Üble Erkrankung und große Schmerzen: Droht FC Bayern München gegen Arsenal der Ausfall von Vincent Kompany?

Während alle Augen auf das Duell mit Arsenal gerichtet sind, macht Trainer Vincent Kompany vom FC Bayern München weiterhin der eigene Körper zu schaffen. Kann er in der Champions League überhaupt an der Seitenlinie stehen?

Der FCB-Coach hatte beim Bundesligaspiel gegen RB Leipzig am Samstag mit starken Schmerzen an der Hüfte zu kämpfen. Obendrein plagt ihn ein Virus-Infekt. Eine Kombination, die Kompany dazu zwang, beinahe die komplette Partie über auf der Bank zu sitzen. Das Coaching an der Seitenlinie übernahm stattdessen beinahe ausschließlich Co-Trainer Aaron Danks.

Die Bild-Zeitung gab nun weitere Hintergründe zum Gesundheitszustand des angeschlagenen Belgiers preis, der am Montag sogar daheim blieb und auf das Geheimtraining verzichtete. Neben Danks vertraten ihn seine Assistenten Rene Maric, Floribert N’Galula und Daniel Fradley.

Am Montag sei Kompany stattdessen von den Ärzten um Team-Internist Prof. Dr. Roland Schmidt untersucht worden. Die Krankheit werde intern nicht auf die leichte Schulter genommen, da der 40-Jährige rund um das Leipzig-Spiel derart schlapp war. Zwar habe er die Ansprachen in der Kabine gehalten, soll sich aber sowohl in der Halbzeit als auch nach Abpfiff auf ein Sofa in der Allianz Arena gelegt haben.

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FC Bayern: Grippe sorgt wohl für Hüftschmerzen

Laut der tz hängen die Hüftprobleme mit der Grippe zusammen, da sie für Probleme mit altem Narbengewebe sorge. Beim Gang aus den Katakomben auf den Rasen der Allianz Arena hatte er gegen Leipzig deshalb sichtbare Probleme, die Treppe hochzusteigen.

Nach Spielende ließ Kompany obendrein die obligatorische Interview-Runde sausen und schickte stattdessen die Bosse um Max Eberl vor. "Er liegt gerade in der Trainerkabine", sagte der Sportvorstand bei Sky und betonte an anderer Stelle: "Es geht ihm wirklich nicht gut." Joshua Kimmich gab sich indes ahnungslos. "Was hat der denn? Das habe ich gar nicht mitbekommen", sagte er und scherzte: "Ich glaube der hat keinen Bock auf Euch."

Eberl gab sich allerdings optimistisch, dass Kompany für das wichtige Spiel gegen Arsenal in der Königsklasse wieder bei Kräften sei. "Wir gehen fest davon aus, dass es für Mittwoch kein Problem ist." Dennoch räumte er ein: "Welche Rolle er spielt, das kann ich noch nicht sagen."

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Kann Vincent Kompany gegen den FC Arsenal coachen?

Dem Bericht der Bild-Zeitung zufolge sind die FCB-Verantwortlichen auch ein Tag vor dem Duell mit dem Vorjahresifinalisten weiterhin zuversichtlich, dass Kompany seine Mannschaft coachen kann. Ein positives Zeichen war, dass er bereits am Sonntag zur Vorbereitung wieder an der Säbener Straße gewesen sei.

Am Dienstag wolle es sich Kompany außerdem nicht nehmen lassen, das Abschlusstraining zu leiten. Bei der Pressekonferenz um 16 Uhr dürfte die endgültige Entscheidung fallen, ob es für Arsenal reicht.







