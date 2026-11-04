Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDAFP

Überragendes Bellingham-Tor! Real Madrid gewinnt ganz spät in Athen - Liverpool verliert trotz zweimaliger Führung gegen Fenerbahce

Champions League
Fenerbahçe - Liverpool
Fenerbahçe
Liverpool
AEK Athen - Real Madrid
AEK Athen
Real Madrid

Während der englische Nationalspieler in Athen für das Highlight des Spiels sorgt, gibt Liverpool gegen Fenerbahce drei Punkte noch aus der Hand.

Premium Dienstag
amazon prime video

Amazon Prime Video

✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag

✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs

✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon

Preis ab8,99 € pro Monat
Freier Zugang
ZDF Logo

ZDF

✅ Zeigt jeden Mittwochabend eine ausführliche Highlight-Sendung im Free-TV

✅ Überträgt das große Finale der Champions League kostenlos live

✅ Jederzeit ohne zusätzliches Abo digital über die ZDF-Mediathek abrufbar

Preis abFreier Zugang
Maximale Abdeckung
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Überträgt die überwiegende Mehrheit aller Live-Spiele exklusiv

✅ Bietet die beliebte Live-Konferenz an jedem Spieltag

✅ Stellt alle Partien im Nachgang in voller Länge auf Abruf bereit

Preis ab34,99 € pro Monat
Premium Dienstag
amazon prime video

Amazon Prime Video

✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag

✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs

✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon

Preis ab8,99 € pro Monat
Freier Zugang
ZDF Logo

ZDF

✅ Zeigt jeden Mittwochabend eine ausführliche Highlight-Sendung im Free-TV

✅ Überträgt das große Finale der Champions League kostenlos live

✅ Jederzeit ohne zusätzliches Abo digital über die ZDF-Mediathek abrufbar

Preis abFreier Zugang
Maximale Abdeckung
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Überträgt die überwiegende Mehrheit aller Live-Spiele exklusiv

✅ Bietet die beliebte Live-Konferenz an jedem Spieltag

✅ Stellt alle Partien im Nachgang in voller Länge auf Abruf bereit

Preis ab34,99 € pro Monat
Premium Dienstag
amazon prime video

Amazon Prime Video

✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag

✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs

✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon

Preis ab8,99 € pro Monat

Der FC Liverpool hat in der Champions League erstmals Punkte liegen lassen. Die Engländer verloren am vierten Spieltag trotz zweimaliger Führung bei Fenerbahce Istanbul mit 2:3 (1:1). Besser machte es Real Madrid, der spanische Rekordsieger durfte dank eines Last-Minute-Treffers bei AEK Athen zum 3:2 (1:1) den vierten Sieg im vierten Spiel bejubeln.

Liverpool kassierte nach drei Siegen zum Start in die Königsklassen-Saison dagegen den ersten Dämpfer. Der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz wurde bei Liverpool in der 66. Minute eingewechselt, konnte seinem Team aber keine entscheidenden Impulse geben.

In Istanbul brachte Trey Nyoni (25.) die zunächst überlegenen Gäste zwar in Führung, Mason Greenwood (29.) glich per abgefälschtem Freistoß aber aus. Nach der Pause legte Liverpool durch den eingewechselten Alexander Isak (69.) erneut vor, doch Archie Brown (73.) antwortete für Fenerbahce umgehend. Vedat Muriqi (79.) sorgte schließlich per Kopf für den ersten Sieg der Türken im laufenden Wettbewerb.

Real geriet in Athen zunächst durch Aboubakary Koita (12.) in Rückstand. Jude Bellingham (32.) glich mit einem sehenswerten Hackentreffer aus. Nach der Pause brachte Stavros Pilios (75.) die Gastgeber erneut in Führung, doch Kylian Mbappe (78.) antwortete prompt. Der Franzose traf anschließend noch die Latte (86.), ehe der eingewechselte Federico Valverde (90.+2) mit einem Distanzschuss den späten Sieg für die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho perfekt machte. Für Real war es der siebte Pflichtspielsieg in Folge.

FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDGetty Images

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen