitic überhaupt keine Zuschauer zugelassen. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet.

Zuletzt hatte der serbische Verband noch darauf gehofft, dass zumindest Kinder mit Angehörigen und rund 2000 deutsche Fans Zugang zum über 50.000 Zuschauer fassenden Stadion erhalten könnten. Das ist nun nicht der Fall, das Urteil der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ist rechtskräftig.

Die UEFA hatte Serbien für rassistisches und diskriminierendes Verhalten seiner Anhänger in den vergangenen Spielen in der Nationenliga gegen Griechenland (1:2) und die Niederlande (1:2) bestraft. Neben dem Zuschauerausschluss verhängte sie eine Strafe von 50.000 Euro. Serbische Fans durften schon beim Hinspiel in München (2:0 für Deutschland) nicht dabei sein.

Die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp steht in der Nations League nach nur fünf Punkten aus den ersten vier Spielen unter Druck. Die Niederlande und Griechenland (beide acht Punkte) führen die Tabelle der Gruppe A2 an. Nur die ersten beiden Mannschaften erreichen das Viertelfinale. Die DFB-Auswahl trifft drei Tage nach dem Spiel in Belgrad zum Abschluss der Gruppenspiele in Berlin auf den Erzrivalen Niederlande.