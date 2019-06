U21-Youngster Lukas Nmecha: Bundesliga für England-Talente "ein Thema"

In der Vergangenheit sind bereits einige England-Talente in der Bundesliga gereift. Das sieht auch U21-Nationalspieler Lukas Nmecha als Vorteil.

U21-Nationalspieler Lukas Nmecha sieht die als ideales Sprungbrett für Talente aus , die in der Premier League nicht zum Zug kommen. sei für junge Spieler auf der Insel "auf jeden Fall" ein Thema, sagte der 20-Jährige dem Nachrichtenportal t-online.de. Die Erfolge von Jadon Sancho ( ) und Reiss Nelson (TSG Hoffenheim) hätten sich herumgesprochen: "Natürlich nehmen das alle wahr."

Gerade Sancho kennt Nmecha noch sehr gut. "Ich habe damals ja auch mit Jadon zusammengespielt, er hatte dasselbe Problem wie ich heute. Er hat bei City einfach nicht seine Chancen gekriegt, weil der Kader nun mal so stark besetzt ist", sagte Nmecha. Inzwischen hat Sancho (19) über den Umweg Dortmund den Sprung in die englische A-Nationalmannschaft geschafft.

Nmecha steht bei unter Vertrag

Der in Hamburg geborene Nmecha steht seit der Jugend bei Manchester City unter Vertrag, vergangene Saison war er an den Zweitligisten Preston North End ausgeliehen.

Für die kommende Spielzeit kann sich der 20 Jahre alte Angreifer eine Ausleihe in die Bundesliga vorstellen. "Ja, das ist ein Thema für mich. Natürlich möchte ich erst sehen, was bei City möglich ist, aber wenn es wieder zu einer Ausleihe kommt, dann ist die Bundesliga eine Option", sagte er.

In die in und San Marino geht Nmecha, der in der Jugend für England auflief, optimistisch: "Ich freue mich total auf das Turnier. Es wird etwas Besonderes sein, wenn am Montag die deutsche Hymne erklingt und wir zusammen mitsingen. Wir wollen alle Herz zeigen für unser Land, unsere Fans und unser Team." Erster deutscher Gruppengegner in Udine ist .