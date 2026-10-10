Nach dem enttäuschenden Remis des FC Bayern München in Augsburg hat Trainer Vincent Kompany eine überraschende Beichte zum BVB abgelegt. Der FCB-Coach offenbarte am Sky-Mikrofon, dass ihm das Ergebnis des Spitzenreiters im Freitagsspiel gegen den SV Werder Bremen wohl völlig egal war. "Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht einmal, wie Dortmund gespielt hat", sagte der Belgier.

Kompany ergänzte: "Ich bin heute in dieses Stadion gekommen und wusste nicht, wie Dortmund gespielt hat. Das spielt für mich keine Rolle. Irgendwann spielen wir gegeneinander, dann wird das eine Rolle spielen. Am Ende der Saison spielt es eine Rolle, wie viele Punkte Unterschied zwischen Dortmund und uns liegen."

Da sowohl der BVB als auch die Bayern nicht über ein 2:2 hinauskamen, trennen beide Rivalen nach fünf Spieltagen weiterhin zwei Punkte. Die Borussia hatte zuvor vier Partien in Serie gewonnen, während der deutsche Rekordmeister schon gegen den FC Schalke 04 (0:0) hatte Punkte liegen lassen.

Kompanys Haltung geht auf Zeit bei Manchester City zurück

Kompany begründete seine Denkweise indes mit seiner Zeit als Innenverteidiger bei Manchester City und erinnerte sich an einen "unglaublichen Kampf" mit dem FC Liverpool.

"Da ging es irgendwann um 100, 98 oder 99 Punkte. Irgendwann hast du gar nicht mehr auf den Gegner geschaut. Nur noch auf dich selbst, deine Tore, immer weiter", betonte der 40-Jährige und richtete kurzerhand einen Appell an seine Mannschaft: "Aber es gibt diesen Moment, in dem du alle Spiele gewinnen musst. Ich bin in einem totalen Tunnel. Mich interessiert überhaupt nicht, was die anderen machen. Nur unsere Ergebnisse, unsere Spiele. Heute hat man wieder gesehen, wie extrem das ist. Das ist meine Einstellung, denn ich habe keinen Einfluss auf die Spiele der anderen."

Auch Manuel Neuer, der das zwischenzeitliche 0:1 nach nur acht Sekunden mit einem haarsträubenden Fehler verschuldet hatte und auch beim zweiten Gegentor mindestens unglücklich aussah, sieht noch keinen Grund zur Panik. "Wir sind dran, es ist nichts verloren. Wir haben auch noch zwei Spiele gegen Dortmund. Wir sind noch relativ früh in der Saison, deshalb ist überhaupt nichts verloren. Uns ärgert einfach, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben", sagte der Routinier.



