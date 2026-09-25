Überraschung! Bayern-Star Harry Kane schaut bei Auszeichnung in England in die Röhre

"Es fühlt sich großartig an", sagte Bellingham in der Mitteilung vom Freitag, der Mittelfeldspieler von Real Madrid gewann die Auszeichnung zum zweiten Mal in Serie.

"Es ist natürlich eine große Ehre, erneut von den Fans anerkannt zu werden. Man denkt nicht daran, wenn man für sein Land spielt, aber es ist natürlich eine schöne kleine Ergänzung zu dem großartigen Sommer, den wir hatten", sagte Bellingham, der die Three Lions bei der WM in Nordamerika als bester Torjäger mit sieben Treffern auf Platz drei geführt hatte.

"Ich denke, er war einer der besten Spieler des Turniers, nicht nur für uns, sondern für das gesamte Turnier", sagte sein deutscher Teammanager Thomas Tuchel. "Er hat sein volles Potenzial ausgeschöpft. Man konnte einfach sehen, was für ein Wettkämpfer und was für eine Maschine er ist. Er blüht unter Druck einfach auf, er liebt diese Momente, er liebt diese Bühnen und das holt das Beste aus ihm heraus."

Kane, der bei der prestigeträchtigen Ballon-d'Or-Gala am 26. Oktober auf die Belohnung seiner außergewöhnlichen Saison hoffen darf, kam bei der WM auf sechs Treffer, insgesamt erzielte er 73 Tore für die Bayern und England. Letztmals wurde der Kapitän 2017 und 2018 zum besten Nationalspieler gewählt. Rekordsieger der seit 2003 ausgetragenen Fanwahl ist Wayne Rooney (2008, 2009, 2014, 2015).