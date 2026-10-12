Kurz nach seinem emotionalen Abschied aus der argentinischen Nationalmannschaft nennt Lionel Messi in einer Werbeaktion mit Sportartikelhersteller Adidas zehn Youngster, die die Zukunft des Fußballs prägen könnten. In der Auswahl, der der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner in den kommenden Jahren den großen Durchbruch auf der globalen Bühne zutraut, befindet sich unter anderem Max Dowman. Das Talent des FC Arsenal absolvierte bisher 15 Einsätze im Profikader der Gunners.

In der vergangenen Spielzeit kam der 16-jährige Engländer auf sechs Einsätze in der Premier League, gewann den Meistertitel und erhielt die Auszeichnung als "Premier League Home Grown Debutant of the Season".

Weiterhin berücksichtigte Messi den 19-jährigen Angreifer Zavier Gozo von Crystal Palace, der in dieser Saison gegen Manchester City debütierte und mittlerweile sein erstes Länderspiel für die USA absolvierte. Einziges argentinisches Talent auf der Liste ist Tomas Aranda von den Boca Juniors. Der 19-Jährige kommt in seiner Premierensaison im Profibereich auf 14 Einsätze und empfahl sich beim Duell zwischen Argentinien und den USA für die Nominierung durch den Altstar.

Mit bereits vier Einsätzen bei einer Weltmeisterschaft für Mexiko zählt der 17-jährige Gilberto Mora von Club Tijuana zu den prominenteren Namen der Aufzählung. Auch der türkische Nationalspieler Can Uzun schaffte es in die Auswahl. Der Mittelfeldakteur von Eintracht Frankfurt erzielte bislang 19 Tore in 65 Bundesligapartien und bereitete zwölf Treffer vor.

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Auswahl von Lionel Messi: Welche Frauen stehen auf der Liste?

Komplettiert wird das Feld der Herren durch den Niederländer Kees Smit von AZ Alkmaar sowie von Jesus Rodriguez, der aktuell unter Trainer Cesc Fabregas bei Como 1907 in Italien spielt.

Im Bereich des Fußballs der Frauen nannte Messi Lotta Wrede vom Hamburger SV und Giovanna Waksman von Olympique Lyon. Ebenfalls vertreten ist Chloe Sarwie vom FC Chelsea. Die 17-jährige Offensivspielerin blickt auf sieben Profieinsätze zurück und gehört zum Kader der englischen U20-Nationalmannschaft für die anstehende Weltmeisterschaft.

In der Vergangenheit stellte der Argentinier bei vergleichbaren Aktionen bereits sein Gespür für Nachwuchskräfte unter Beweis. Im Vorjahr nominierte er Rio Ngumoha, der sich beim FC Liverpool unter Trainer Andoni Iraola als wichtige Option etablierte und im Mai 2025 gegen Newcastle zum jüngsten Torschützen der Vereinsgeschichte avancierte.

Ebenfalls im Vorjahr auf der Liste standen Andrey Santos, der von Chelsea zu Manchester United wechselte, sowie Kendry Paez, der aktuell von Chelsea an River Plate verliehen ist und trotz seiner jungen Jahre bereits 27 Länderspiele für Ecuador absolvierte.