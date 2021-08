UEFA Conference League, Playoffs: Kuopion vs. Union Berlin im TV und LIVE-STREAM sehen - die Übertragung

Union Berlin trifft im Playoff-Hinspiel der neuen UEFA Conference League auf Kuopion aus Finnland. Wo Ihr das Duell sehen könnt, erklärt Euch Goal.

Für den 1. FC Union Berlin geht am Donnerstag, den 19. August, die große internationale Reise los. Nach 2001, als man in der 2. Runde des UEFA Cups an Litex Lovech scheiterte, ist es das zweite Mal, dass die Eisernen internationale Luft schnuppern werden. Gegen den finnischen Vertreter Kuopion Palloseura sollte die Mannschaft von Trainer Urs Fischer haushoher Favorit sein. Allerdings erwischte es in der Vergangenheit auch schon ganz andere Kaliber in internationalen Playoff-Runden gegen vermeintliche Underdogs. Um 18 Uhr deutscher Zeit steigt das Playoff-Hinspiel in der neu geschaffenen UEFA Conference League in Finnland.

Der Sieger des Playoff-Duells wird in die Gruppenphase der Conference League vorstoßen. Das Rückspiel zwischen Union und Kuopion steigt am 26. August. Union beendete die abgelaufene Saison als Tabellensiebter der Bundesliga. Eigentlich berechtigt nur der sechste Platz zur Teilnahme an der Conference League. Da der BVB aber das DFB-Pokalfinale gewinnen konnte und bereits über die Liga (dritter Platz) international qualifiziert war, rückte der Siebtplatzierte nach.

"Auf die Europa Conference League habe ich irgendwie keinen Bock. Ich weiß nicht einmal, was das ist. Da können dann andere spielen", hat Union-Profi Max Kruse einmal über die Conference League gesagt. Dennoch wird Union den Wettbewerb ernst nehmen und auch ein Kruse, wenn er denn spielt, 100 Prozent geben. Gegen Kuopion Palloseura gilt es nun, sich eine gute Ausgangslage zu verschaffen. Der kommende Gegner hat bereits drei Qualifikationsrunden hinter sich. In den Runden zwei und drei ging es sehr eng zu, am Ende konnte sich der finnische Klub aber durchsetzen. Mit Union Berlin wartet nun mit Abstand die bis dato schwerste Aufgabe auf Kuopion.

Die Übertragung von Kuopion vs. Union Berlin heute live verfolgen

Wettbewerb UEFA Conference League - Playoffs Begegnung Kuopion vs. Union Berlin Anpfiff 19. August - 18 Uhr Ort Väre Areena (Kuopio, Finnland)

Kuopion vs. Union Berlin live im Fernsehen - die Übertragung im Free-TV

Lange war unklar, wer sich die TV-Übertragungsrechte für diesen neuen Wettbewerb sichern würde. In Deutschland ist primär RTL für die Übertragung der Spiele verantwortlich. Die Mediengruppe konnte sich bis 2024 umfangreiche Übertragungsrechte sichern, unter anderem auch für die UEFA Europa League. RTL, Spartensender RTL Nitro und die eigene Streamingplattform TVNow werden die Spiele zeigen.

Das Hinspiel der Playoffrunde ist allerdings nicht im Free-TV bei RTL zu sehen, sondern kostenlos bei Sport1. Der Sender beginnt um 17.55 Uhr mit der Übertragung der Partie. Das Rückspiel ist dann bei RTL Nitro zu sehen.

Die Playoffs der UEFA Conference League: Kuopion vs. Union Berlin als Übertragung im LIVE-STREAM

Sport1 stellt parallel zur Übertragung im Fernsehen auch einen kostenlosen LIVE-STREAM zur Verfügung, den Ihr über die Webseite oder die Sport1-App verfolgen könnt. Über diesen Link gelangt Ihr zum LIVE-STREAM auf der Webseite von Sport1.

Kuopion vs. Union Berlin: Namhafte Teams, auf die Union in der Gruppenphase treffen könnte

Tottenham Hotspur AS Rom Feyenoord Rotterdam RSC Anderlecht FC Kopenhagen Partizan Belgrad FC Basel KAA Gent Trabzonspor Stade Rennes

Champions League: Die Übertragung auf DAZN

Anders als die UEFA Conference League gibt es die UEFA Champions League auf DAZN zu sehen. Der Streaminganbieter konnte sich für die Saison 2021/22 noch mehr Partien ins Programm holen. Allerdings gibt es auch zahlreichen anderen Content auf DAZN zu sehen.

Beispielsweise werden die Nachmittags-Partien der Bundesliga am Samstag um 17.30 Uhr in einer Highlight-Show zusammengefasst wiedergegeben. Außerdem gibt es auch Ligen wie die spanische LaLiga oder französische Ligue 1 im Programm.

Wenn Euch andere Sportarten mehr interessieren als Fußball, dann ist das kein Problem. Auf DAZN findet Ihr auch Basketball, American Football und vieles mehr. Das ganze Angebot ist aber nicht kostenlos. DAZN bietet Euch zwei Abo-Modelle, zwischen denen Ihr wählen könnt. Das monatliche Abonnement kostet 14,99 Euro. Das Jahresabo liegt bei 149,99 Euro, was umgerechnet rund 12,50 Euro im Monat sind. Zudem könnt Ihr das Angebot mit einem kostenlosen Probemonat testen.

Kuopion vs. Union Berlin live - TV-Übertragung, LIVE-STREAM, Highlights und LIVE-TICKER in der Übersicht

Free-TV Sport1 Pay-TV - LIVE-STREAM Sport1

Kuopion vs. Union Berlin heute LIVE im TV und STREAM - die möglichen Aufstellungen der Teams

Kuopion Palloseura:

Kreidl - Boateng, Ricardo, Hämäläinen - Popovitch - Aspegren, Nissilä, Sebban, Järvinen - Väyrynen, Rangel

1. FC Union Berlin:

Luthe - Jaeckel, Knoche, van Drongelen - Ryerson, Griesbeck, Khedira, Puchacz - Kruse - Behrens, Teuchert