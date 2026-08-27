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SID

"Überhaupt keine Sorge um seine Qualität": Ex-Boss wischt Zweifel an Liverpools Florian Wirtz weg

Premier League
Liverpool
F. Wirtz

Schon nach dem ersten Liga-Auftritt der neuen Saison steht der DFB-Kicker wieder in der Kritik. Das kann sein Ex-Boss nicht verstehen.

Nach der scharfen Kritik von Jamie Carragher an Florian Wirtz hat sich Simon Rolfes schützend vor den Nationalspieler gestellt. "Auch wenn das erste Spiel nicht so war, wie man sich das vorgestellt hat, wird er eine gute Saison spielen", sagte der Sport-Geschäftsführer von Bayer Leverkusen im Rahmen des "Rheinischen Fußballgipfels" in Düsseldorf: "Da bin ich mir sicher."

Carragher, Klubikone des FC Liverpool, hatte Wirtz nach dem 2:2 der Reds zum Ligaauftakt bei Newcastle United schwer in die Mangel genommen. "Ich glaube nicht, dass wir eine massive Leistungsschwäche sehen", sagte der frühere englische Nationalspieler bei Sky Sport: "Was wir seit einem Jahr sehen, ist wahrscheinlich das, was er ist: ein ordentlicher Fußballer."

Wirtz, der vor der vergangenen Saison an die Mersey gewechselt war, sei "kein Spieler, der 110 Millionen Pfund wert sein sollte, sondern jemand, der wahrscheinlich 50 bis 60 Millionen Pfund wert ist, so in etwa", erklärte Carragher: "Ordentlich, mit einem schönen Ballgefühl. Ich bin mir nicht sicher, was die Leute erwarten." Man könne "so nicht weitermachen. Es funktioniert nicht."

Auf welcher Position kann Florian Wirtz beim FC Liverpool glänzen?

Natürlich habe Wirtz "keine einfache Saison" gehabt, sagte Rolfes: "Es war aber auch für Liverpool keine einfache Saison letztes Jahr." Der 23-Jährige sei ein Spieler, "der seine größte Stärke hat, wenn er ein zentraler Anker, ein zentraler Punkt einer Mannschaft ist", sagte der Sport-Geschäftsführer der Werkself: "Und ich glaube, dass die Liverpooler Mannschaft sich noch ein bisschen finden muss in der Situation. Ich habe aber überhaupt keine Sorge um seine Qualität."

Dass der Schritt auf die Insel im vergangenen Sommer kein einfacher sein würde, sei allen Parteien "klar" gewesen, sagte Rolfes: "Er hat aber den Willen, sich da durchzubeißen und durchzusetzen."

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Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 7 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

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