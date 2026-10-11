Beim Sieg gegen den FC Liverpool streckten einige Fans von Manchester City plötzlich aufblasbare Bananen in die Luft. Was auf den ersten Blick nach einem plumpen Scherz aussieht, hat tatsächlich eine tiefere Bedeutung.

Besagte Aktion der Skyblues-Anhänger geht auf eine dunkle Zeit des Vereins zurück. Laut The Mirror soll ein gewisser Frank Newton in der Saison 1987/88, als ManCity gerade aus dem englischen Oberhaus in die zweite Liga abgestiegen war, bei einem Heimspiel im ehemaligen Stadion an der Maine Road gegen Plymouth Argyle erstmals eine Bananen-Attrappe auf der Zuschauertribüne ausgepackt haben.

Dabei handelte es sich um eine Art Würdigung der damaligen Klubikone Imre Varadi, der in 81 Einsätzen 31 Tore für ManCity erzielte, und einst von einem Fan "Imre Banana" getauft wurde. Angesichts der sportlichen Talfahrt hatten sich ManCitys Anhänger in Galgenhumor gestürzt, um sich vom tristen Treiben auf dem Platz abzulenken. Hinzu kamen Sprechchöre für den Stürmer, ehe sich ein echter Trend entwickelte. Am damaligen Boxing Day sollen 10.000 Fans zu einem Auswärtsspiel bei Stoke City gefahren sein, die mit allerhand Bananen ausgerüstet waren.

Gleichzeitig befand sich englische Fußball seinerzeit auch abseits von Manchester am Tiefpunkt. Zu brüchigen Stadien gesellten sich jede Menge gewalttätige Fans. Der Hooliganismus war derart verbreitet, dass Vereinen sogar zwischenzeitlich die Teilnahme an europäischen Wettbewerben untersagt wurden. Auslöser der Sperre war schließlich die Heysel-Katastrophe im Jahr 1985, bei der im Europapokalfinale zwischen Liverpool und Juventus Turin 39 Menschen als Folge von Fangewalt starben. Um die Stimmung aufzuheitern, soll die Banane - einer anderen Legende nach - ursprünglich deshalb ihre Premiere bei einem Spiel von Manchester City gefeiert haben.

Liverpool-Fans attackieren Manchester City

Das Obst wird jedenfalls seit den 80er-Jahren immer wieder zu besonderen Anlässen rund um die Citizens hervorgeholt. So auch beim letztlich deutlichen 3:0-Sieg in Liverpool. Die Partie bot den Fans aufgrund der langen Länderspielpause erstmals die Möglichkeit, auf das Urteil im Finanzskandal zu reagieren. Vor einigen Tagen war ManCity in 114 von 115 Anklagepunkten wegen Verstoßes gegen die Liga-Finanzvorschriften schuldig gesprochen worden. Es drohe drakonische Strafen bis hin zum Verlust zahlreicher Titel und einem Zwangsabstieg. Grund genug, um mit ein paar übergroßen Bananen etwas Ablenkung zu betreiben.

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Zumal die Anhänger der Reds Erling Haaland und Co. mit einem gellenden Pfeifkonzert begrüßt hatten, als Manchesters Starensemble den Rasen betrat. Hinzu kamen einige Banner, die auf die vielen Verstöße des Vereins eingingen. Vor dem Stadion war es obendrein zu einem aufgeheizten Aufeinandertreffen gekommen. Beide Fanlager warfen sich gegenseitig üble Gesten und Beleidigungen an den Kopf. Liverpools Anhänger skandierten bei der Ankunft des Mannschaftsbusses außerdem: "Ihr betrügerischen B*starde - Ihr wisst ganz genau, was Ihr seid."

Manchester City droht eine harte Strafe

ManCity hat gegen das Urteil der unabhängigen Kommission längst Einspruch eingelegt. Eine schnelle Entscheidung über das Strafmaß für den Spitzenverein erwartet angesichts dieser Gemengelage kaum jemand.

Trotz der drastischen Vorwürfe, stehen ManCitys Anhänger weiter hinter ihrem Verein. Edelfan und Oasis-Gitarrist Noel Gallagher erklärte beispielsweise gegenüber The Athletic, dass ihn der womöglich drohende Gang in die Zweitklassigkeit nicht großartig stören würde. "Nur zu. Ich habe mit diesem Verein schon tiefere Abstiege erlebt, als ihr euch vorstellen könnt. (...) Wenn dieser Verein tausend Spiele hinter verschlossenen Türen in Uganda austragen muss, bin ich dabei."

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