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Italien Serie A
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Bluenergy Stadium - Stadio Friuli
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Udinese gegen AC Mailand: Nach der Europapokal-Niederlage unter der Woche will sich Milan in Udine rehabilitieren

Udinese - AC Mailand
Italien Serie A
Udinese
AC Mailand

Nach einer bitteren 0:3-Niederlage gegen Bournemouth auf europäischer Bühne kehrt AC Mailand in die Serie A zurück. Im Bluenergy Stadium will sich der Klub gegen Udinese rehabilitieren. Udinese wiederum möchte seine 0:3-Heimniederlage gegen Lecce vergessen machen.

Udinese gegen AC Mailand: Spieldetails

crest
Italien Serie A - Spielwoche 8
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese Calcio empfängt AC Mailand am Sonntag, 25. Oktober 2026, um 19:45 Uhr GMT (15:45 Uhr EST / 20:45 Uhr BST / 21:45 Uhr SAST) am 8. Spieltag der Serie-A-Saison im Bluenergy Stadium.

AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Mailand will sich in der Liga zurückmelden, Udinese dagegenhalten

Für AC Mailand gilt es, die Enttäuschung unter der Woche abzuschütteln und sich an diesem Sonntag wieder auf die Serie A zu konzentrieren. Am Donnerstag verlor Mailand in der Europa League auswärts gegen Bournemouth mit 0:3. Die frühe Rote Karte für Torhüter Mike Maignan in der 27. Minute prägte die Partie entscheidend. Trotz dieses Rückschlags auf europäischer Bühne ist Mailand in der Liga weiter stark in Form, wie der mitreißende 3:2-Sieg gegen Atalanta am vergangenen Wochenende zeigte. Nun trifft das Team auf Udinese, das nach einer enttäuschenden 0:3-Niederlage gegen Lecce vor heimischem Publikum einen Neustart anstrebt.

AC Monza v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images

Das Schlüsselduell: Keinan Davis gegen Strahinja Pavlović

Körperlich starker Zielspieler: Keinan Davis führt Udineses Angriff an. Er soll Kopfballduelle gewinnen und Bälle festmachen, damit die offensiven Mittelfeldspieler Giorgi Chakvetadze und Jurgen Ekkelenkamp bei Umschaltangriffen nachrücken können.

Stütze der Defensive: Der serbische Innenverteidiger Strahinja Pavlović organisiert Mailands Defensivverbund. Pavlović muss seine Position diszipliniert halten, um Davis im Strafraum keinen Platz zu lassen und Udineses Gefahr bei Standardsituationen zu entschärfen.

Taktikanalyse und voraussichtliche Startelf

Udinese Calcio (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba, Ebosse; Vojvoda, Karlström, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp,Chakvetadze; Davis.

AC Mailand (3-4-3): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Moreira, Musah, Jashari, Estupiñán; Pulisic, Ramos, Rabiot.

Einordnung zum Spiel: Mailand geht auswärts als Favorit in die Partie und hat auf dem Papier einen klaren statistischen Vorteil. Um alle drei Punkte zu holen, muss Mailand früh die Kontrolle im zentralen Mittelfeld übernehmen und Udineses Außenspieler in der Defensive isolieren. Zugleich muss das Team Ballverluste beim Umschalten vermeiden, die seine Dreierkette in Bedrängnis bringen könnten.

Personal und Kader

Udinese vs AC Mailand Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Udinese crest
Udinese
UDI
page.match.formation.title
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
3-4-2-1
M. OkoyeM. OkoyeO. SoletO. SoletE. EbosseE. EbosseN. BertolaN. BertolaH. KamaraH. KamaraM. VojvodaM. VojvodaO. ZarragaO. ZarragaJesper KarlströmJesper KarlströmJ. EkkelenkampJ. EkkelenkampG. ChakvetadzeG. ChakvetadzeK. DavisK. DavisM. MaignanM. MaignanM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicA. RabiotA. RabiotS. ChukwuezeS. ChukwuezeL. ModricL. ModricC. PulisicC. Pulisicteam-logoD. MoreiraY. MusahY. MusahG. RamosG. Ramos
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
3-4-2-1
Udinese

Startelf

AC Mailand

Trainer

  • K. Runjaic
  • R. Amorim

Udinese muss in diesem Spiel verletzungsbedingt auf Idrissa Gueye, Nicolo Zaniolo und Vakoun Issouf Bayo verzichten. Damit hat Runjaic nur begrenzte Möglichkeiten, um die jüngste Negativserie zu stoppen. Beim Heimteam sind derzeit keine Sperren verzeichnet, allerdings können bis zum Anpfiff noch Aktualisierungen hinzukommen.

