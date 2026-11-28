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Italien Serie A - Spielwoche 13 29. Nov. 2026 - 06:30 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese empfängt Fiorentina am Sonntag, 29. November, im Bluenergy Stadium - Stadio Friuli in Udine. Die Partie am 13. Spieltag der Serie A beginnt um 12:30 Uhr.

Für Udinese steht bereits viel auf dem Spiel. Die Mannschaft von Paolo Zanetti ist Tabellenletzter, und die Lage wird zunehmend prekär. Zuletzt holte sie in Bologna ein 1:1 und beendete damit eine Negativserie.

In Bologna musste Udinese auf Keinan Davis verzichten. Zanetti erklärte, er habe sich für einen Angriff ohne festen Zielspieler entschieden und Zaniolo weiter vorne eingesetzt. Der erzielte dann auch den Ausgleich.

Bei Fiorentina sind die Tage noch unruhiger. Das 0:3 am Montag in Monza brachte den Klub wieder in die Gefahrenzone und löste eine Debatte über die Zukunft von Paolo Vanoli aus. Der Verein sprach ihm zwar sein Vertrauen aus, doch er reist mit wenig Spielraum für Fehler nach Udine.

Vanolis Mannschaft wurde von Monza eingeholt und überholt und blickt nun mit größerer Sorge auf die Tabelle. Das am Donnerstag begonnene Trainingslager im Viola Park dient der Vorbereitung auf ein Spiel, das für die Gegenwart des Trainers von großer Bedeutung ist.

Beide Teams brauchen Punkte. Das Ergebnis könnte die Stimmung in beiden Lagern verändern. Hier erfahrt Ihr, wo Udinese gegen Fiorentina im TV und Stream zu sehen ist.

Teamnews

Bei Udinese kann Paolo Zanetti kaum auf Rückkehrer zählen: Idrissa Gueye, Keinan Davis und Nicolo Bertola fallen weiterhin aus. In der voraussichtlichen Startelf steht Okoye im Tor. Davor spielen Solet, Palma und Kabasele in der Abwehr, Lovric, Abankwah, Ekkelenkamp, Karlstroem, Piotrowski und Kamara im Mittelfeld sowie Zaniolo im Angriff.

Fiorentina muss unter Paolo Vanoli auf Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Riccardo Sottil und Viery verzichten. Bei beiden Mannschaften gibt es keine Sperren. In Fiorentinas voraussichtlicher Startelf steht De Gea im Tor. Davor spielen Jimenez, Valdepenas, Joao Mario und Dragusin in der Abwehr, Ndour und Oulai im defensiven Mittelfeld sowie Mastantuono, Pedro Goncalves und Gnonto hinter Pellegrino. Weitere Informationen folgen näher am Anpfiff.

Aktuelle Form

Udinese holte aus den letzten fünf Serie-A-Spielen zwei Unentschieden und kassierte drei Niederlagen. Ein Sieg gelang nicht. Das jüngste Ergebnis war das 1:1 gegen Bologna am 22. November. Zuvor gab es ein 1:2 in Venedig, ein 2:5 gegen Roma und ein 0:0 gegen Parma.

In diesem Zeitraum erzielte Udinese vier Tore und kassierte elf Gegentreffer. In den betrachteten Spielen gelang der Mannschaft noch kein Sieg.

Fiorentina kommt auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel war die 0:3-Niederlage in Monza am 23. November. Davor gab es ein 2:2 gegen Juventus und einen 4:2-Sieg bei Sassuolo. Ein 2:2 gegen Atalanta und eine 1:2-Niederlage gegen Inter vervollständigen die Serie. Fiorentina erzielte zehn Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Bisherige Duelle

Das letzte Aufeinandertreffen war Udineses 3:0-Sieg gegen Fiorentina in der Serie A am 2. März 2026. In den fünf betrachteten Duellen gewann Fiorentina zweimal und Udinese zweimal. Dazu kam ein Unentschieden, das 2:2 im Januar 2024. Fiorentina erzielte elf Tore, Udinese zehn.

Tabelle

In der Serie A steht Udinese auf Platz 19, Fiorentina auf Platz 16.