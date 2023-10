"Überrascht über diese Bescheidenheit": Portugal-Trainer Roberto Martínez berichtet von erstem Treffen mit Cristiano Ronaldo

Roberto Martínez war vom Auftreten CR7s mehr als überrascht.

WAS IST PASSIERT? Portugal-Trainer Roberto Martínez hat über das erste Treffen mit Superstar Cristiano Ronaldo im Kreise der Nationalmannschaft berichtet. Das verhalten des Stürmers hab ihn in gewisser Weise "überrascht".

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe versucht, alle Spieler, die auf der WM-Liste standen, kennenzulernen. Als ich Cristiano traf, habe ich festgestellt, dass er ein Spieler ist, der bereit ist, weiterhin alles für die Nationalmannschaft zu geben", sagte Martínez in einem Interview mit dem Radiosender Cadena SER.

In Ronaldo habe der 50-Jährige eine Person gesehen, die "sich sehr engagieren will und die in gewisser Weise im Dienste der Mannschaft steht. Etwas, das nicht so sein muss, ein Spieler wie Cristiano, der alles erreicht hat."

Und weiter: "Die Wahrheit ist, dass ich sehr überrascht war, dass er diese Bescheidenheit und diesen Wunsch hatte, der Gruppe zu dienen. Das war der Ausgangspunkt und die Grundlage für alle Spieler, die in diese Umkleidekabine gekommen sind."

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach der eher enttäuschenden Weltmeisterschaft in Katar, als Portugal nicht über das Viertelfinale hinausgekommen war, übernahm Martínez die Geschicke der Seleção. Für die EM 2024 in Deutschland haben sich die Sudeuropäer bereits erfolgreich qualifiziert.