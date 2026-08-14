Laut eines Berichts von Sportske Novosti soll der SCP um die drei Millionen Euro Ablöse für den 22-jährigen Linksaußen von Dinamo Zagreb bezahlen. Vidovics bevorstehender Abschied wird in Kroatien durchaus mit Überraschung aufgenommen, hatte er sich doch erst im vergangenen Sommer dem Rekordmeister angeschlossen und einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

Vidovic soll ausdrücklich um einen Wechsel gebeten haben, heißt es in dem Bericht. Für das Ligaspiel am Freitagabend gehörte er bereits nicht mehr zu Dinamos Aufgebot.

Vidovic träumt vom Durchbruch bei den Bayern

Vidovic wurde in Augsburg geboren und wechselte schon als 12-Jähriger vom FCA zum großen FC Bayern, wo er lange als Riesentalent galt. Unter Ex-Trainer Julian Nagelsmann schnupperte er später bei den Profis rein und debütierte in der Bundesliga.

Es folgte eine wenig spektakuläre Leihe zu Vitesse Arnheim (2022/23) und eine vielversprechende zu Dinamo ein Jahr später, von der er SPOX im exklusiven Interview erzählte.

Aus dem Traum, bei den Bayern durchzustarten, wurde aber bislang nichts. Nach einer weiteren Leihe, diesmal in der Bundesliga zum FSV Mainz 05, ging es im Sommer 2025 für 1,2 Millionen Euro fix nach Zagreb zurück, wo sich Vidovic stark entwickelte.