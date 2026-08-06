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Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty
Oliver Maywurm

Überraschendes Statement aus dem Nichts! Real Madrid verkündet Entscheidung im Poker um Vinicius Junior

La Liga
Vinicius Junior
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Der FC Arsenal buhlte zuletzt wohl intensiv um Vinicius Junior von Real Madrid. Nun ist klar, wie es mit dem Brasilianer weiter geht.

Nach ewig langem Hin und Her hat Real Madrid eine Entscheidung über die Zukunft von Offensivstar Vinicius Junior verkündet.

Wie die Königlichen am Donnerstagabend offiziell bekanntgaben, hat Vinicius seinen 2027 auslaufenden Vertrag verlängert. Der Brasilianer hat sich für fünf weitere Jahre bis 2032 an Real gebunden.

Die Verhandlungen über das neue Arbeitspapier von Vinicius zogen sich über die vergangenen eineinhalb Jahre hin. Dem Vernehmen nach waren es die finanziellen Forderungen des Offensivspielers, die sich in den Gesprächen als Hindernis erwiesen. Einem jüngsten Bericht von The Athletic zufolge war der entscheidende Knackpunkt dabei ein Unterschriftsbonus, den sich Vinicius wünschte, den Real ihm aber nicht zusichern wollte.

Ob für die Unterschrift unter den neuen Vertrag doch noch eine Bonuszahlung an den brasilianischen Nationalspieler vereinbart wurde, ist offen, allerdings unwahrscheinlich. So hatte Real Vinicius zuletzt wohl klar signalisiert, dass das vorliegende Angebot nicht mehr nachgebessert werden würde.

Verlängerung bei Real Madrid: Arsenal wollte Vinicius wohl zum bestbezahlten Spieler der Vereinsgeschichte machen

Nach der Rückkehr des 26-Jährigen aus seinem WM-Urlaub Anfang der Woche hatte es entscheidende Gespräche mit dem neuen Trainer Jose Mourinho und weiteren sportlich Verantwortlichen des spanischen Vizemeisters gegeben. Die klare Botschaft seitens der Madrilenen dabei: Entweder verlängert Vinicius oder man muss wohl oder übel darüber nachdenken, ihn diesen Sommer zu verkaufen. Denn hätte der Selecao-Star nicht verlängert, wäre er kommendes Jahr ablösefrei gewesen. Ein Szenario, das Real natürlich unbedingt verhindern wollte.

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Vinicius JuniorGetty Images


Auf einen Transfer von Vinicius hatte derweil zuletzt der FC Arsenal spekuliert. Die Engländer sollen bereit gewesen sein, den Dribbler zum bestbezahlten Spieler ihrer Vereinsgeschichte zu machen. Vor kurzem soll sogar Arsenals Trainer Mikel Arteta persönlich Kontakt zu Vinicius aufgenommen haben, um ihn von einem Wechsel nach London zu überzeugen.

Dazu kommt es jedoch nicht und Vinicius wirbelt weiterhin im Bernabeu. 2018 war er von Flamengo nach Madrid gewechselt und zählt seit Jahren zu den absoluten Stützen bei Real. Die Verkündung von Vinicius' Verlängerung erfolgte derweil nur wenige Stunden nach der Vollzugsmeldung bei Yan Diomande. Mit dem 19-jährigen Ivorer, der für bis zu 140 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig kommt, haben die Mannen aus der spanischen Hauptstadt eine weitere erstklassige Option für die Flügel im Kader.

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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