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Im Sommer unerstützte er Gianni Infantino noch, jetzt tritt Philippe Diallo für die UEFA bei der FIFA-Präsidentschaftswahl an.

Zwei Tage vor Ende der Bewerbungsfrist hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) in dem französischen Verbandschef Philippe Diallo (63) einen Gegenkandidaten für den umstrittenen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino (56) gefunden.

Dies teilte die UEFA am Montagnachmittag nach einem Treffen ihres Exekutivkomitees mit. Diallo habe "einstimmig" die "volle Unterstützung" erhalten. Dieser habe darauf die "Einladung zur Kandidatur angenommen".

Diallos Kandidatur soll am Dienstag im Rahmen einer Sitzung des Exekutivkomitees des französischen Verbandes FFF offiziell bestätigt werden.

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Diallo verfüge "über umfassende Erfahrung auf allen Ebenen des Fußballs", erklärte die UEFA weiter und betonte ihr Handeln "vor dem Hintergrund ernsthafter Bedenken hinsichtlich der Ausrichtung der FIFA".

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Zunächst hatte die UEFA auf eine Kandidatur von FIFA-Direktor Arsene Wenger (77) gehofft. Der langjährige Erfolgstrainer des FC Arsenal hatte aber nach langem Überlegen Abstand von einer Kandidatur genommen.

Diallo, seit 2023 Präsident des französischen Verbandes FFF, ist Mitglied im UEFA-Exekutivkomitee. Er veränderte seine Position zu Infantino im Laufe des Jahres: Im Sommer unterzeichnete der Franzose noch einen Unterstützungsbrief für die erneute Kandidatur des FIFA-Chefs, im September zog die FFF infolge des gescheiterten WM-Investorendeals ihre Unterstützung für Infantinos Wiederwahl zurück.

Getty Images

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Infantino hat seine Machtbasis vor der Wahl im März 2027 in Rabat/Marokko gefestigt und genießt in weiten Teilen der Funktionärswelt Unterstützung.

Bislang kündigten der Japaner Kozo Tashima, Mitglied im FIFA-Council, und der Schweizer Ex-Profi Ramon Vega eine Kandidatur an. Um es auf den Wahlzettel zu schaffen, benötigen Bewerber die Unterstützung von mindestens fünf Verbänden.