Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport

UEFA macht es offiziell: Deutschland muss Geisterspiel in der Nations League bestreiten

UEFA Nations League A
Deutschland
Serbien - Deutschland
Serbien

Der nächste Aufritt der deutschen Nationalmannschaft wird ohne Fans im Stadion über die Bühne gehen.

Geisterspiel in Belgrad: Auf die deutsche Nationalmannschaft warten in der Nations-League-Partie in Serbien ungewöhnliche Umstände. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag auf SID-Anfrage bestätigte, sind für das Spiel am 13. November im Stadion Rajko Mitic überhaupt keine Zuschauer zugelassen. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet.

Zuletzt hatte der serbische Verband noch darauf gehofft, dass zumindest Kinder mit Angehörigen und rund 2000 deutsche Fans Zugang zum über 50.000 Zuschauer fassenden Stadion erhalten könnten. Das ist nun nicht der Fall, das Urteil der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ist rechtskräftig.

Die UEFA hatte Serbien für rassistisches und diskriminierendes Verhalten seiner Anhänger in den vergangenen Spielen in der Nationenliga gegen Griechenland (1:2) und die Niederlande (1:2) bestraft. Neben dem Zuschauerausschluss verhängte sie eine Strafe von 50.000 Euro. Serbische Fans durften schon beim Hinspiel in München (2:0 für Deutschland) nicht dabei sein.

Die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp steht in der Nations League nach nur fünf Punkten aus den ersten vier Spielen unter Druck. Die Niederlande und Griechenland (beide acht Punkte) führen die Tabelle der Gruppe A2 an. Nur die ersten beiden Mannschaften erreichen das Viertelfinale. Die DFB-Auswahl trifft drei Tage nach dem Spiel in Belgrad zum Abschluss der Gruppenspiele in Berlin auf den Erzrivalen Niederlande.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen