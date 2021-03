U21-Europmeisterschaft: Deutschland vs. Niederlande im TV, LIVE-STREAM und Co. - alle Infos zur Übertragung

Während die A-Nationalmannschaft die Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar beginnt, tritt das älteste Nachwuchsteam des DFB, die U21-Auswahl, bei der Europameisterschaft in Ungarn und Slowenien an.

In der Vorrunde bekommen die Jungs von Trainer Stefan Kuntz mit Rumänien, den Niederlanden und Gastgeber Ungarn zu tun. Mindestens zwei dieser Mannschaften muss das DFB-Team hinter sich lassen, um in die Endrunde einzuziehen. Dabei vermutlich der stärkste Konkurrent: Die U21-Auswahl des Nachbarlandes Niederlande. Am zweiten Spieltag der U21-Europameisterschafts-Gruppenphase kommt es zum direkten Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und "Oranje" - nicht nur auf A-Nationalmannschafts-Niveau ein echter Länderspielklassiker.

Für Deutschland werden bei der EM unter anderem Dortmunds Nachwuchsstar Yousouffa Moukoko, Wolfsburgs Ridle Baku und Lucas Nmecha vom belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht auflaufen, auch die Niederlande schicken mit Justin Kluivert von RB Leipzig und Sven Botman, Stammspieler beim französischen Topteam OSC Lille, einige Spieler ins Rennen, die in ihren Vereinen trotz ihres jungen Alters wichtige Rollen spielen. Übrigens: Bei der letzten Europmeisterschaft wurde die deutsche U21-Auswahl Turnierzweiter, 2017 krönte man sich sogar zum Europameister.

Anstoß der im ungarischen Szekesfehervar stattfindenden Partie ist am Samstagabend (27.03.) um 21 Uhr.

Bei der U21-Europameisterschaft kommt es zum Duell zwischen Deutschland und den Niederlanden. Wir verraten Euch, wo die Partie zu sehen ist. Zudem könnt Ihr hier kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams nachlesen.

Die gute Nachricht für alle Fußballfans und Hobbyscouts: Alle Spiele der U21-Europmeisterschaft werden in Deutschland live und in voller Länge übertragen. Hier erfahrt Ihr wo und wie.

🏆 🇭🇺 🇸🇮 The #U21EURO starts today! Take a look at the host cities in Hungary and Slovenia and then click the link in the video to see the key details about the competition. pic.twitter.com/tsQvTyEb9S