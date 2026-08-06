Nach ewig langem Hin und Her hat Real Madrid eine Entscheidung über die Zukunft von Offensivstar Vinicius Junior verkündet.

Wie die Königlichen am Donnerstagabend offiziell bekanntgaben, hat Vinicius seinen 2027 auslaufenden Vertrag verlängert. Der Brasilianer hat sich für fünf weitere Jahre bis 2032 an Real gebunden.

Die Verhandlungen über das neue Arbeitspapier von Vinicius zogen sich über die vergangenen eineinhalb Jahre hin. Dem Vernehmen nach waren es die finanziellen Forderungen des Offensivspielers, die sich in den Gesprächen als Hindernis erwiesen. Einem jüngsten Bericht von The Athletic zufolge war der entscheidende Knackpunkt dabei ein Unterschriftsbonus, den sich Vinicius wünschte, den Real ihm aber nicht zusichern wollte.

Ob für die Unterschrift unter den neuen Vertrag doch noch eine Bonuszahlung an den brasilianischen Nationalspieler vereinbart wurde, ist offen, allerdings unwahrscheinlich. So hatte Real Vinicius zuletzt wohl klar signalisiert, dass das vorliegende Angebot nicht mehr nachgebessert werden würde.

Verlängerung bei Real Madrid: Arsenal wollte Vinicius wohl zum bestbezahlten Spieler der Vereinsgeschichte machen

Nach der Rückkehr des 26-Jährigen aus seinem WM-Urlaub Anfang der Woche hatte es entscheidende Gespräche mit dem neuen Trainer Jose Mourinho und weiteren sportlich Verantwortlichen des spanischen Vizemeisters gegeben. Die klare Botschaft seitens der Madrilenen dabei: Entweder verlängert Vinicius oder man muss wohl oder übel darüber nachdenken, ihn diesen Sommer zu verkaufen. Denn hätte der Selecao-Star nicht verlängert, wäre er kommendes Jahr ablösefrei gewesen. Ein Szenario, das Real natürlich unbedingt verhindern wollte.





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Auf einen Transfer von Vinicius hatte derweil zuletzt der FC Arsenal spekuliert. Die Engländer sollen bereit gewesen sein, den Dribbler zum bestbezahlten Spieler ihrer Vereinsgeschichte zu machen. Vor kurzem soll sogar Arsenals Trainer Mikel Arteta persönlich Kontakt zu Vinicius aufgenommen haben, um ihn von einem Wechsel nach London zu überzeugen.

Dazu kommt es jedoch nicht und Vinicius wirbelt weiterhin im Bernabeu. 2018 war er von Flamengo nach Madrid gewechselt und zählt seit Jahren zu den absoluten Stützen bei Real. Die Verkündung von Vinicius' Verlängerung erfolgte derweil nur wenige Stunden nach der Vollzugsmeldung bei Yan Diomande. Mit dem 19-jährigen Ivorer, der für bis zu 140 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig kommt, haben die Mannen aus der spanischen Hauptstadt eine weitere erstklassige Option für die Flügel im Kader.