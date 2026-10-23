Udinese gegen AC Mailand: Spieldetails

Italien Serie A - Spielwoche 8 25. Okt. 2026 - 15:45 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese Calcio empfängt AC Mailand am Sonntag, 25. Oktober 2026, um 19:45 Uhr GMT (15:45 Uhr EST / 20:45 Uhr BST / 21:45 Uhr SAST) am 8. Spieltag der Serie-A-Saison im Bluenergy Stadium.

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Mailand will sich in der Liga zurückmelden, Udinese dagegenhalten

Für AC Mailand gilt es, die Enttäuschung unter der Woche abzuschütteln und sich an diesem Sonntag wieder auf die Serie A zu konzentrieren. Am Donnerstag verlor Mailand in der Europa League auswärts gegen Bournemouth mit 0:3. Die frühe Rote Karte für Torhüter Mike Maignan in der 27. Minute prägte die Partie entscheidend. Trotz dieses Rückschlags auf europäischer Bühne ist Mailand in der Liga weiter stark in Form, wie der mitreißende 3:2-Sieg gegen Atalanta am vergangenen Wochenende zeigte. Nun trifft das Team auf Udinese, das nach einer enttäuschenden 0:3-Niederlage gegen Lecce vor heimischem Publikum einen Neustart anstrebt.

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Das Schlüsselduell: Keinan Davis gegen Strahinja Pavlović

Körperlich starker Zielspieler: Keinan Davis führt Udineses Angriff an. Er soll Kopfballduelle gewinnen und Bälle festmachen, damit die offensiven Mittelfeldspieler Giorgi Chakvetadze und Jurgen Ekkelenkamp bei Umschaltangriffen nachrücken können.

Stütze der Defensive: Der serbische Innenverteidiger Strahinja Pavlović organisiert Mailands Defensivverbund. Pavlović muss seine Position diszipliniert halten, um Davis im Strafraum keinen Platz zu lassen und Udineses Gefahr bei Standardsituationen zu entschärfen.

Taktikanalyse und voraussichtliche Startelf

Udinese Calcio (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba, Ebosse; Vojvoda, Karlström, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp,Chakvetadze; Davis.

AC Mailand (3-4-3): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Moreira, Musah, Jashari, Estupiñán; Pulisic, Ramos, Rabiot.

Einordnung zum Spiel: Mailand geht auswärts als Favorit in die Partie und hat auf dem Papier einen klaren statistischen Vorteil. Um alle drei Punkte zu holen, muss Mailand früh die Kontrolle im zentralen Mittelfeld übernehmen und Udineses Außenspieler in der Defensive isolieren. Zugleich muss das Team Ballverluste beim Umschalten vermeiden, die seine Dreierkette in Bedrängnis bringen könnten.

Personal und Kader

Udinese muss in diesem Spiel verletzungsbedingt auf Idrissa Gueye, Nicolo Zaniolo und Vakoun Issouf Bayo verzichten. Damit hat Runjaic nur begrenzte Möglichkeiten, um die jüngste Negativserie zu stoppen. Beim Heimteam sind derzeit keine Sperren verzeichnet, allerdings können bis zum Anpfiff noch Aktualisierungen hinzukommen.

Bei Mailand fehlen Amorim die verletzten Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia und Pietro Terracciano. Sperren bereiten dem Auswärtsteam vor dieser Partie keine Sorgen.

Form

Udinese holte aus den letzten fünf Pflichtspielen nur ein Unentschieden und verlor viermal. Diese Bilanz verdeutlicht, wie groß die aktuellen Probleme sind. Zuletzt setzte es zu Hause ein 0:3 gegen Lecce, wobei die Leistung scharf kritisiert wurde. Zuvor verlor Udinese mit 3:5 gegen Inter, mit 0:1 gegen Cagliari und mit 1:2 gegen Torino. Der einzige Punkt gelang beim 1:1 gegen Pogon Szczecin. In diesen fünf Spielen erzielte Udinese fünf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Mailands jüngste Bilanz sieht ganz anders aus. Amorims Mannschaft gewann drei ihrer letzten fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Dabei erzielte sie zehn Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Zuletzt gewann Mailand mit 3:2 gegen Atalanta, davor folgte in der Europa League ein 4:0-Auswärtssieg in Salzburg. Der einzige Makel in dieser Serie war eine 0:2-Niederlage gegen Benfica.

Direkter Vergleich

Der direkte Vergleich der jüngsten Begegnungen spricht deutlich für Mailand. Das letzte Aufeinandertreffen fand im April 2026 statt, als Mailand in der Serie A zu Hause mit 3:0 gegen Udinese gewann. Von den letzten fünf Duellen gewann Mailand vier und Udinese eines. Dabei erzielte Mailand 13 Tore und kassierte nur fünf Gegentreffer. Udineses einziger Sieg in dieser Serie gelang im Januar 2024 zu Hause, als das Team Mailand mit 2:3 schlug. Dieses Ergebnis ist eher die Ausnahme als die Regel.