Bei Mailand fehlen Amorim die verletzten Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia und Pietro Terracciano. Sperren bereiten dem Auswärtsteam vor dieser Partie keine Sorgen.

Form

UDI

UDI - Form

INT
N5-3
CGL
N0-1
POG
U1-1
TOR
N2-1
LEC
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
5/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
MIL

MIL - Form

LEC
S3-0
SAS
U1-1
SAL
S0-4
ATA
S3-2
BOU
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Udinese holte aus den letzten fünf Pflichtspielen nur ein Unentschieden und verlor viermal. Diese Bilanz verdeutlicht, wie groß die aktuellen Probleme sind. Zuletzt setzte es zu Hause ein 0:3 gegen Lecce, wobei die Leistung scharf kritisiert wurde. Zuvor verlor Udinese mit 3:5 gegen Inter, mit 0:1 gegen Cagliari und mit 1:2 gegen Torino. Der einzige Punkt gelang beim 1:1 gegen Pogon Szczecin. In diesen fünf Spielen erzielte Udinese fünf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Mailands jüngste Bilanz sieht ganz anders aus. Amorims Mannschaft gewann drei ihrer letzten fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Dabei erzielte sie zehn Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Zuletzt gewann Mailand mit 3:2 gegen Atalanta, davor folgte in der Europa League ein 4:0-Auswärtssieg in Salzburg. Der einzige Makel in dieser Serie war eine 0:2-Niederlage gegen Benfica.

Direkter Vergleich

Head to Head

UdineseUnentschiedenAC Mailand
1
0
4
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
0
Udinese badge
Udinese
UDI
3
END
Italien Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
0
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
3
END
Italien Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
0
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
4
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
Udinese badge
Udinese
UDI
0
END
Italien Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
2
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
3
END
5Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Der direkte Vergleich der jüngsten Begegnungen spricht deutlich für Mailand. Das letzte Aufeinandertreffen fand im April 2026 statt, als Mailand in der Serie A zu Hause mit 3:0 gegen Udinese gewann. Von den letzten fünf Duellen gewann Mailand vier und Udinese eines. Dabei erzielte Mailand 13 Tore und kassierte nur fünf Gegentreffer. Udineses einziger Sieg in dieser Serie gelang im Januar 2024 zu Hause, als das Team Mailand mit 2:3 schlug. Dieses Ergebnis ist eher die Ausnahme als die Regel.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Inter MailandInter MailandINT
7610219+1219
S
S
U
S
S
2
Lazio RomLazio RomLAZ
7610144+1019
S
S
S
U
S
3
AS RomAS RomROM
7520163+1317
S
U
U
S
S
4
AC MailandAC MailandMIL
7430147+715
S
U
S
U
U
5
ComoComoCOM
7421127+514
S
U
N
S
S
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
S
N
S
U
S
7
CagliariCagliariCGL
741267-113
N
U
S
S
S
8
Juventus FCJuventus FCJUV
732298+111
N
U
S
N
U
9
SSC NeapelSSC NeapelNAP
7313107+310
N
S
U
S
N
10
FC TurinFC TurinTOR
7313109+110
S
S
U
N
S
11
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
73041011-19
N
S
N
N
N
12
LecceLecceLEC
7304912-39
S
N
N
S
N
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
N
U
N
S
U
14
MonzaMonzaMON
72141315-27
S
N
S
N
U
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
N
S
U
N
U
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
N
N
N
N
N
17
CFC GenuaCFC GenuaGEN
7115513-84
N
S
N
U
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
7115817-94
N
N
U
S
N
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
N
N
S
N
U
20
VenedigVenedigVEN
7106616-103
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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