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DAZN on pitch(C)Getty images
GOAL
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Übertragung von Bundesliga, Champions League und Europa League in der Saison 2027/28: Fußball live bei DAZN sehen - alle Informationen zu den TV-Rechten

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Italien Serie A
Frankreich Ligue 1

Auch in der Saison 2027/28 spielt DAZN bei der Fußballübertragung eine zentrale Rolle. Welche Wettbewerbe beim Streaminganbieter zu sehen sind und welche Rechte er besitzt, zeigt GOAL im Überblick.

DAZN bleibt auch in der Saison 2027/28 ein bedeutender Player im Sportstreaming. Doch während der Anbieter bei einigen Wettbewerben auf Kontinuität setzt, stehen in anderen Bereichen wichtige Veränderungen bevor.

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GOAL zeigt, welche Übertragungsrechte DAZN künftig besitzt und worauf sich Fußballfans einstellen müssen.

Übertragung von Bundesliga, Champions League und Europa League in der Saison 2027/28: Fußball live bei DAZN sehen - alle Informationen zu den TV-Rechten

Bei der Bundesliga können DAZN-Kunden in Deutschland vorerst aufatmen: Auch in der Saison 2027/28 bleibt das Angebot unverändert, da die aktuellen Rechteverträge noch bis einschließlich 2028/29 laufen. Der Streamingdienst überträgt weiterhin die Samstagskonferenz um 15.30 Uhr sowie alle Sonntagsspiele live. Die Freitagspartien, die Einzelspiele am Samstagnachmittag und das Samstagabend-Topspiel sind dagegen weiterhin exklusiv bei Sky zu sehen.

Eine grundlegende Neuausrichtung steht hingegen bei den europäischen Wettbewerben an. Mit dem Ende der Saison 2026/27 verabschiedet sich DAZN aus der Übertragung der Champions League in Deutschland. Ab Sommer 2027 teilen Paramount+ und Amazon Prime Video die Live-Rechte an der Königsklasse unter sich auf.

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Gleichzeitig sichert sich DAZN neue Übertragungsrechte: Ab der Spielzeit 2027/28 zeigt der Anbieter die Europa League und die Conference League in Deutschland. Das bisher von der RTL-Gruppe gehaltene Rechtepaket geht damit an DAZN über.

Übertragung von Bundesliga, Champions League und Europa League in der Saison 2027/28: Fußball live bei DAZN sehen - Kosten für das Sonderangebot

Auch preislich bietet DAZN derzeit einen attraktiven Einstieg: Im 24-Monats-Abo sinkt der monatliche Preis im Rahmen einer befristeten Aktion von regulär 44,99 auf 24,99 Euro. Über ein Jahr gerechnet ergibt sich damit eine Ersparnis von 240 Euro. Fußballfans können so günstiger zahlreiche Topduelle und internationale Highlights wie den El Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona verfolgen.

Übertragung von Bundesliga, Champions League und Europa League in der Saison 2027/28: Fußball live bei DAZN sehen - Die Abo-Pakete im Überblick

Paket

Jahresabo

Monatsabo

Besonderheiten

DAZN Mobile Pass

Nicht verfügbar

9,99 € / Monat

30 Tage Kündigungsfrist

DAZN Super Sports

19,99 € / Monat

24,99 € / Monat

Jahresabo mit 12 Monaten Mindestlaufzeit / Monatsabo mit 30 Tagen Kündigungsfrist

DAZN Unlimited

24,99 € / Monat

44,99 € / Monat

Sonderangebot (Jahresabo mit 24 Monaten Mindestlaufzeit)

DAZN Unlimited Plus

34,99 € / Monat

Nicht verfügbar

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