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리오넬 메시 (Lionel Messi)Getty Images
Jochen Tittmar

Überraschende Wahl aus der Bundesliga! Lionel Messi kürt zehn mögliche Stars der Zukunft

USA MLS
Inter Miami CF
L. Messi
C. Uzun

Lionel Messi stellt eine potenzielle Star-Auswahl zusammen, inklusive eines Stars aus der Bundesliga.

Kurz nach seinem emotionalen Abschied aus der argentinischen Nationalmannschaft nennt Lionel Messi in einer Werbeaktion mit Sportartikelhersteller Adidas zehn Youngster, die die Zukunft des Fußballs prägen könnten. In der Auswahl, der der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner in den kommenden Jahren den großen Durchbruch auf der globalen Bühne zutraut, befindet sich unter anderem Max Dowman. Das Talent des FC Arsenal absolvierte bisher 15 Einsätze im Profikader der Gunners.

In der vergangenen Spielzeit kam der 16-jährige Engländer auf sechs Einsätze in der Premier League, gewann den Meistertitel und erhielt die Auszeichnung als "Premier League Home Grown Debutant of the Season".

Weiterhin berücksichtigte Messi den 19-jährigen Angreifer Zavier Gozo von Crystal Palace, der in dieser Saison gegen Manchester City debütierte und mittlerweile sein erstes Länderspiel für die USA absolvierte. Einziges argentinisches Talent auf der Liste ist Tomas Aranda von den Boca Juniors. Der 19-Jährige kommt in seiner Premierensaison im Profibereich auf 14 Einsätze und empfahl sich beim Duell zwischen Argentinien und den USA für die Nominierung durch den Altstar.

Mit bereits vier Einsätzen bei einer Weltmeisterschaft für Mexiko zählt der 17-jährige Gilberto Mora von Club Tijuana zu den prominenteren Namen der Aufzählung. Auch der türkische Nationalspieler Can Uzun schaffte es in die Auswahl. Der Mittelfeldakteur von Eintracht Frankfurt erzielte bislang 19 Tore in 65 Bundesligapartien und bereitete zwölf Treffer vor.

Auswahl von Lionel Messi: Welche Frauen stehen auf der Liste?

Komplettiert wird das Feld der Herren durch den Niederländer Kees Smit von AZ Alkmaar sowie von Jesus Rodriguez, der aktuell unter Trainer Cesc Fabregas bei Como 1907 in Italien spielt.

Im Bereich des Fußballs der Frauen nannte Messi Lotta Wrede vom Hamburger SV und Giovanna Waksman von Olympique Lyon. Ebenfalls vertreten ist Chloe Sarwie vom FC Chelsea. Die 17-jährige Offensivspielerin blickt auf sieben Profieinsätze zurück und gehört zum Kader der englischen U20-Nationalmannschaft für die anstehende Weltmeisterschaft.

In der Vergangenheit stellte der Argentinier bei vergleichbaren Aktionen bereits sein Gespür für Nachwuchskräfte unter Beweis. Im Vorjahr nominierte er Rio Ngumoha, der sich beim FC Liverpool unter Trainer Andoni Iraola als wichtige Option etablierte und im Mai 2025 gegen Newcastle zum jüngsten Torschützen der Vereinsgeschichte avancierte.

Ebenfalls im Vorjahr auf der Liste standen Andrey Santos, der von Chelsea zu Manchester United wechselte, sowie Kendry Paez, der aktuell von Chelsea an River Plate verliehen ist und trotz seiner jungen Jahre bereits 27 Länderspiele für Ecuador absolvierte.

Häufig gestellte Fragen

Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.

Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.

Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.

Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.

Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.

Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.

Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.

Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.

Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.

Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.

Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.

Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.

Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.

Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund über einer Milliarde Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.

Aktuell steht er bei 44 Mannschaftstiteln. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.

Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.

Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.

Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".

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