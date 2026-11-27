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Wann ist Anstoß bei Würzburger Kickers gegen Fortuna Düsseldorf?

In der 3. Liga empfängt Würzburger Kickers Fortuna Düsseldorf. Ein Duell, das vor wenigen Jahren noch in der 2. Bundesliga stattfand, steht nun in der dritten Spielklasse an.

Würzburg steckt in der unteren Tabellenhälfte fest und belegt Rang 16. Unter Trainer Michael Schiele setzte es zuletzt zwei Niederlagen in Serie: ein 1:2 bei Jahn Regensburg und davor ein 0:1 gegen Hoffenheim II.

Düsseldorf steht mit Rang 11 besser da, hat aber ebenfalls Mühe mit der Konstanz. Zuletzt gelang Trainer Jens Langeneke mit dem 3:1 gegen Sonnenhof Großaspach ein wichtiger Sieg.

Vor dem Erfolg hatte Fortuna ein 2:3 gegen Ingolstadt hinnehmen müssen. Aus den vergangenen fünf Ligaspielen holte das Team einen Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Für Würzburg sind die Punkte gegen einen Gegner aus dem gesicherten Mittelfeld besonders wichtig. Fünf Zähler Vorsprung hat die Fortuna in der Tabelle nicht, es trennen beide Teams jedoch fünf Plätze.

Wo Sie die Partie verfolgen können, zeigen die folgenden Informationen zu TV-Sender und Livestream.

Was war zuletzt bei Würzburg und Düsseldorf los?

Würzburger Kickers kommt in den vergangenen fünf Ligaspielen auf zwei Siege und drei Niederlagen. Zuletzt verlor das Team 1:2 bei Jahn Regensburg. Davor hieß es 0:1 gegen Hoffenheim II. Ein 2:1-Erfolg gegen Fortuna Köln und ein 2:0 gegen Waldhof Mannheim stehen ebenfalls zu Buche, dazu kam ein 0:4 gegen Meppen. Würzburg erzielte fünf Tore und kassierte acht.

Fortuna Düsseldorf holte aus den letzten fünf Partien einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann die Mannschaft 3:1 gegen Sonnenhof Großaspach, zuvor unterlag sie Ingolstadt mit 2:3. Gegen Meppen (0:0) und Hansa Rostock (1:1) blieb Düsseldorf unentschieden. Das Torverhältnis beträgt 7:8.

Wie könnten Würzburg und Düsseldorf aufstellen?

In welcher Form sind Würzburg und die Fortuna?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Würzburg und Düsseldorf in der Tabelle?