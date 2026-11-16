Überraschungs-Coup im Winter? FC Bayern arbeitet angeblich an spektakulärem Transfer

Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Verpflichtet der FC Bayern einen jungen Mann als Konkurrenz zu Jonas Urbig?

Der FC Bayern München zeigt angeblich Interesse an einem Transfer von Torhüter Robin Risser vom französischen Erstligisten RC Lens. Das berichtet der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio.

Demnach habe es sogar bereits eine Kontaktaufnahme von Seiten des deutschen Rekordmeisters gegeben. Die Münchner würden die Gespräche zeitnah vorantreiben wollen, um der namentlich nicht genauer genannten Konkurrenz aus der Premier League zuvorzukommen.

Geplant sei demnach sogar ein Vorstoß im nahenden Winter-Transferfenster. Laut Di Marzio würden die Bayern den 21 Jahre alten Schlussmann bereits im Januar gerne fest verpflichten und ihn dann anschließend direkt an einen anderen Klub weiterverleihen.

Werbung Werbung

Dass es tatsächlich so kommt und der FCB inmitten einer laufenden Saison einen jungen, vielversprechenden Torhüter unter Vertrag nimmt, erscheint gleichwohl aus mehreren Gründen äußerst unwahrscheinlich.

Verwandte Themen

Zum einen will der Rekordmeister künftig voll und ganz auf Jonas Urbig als neue Nummer eins setzen. Seit dem vergangenen Jahr wechselt sich der 23-Jährige, der Anfang 2025 vom 1. FC Köln an die Säbener Straße wechselte, im Bayern-Kasten mit Stammkeeper Manuel Neuer ab, wobei die Verantwortlichen in ihm genügend Potenzial sehen, um die Position zwischen den Pfosten langfristig ausfüllen zu können.

Nach Ablauf der aktuellen Saison werden Neuer und Nummer drei Sven Ulreich ihre Karrieren aller Voraussicht nach beenden. Die dann frei werdenden Plätze im Kader würden die Münchner dem Vernehmen nach allerdings gerne mit einem etwas erfahreneren Mann neu besetzen wollen.

Werbung

Ob sich der 21 Jahre alte Risser, immerhin zuletzt für von Zinedine Zidane für die französische Nationalmannschaft nominiert und auch Teil des WM-Kaders, als klare Nummer zwei hinter Urbig einordnet und auf die Bank setzt, darf hinsichtlich dessen ebenfalls stark angezweifelt werden.

Getty Images

Wen holt der FC Bayern als Nummer zwei hinter Jonas Urbig?

Als mögliche Kandidaten geisterten in den vergangenen Wochen bereits einige Namen durch die Gazzetten. Sky berichtete, dass Oliver Baumann die absolute Wunschlösung der Bayern-Bosse sei. Der Torhüter der TSG Hoffenheim erfüllt das gesuchte Profil bestens: Sehr erfahren, kennt die Bundesliga in- und auswendig, ist loyal, würde hohe Trainingsqualität garantieren und könnte Urbig aufgrund seiner Klasse im Konkurrenzkampf pushen. Außerdem kennt Baumann Bayerns Torwarttrainer Michael Rechner aus vielen gemeinsamen Jahren in Hoffenheim.

Werbung

Baumanns Vertrag bei der TSG läuft noch bis 2028, bei einem Wechsel im kommenden Sommer wäre der 36-Jährige für eine vergleichsweise günstige Ablöse zu haben. Allerdings gibt es bei dem 13-maligen deutschen Nationalkeeper eben einen entscheidenden Haken: Will er die Aussicht, bei Hoffenheim den Uralt-Rekord für die meisten Bundesliga-Einsätze von Frankfurt-Legende Karl-Heinz Körbel (602 Spiele) zu knacken, gegen die Möglichkeit auf Titelgewinne als Nummer zwei der Bayern eintauschen? Baumann steht aktuell bei 532 Bundesligaspielen, noch fehlen ihm also 71 zum alleinigen Rekord.

Sollte der 13-malige Nationalspieler den Bayern eine Absage erteilen, stünden weitere namhafte Optionen auf dem Zettel. Bernd Leno vom FC Fulham und Loris Karius vom FC Schalke 04. Ersterer soll ebenfalls offen dafür sein, beim FCB die Rolle als Urbig-Herausforderer anzunehmen. Zudem gefalle dem 34-jährigen Leno die Aussicht, bei einem Wechsel nach München seiner Heimat im Stuttgarter Raum nach mittlerweile achteinhalb Jahren in London wieder deutlich näher zu sein.

Werbung

Bei Karius, in Gelsenkirchen noch bis 2028 unter Vertrag, hänge die Verfügbarkeit zu großen Teilen auch an der sportlichen Entwicklung bei Schalke, sprich: Schaffen die Knappen den Klassenerhalt, wäre ein Transfer deutlich schwieriger zu realisieren als bei einem Abstieg von Königsblau.